Third of Life Kissen: Dieses Kissen ist Testsieger

Von: Ömer Kayali

Teilen

Third of Life hat sich auf alles rund ums Thema Schlaf und Bettwäsche spezialisiert. © choreograph/PantherMedia

Third of Life hat viele verschiedene Kissen, Bettdecken, Bettlaken und mehr im Angebot. Das Seitenschläferkissen ACAMAR erhielt im Test Bestnoten.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Third of Life ist ein Anbieter von zahlreichen Produkten, die den Schlaf optimieren. Sie finden dort viele verschiedene funktionale Bettdecken, Kissen, Pyjamas und mehr. Ob besonders atmungsaktive Bettdecken*, spezielle nackenstützende Kissen oder Kissen für Seitenschläfer – die Third of Life-Bettsachen sind auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten und jeder Schlaftyp wird dort fündig. Bei Kunden ist besonders das Seitenschläferkissen ACAMAR gefragt, welches von testsieger.de mit der Note „sehr gut“ (1,4) ausgezeichnet wurde.

Die Schmetterlingsform ist für ein Kissen vielleicht ungewöhnlich, aber bewusst gewählt, da sie für Seiten- oder Seitenkippschläfer vorteilhafter ist. Durch die Aussparungen an den Seiten bleiben Mund und Nase frei, sodass Sie in der seitlichen Schlafposition frei atmen können. Die ergonomische Form gepaart mit der SmartFoam-Füllung sorgt für eine optimale Stützung von Kopf und Nacken.

Lesen Sie auch: Memory Foam Kissen: Stützende Kissen für die Nacht.

Seitenschläferkissen ACAMAR von Third of Life

Seitenschläferkissen ACAMAR © Third of Life

Seitenschläferkissen ACAMAR ab 69,95€ – zum Angebot

Maße: 55 x 47 x 12 cm

ideal für Seitenschläfer oder Seitenkippschläfer

thermoregulierender Kissenbezug – wahlweise mit schnelltrocknendem QuickDry Bezug

mit Visco-Schaum gefüllt

Ventilationskanäle für optimale Belüftung

Umfrage: Wie gut schlafen Sie?

Seitenschläferkissen ACAMAR: Fazit von testsieger.de

Selten zuvor war ein Test so angenehm. Das Third of Life Seitenschläferkissen ACAMAR bereitet dank seiner intelligenten Funktionen eine wunderbare Nacht. Der Viscoseschaum passt sich der Liegeposition an, dank der Schmetterlingsform liegt die Schulter nicht auf dem Kissen auf und die Atemwege bleiben frei. Zudem punktet das Kissen durch die Thermoregulation. An der Verarbeitungsqualität haben wir ebenfalls nichts auszusetzen. Einzig das Verpacken im beiliegenden Tuch ist recht kompliziert. Das ist aber nur ein sehr kleiner Schönheitsfehler. Daher können wir das Kissen bedenkenlos empfehlen.

Seitenschläferkissen ACAMAR ab 69,95€ – zum Angebot

Produktinformationen zum ACAMAR Seitenschläferkissen

Maße: 55 x 47 x 12 cm Gewicht inkl. Verpackung: 1,4 kg Material: 65% Polyester, 35% Viscose Material Kissenkern: 100% viscoelastischer Schaumstoff verfügbare Farben: weiß, anthrazit (QuickDry-Bezug)

(ök) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.