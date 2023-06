Thule Fahrradträger für zwei Räder – Top-Modell jetzt stark reduziert

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

Der Thule Fahrradträger EuroWay G2 920 ist leicht zu montieren und ermöglicht Zugang zum Kofferraum, auch wenn Fahrräder angebracht sind. © Thule

Mit dem Thule Fahrradträger EuroWay G2 920 sind Sie startklar für den nächsten Fahrradurlaub. Der Träger für die Anhängerkupplung kann zwei Räder, auch E-Bikes, transportieren.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Der Thule Fahrradträger EuroWay G2 920 ist der perfekte Träger für die Anhängerkupplung für zwei Fahrräder oder auch zwei E-Bikes. Auch Fatbikes, die Räder mit den extra breiten Reifen, finden auf dem Thule Fahrradträger Platz. Der Thule EuroWay G2 920 überzeugt durch sicheres und bequemes Aufladen der Räder. Der Träger lässt sich einfach zusammenklappen und kann so ideal verstaut werden. So findet er auch in den meisten Kofferräumen Platz. Den Thule Fahrradträger EuroWay G2 920 gibt es bei eBay für nur 456,11 Euro.

Auch interessant: Haben Sie Schmerzen im Gesäß nach dem Radfahren? Diese Fahrradsattel können gegen Schmerzen helfen.

Für 456,11 € bei eBay

Sind zwei Fahrräder zu transportieren und steht ein Fahrzeug mit Anhängerkupplung zur Verfügung, dann sollten Sie den Thule EuroWay G2 920 zumindest in die engere Wahl ziehen. Der Fahrradträger ist sehr einfach zu montieren und flexibel an verschiedene Situationen und Fahrzeuge anzupassen. Durch die Art der Befestigung der Räder, sind Beschädigungen am Lack des Fahrzeugs weder beim Beladen noch während der Fahrt zu erwarten. Hinzu kommt, dass Ihre Fahrräder auf dem Träger in jeder Situation sicher untergebracht sind.

Thule Fahrradträger EuroWay G2 920 bei eBay

Für Rahmengrößen: 22 - 80 mm

22 - 80 mm Maximale Tragfähigkeit: 48 kg

48 kg Einbauposition: Anhängerkupplung

Anhängerkupplung Maße B x H x T: 102 x 55 x 25 cm

102 x 55 x 25 cm Eigengewicht: 13 kg

13 kg Besonderheiten: Abnehmbar, faltbar, Sicherheitsschlösser, eigene Rücklichter

Abnehmbar, faltbar, Sicherheitsschlösser, eigene Rücklichter Max. Stützlast der Anhängerkupplung: größer als 60 kg

Thule Fahrradträger für 456,11 € bei eBay

Der Thule Fahrradträger EuroWay G2 920 überzeugt durch eine einfache Montage. Die einstellbare Einhandkupplung lässt sich ohne großen Kraftaufwand einfach schließen. Der Thule 920 ist zudem durch Sicherheitsschlösser gesichert, so können Sie Diebstahl verhindern und müssen die Räder nicht bei jeder Rast abladen. Da der Träger die Rückleuchten des Autos verdeckt, verfügt er über eigene Rückleuchten, die über einen 13-poligen Steckeranschluss mit Strom versorgt werden.