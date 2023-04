Kräutergarten anlegen und pflegen: Das müssen Sie beachten

Von: Julia Schuster

Am besten eignet sich ein Kräutergarten in Südlage. © PantherMedia / Yuri Arcurs

Kräuter im Garten oder auf dem Balkon selbst anbauen, ist ein wachsender Trend. Diese Tipps und Produkte helfen Ihnen beim Anlegen eines Kräutergartens.

Frische Kräuter lassen sich nicht nur in der Küche sehr vielseitig verwenden, sondern auch für die Hausapotheke. Auch im Garten oder auf dem Balkon machen die Pflanzen einiges her: Blühender Lavendel, Rosmarin, Kamille oder Ringelblumen duften herrlich und sind optisch ein echter Hingucker. Damit Sie von Ihrem Kräutergarten viel Freude haben, benötigen Sie den passenden Standort, einen geeigneten Boden, viel Wasser und ein paar Pflanzenkenntnisse.

Der richtige Standort ist entscheidend

Die meisten Kräuter sind wahre Sonnenanbeter. Sie lieben das Licht und die Wärme, mögen aber keinen Wind. Darum eignet sich ein Standort an einer Südwand des Hauses oder einer Mauer ideal. Beachten Sie jedoch, dass es einige wenige Kräuter gibt, die halbschattige oder schattige Plätze bevorzugen. Dazu gehören beispielsweise Bärlauch oder Minzen.

Wer keinen Garten hat, kann Kräuter auch auf dem Balkon in Töpfen oder Kästen anpflanzen. Die Hauswände speichern je nach Lage des Balkons die Wärme der Sonne und strahlen sie wieder ab. So profitieren die Pflanzen von mehr Wärme als im Garten. Achten Sie dabei auf geeignete Erde, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der verschiedenen Kräuter entspricht. Sorgen Sie dafür, dass sich keine Staunässe in den Töpfen bildet, da sonst die Wurzeln faulig werden. Bohren Sie bei geschlossenen Gefäßen Löcher in den Boden, damit das Wasser abfließen kann. Füllen Sie anschließend die Töpfe unten mit einer Schicht Kies, ehe Sie die Kräuter einpflanzen.

Nicht alle Kräuter sind winterhart

Nicht winterharte Pflanzen sollten statt im Beet besser in Töpfen kultiviert werden. So können Sie die Kräuter leicht in ein helles und frostfreies Winterquartier bringen, sobald es draußen kälter wird. Zu den frostempfindlichen Gewächsen gehören:

Zitronengras

Echter Ingwer

Rosmarin

Basilikum

Petersilie

Lorbeer

Diese Kräuter überstehen auch die kalte Jahreszeit

Andere mehrjährige Kräuter vertragen Minusgrade hingegen sehr gut. Diese können Sie bedenkenlos im Beet pflanzen. Bei diesen Arten reicht es, sie im Winter mit Reisig oder Blättern abzudecken. Zudem liefern einige dieser Pflanzen auch in der kalten Jahreszeit noch Blätter zum Würzen von Speisen oder für den Salat. Diese Kräuter sind winterhart:

Thymian

Salbei

Lavendel

Bergbohnenkraut

Schnittlauch

Minze

Bärlauch

Baldrian

Brennessel

Estragon

Liebstöckel

Basilikum bevorzugt eine Mischung aus Erde und Sand. © PantherMedia / tab62

Der richtige Boden spielt eine wichtige Rolle

So verschieden die Kräuter sind, so verschieden sind auch ihre Bedürfnisse, was den Boden angeht. Die meisten Kräuter bevorzugen durchlässige, mittel-nährstoffreiche Erde. Es gibt aber auch Arten, die eher einen nährstoffarmen Boden benötigen. Bevor Sie also mit dem Pflanzen und Säen beginnen, informieren Sie sich, welche Kräuter welchen Boden bevorzugen. Welche Erde die beliebtesten Kräuter benötigen:

Basilikum humusreiche, durchlässige Erde, idealerweise Mischung aus Erde und Sand Gartenkresse herkömmliche Gartenerde, braucht viel Wasser Majoran und Oregano leicht sandige, humusreiche und durchlässige Erde Petersilie feuchte, humusreiche und durchlässige Erde Rosmarin, Salbei und Thymian durchlässige, trockene und sandige Erde Schnittlauch lehmhaltige Erde, braucht viel Wasser

Verzichten Sie auf herkömmliche Blumenerde, egal ob im Beet oder im Topf. Der darin enthaltene Torf bildet einen hohen Säureanteil der Erde. Außerdem enthält Blumenerde häufig Stickstoff, Phosphor und Kalium, was für die meisten Kräuter in dieser Menge und Konzentration ungeeignet ist.

Damit Ihre Kräuter gut gedeihen, ist eine intensive Bodenpflege wichtig. Ungünstig sind schwere, fette Böden. Um diese nachhaltig zu verbessern, ist es nötig, den Boden regelmäßig gründlich umzugraben und aufzulockern.

Eine tolle Möglichkeit, um Kräuter zu pflanzen, ist eine Kräuterspirale. In den voneinander abgetrennten Fächern können Sie für die jeweiligen Kräuter die dafür geeigneten Böden voneinander abgrenzen. Achten Sie darauf, dass der obere Teil nach Süden ausgerichtet ist. Sonnenhungrige Pflanzen wie Lavendel, Thymian oder Salbei fühlen sich hier besonders wohl. Im unteren Teil der Spirale können Sie beispielsweise Petersilie, Schnittlauch oder Kerbel pflanzen.

In einer Kräuterspirale können Sie verschiedene Böden für die unterschiedlichen Kräuter unterbringen

Die Kräuterspirale von Dio eignet sich ideal zum Pflanzen von verschiedenen Kräutern. © Dio

Die Kräuterspirale von Dio überzeugt mit ihrer hochwertigen Edelrost-Optik nicht nur als Bepflanzungsmöglichkeit, sondern auch als Gartendekoration. Da sie nicht so riesig ist, kann sie auch auf der Terrasse oder dem Balkon genutzt werden.

Achten Sie auf gute Nachbarschaft

Welche Kräuter Sie anpflanzen, entscheiden Sie ganz nach Ihrem Geschmack. Es gibt aber auch Kräuter, die vor allem für Anfänger zum Eigenanbau geeignet sind. Dazu zählen zum Beispiel Salbei, Kresse oder Schnittlauch. Aber nicht jede Pflanze verträgt sich mit seinen Nachbarn. Darum ist es wichtig, zu wissen, welche Pflanzen man nebeneinander setzen kann und welche nicht. Als Faustregel gilt: Mischen Sie nicht einjährige mit mehrjährigen Kräutern. Gruppieren Sie die Pflanzen, die gut zusammenpassen. Achten Sie dabei darauf, dass die jeweiligen Grüppchen ähnliche Bedürfnisse haben, was den Boden und die Sonneneinstrahlung angeht.

Pflanze verträgt sich mit verträgt sich nicht mit Basilikum Petersilie, Rosmarin, Oregano Pfefferminz, Zitronenmelisse Petersilie Basilikum, Dill, Schnittlauch, Gartenkresse Koriander, Lavendel, Pfefferminze Rosmarin Basilikum, Oregano, Salbei, Thymian Schnittlauch Koriander Chili, Echter Ingwer Petersilie, Schnittlauch, Fenchel Thymian Rosmarin, Salbei, Bohnenkraut Majoran, Pfefferminze

Unterstützen Sie Ihre Kräuter mit Dünger oder Brennnesseljauche

Besonders mehrjährige Pflanzen benötigen einen geeigneten Dünger. Die Dosierung hängt von der jeweiligen Pflanze ab. Ob Sie dabei auf einen Fertigdünger vom Gärtner oder auf Hausmittel setzen, ist Ihnen überlassen.

Wenn Sie sich für die natürliche Variante entscheiden, können Sie ein Kilogramm Brennnesseln mit zehn Litern kaltem Wasser mischen. Der Behälter muss danach luftdicht verschlossen werden. Nach ca. drei Wochen ist der Gärungsprozess abgeschlossen. Das erkennen Sie an dem Schaum, der sich an der Oberfläche gebildet haben sollte. Diese Brennnesseljauche können Sie jetzt im Mischverhältnis 1:10 mit Wasser zum Gießen verwenden. Aber seien Sie gewarnt: Angenehm riecht die Jauche nicht!

Für besonders aromatische Kräuter: Der Compo Bio Kräuterdünger

Der Compo Bio Kräuterdünger eignet sich für alle Gewürzpflanzen und Kräuter. © Compo

Der Bio-Dünger von Compo unterstützt mit natürlichen Inhaltsstoffen alle Gewürzpflanzen und Kräuter. Die Pflanzen werden ab der ersten Anwendung mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt für eine gesunde Entwicklung und die Bildung von intensivem Aroma.

So schützen Sie Ihren Kräutergarten vor Schädlingen

Zu den unerwünschten Gästen im Kräutergarten zählen unter anderem Blattläuse. Diese können Ihren Pflanzen langfristig schaden. Darum sollten Sie schnell handeln, wenn Sie die winzigen Tiere auf Ihren Kräutern entdecken. Chemie ist dafür nicht unbedingt notwendig. Auch einige Hausmittel helfen effektiv gegen Blattläuse.

Damit Schnecken keine Chance haben, eignen sich Hochbeete auf Beinen für einen Kräutergarten. Eine weitere Möglichkeit, um die Schädlinge fernzuhalten, ist ein Schneckenzaun, den Sie um das Beet anbringen. Sie können auch in der Abenddämmerung auf die Jagd gehen und die Schnecken einsammeln. Diese können Sie dann auf einer entfernten Wiese aussetzen oder an Gänse und Enten verfüttern. Nicht empfehlenswert ist das weit verbreitete Hausmittel Salz. Zum einen sterben die Schnecken dabei einen qualvollen Tod und zum anderen schädigt Salz den Boden. Pflanzen, die damit in Berührung kommen, sterben ab. Da sich die Schnecken vor ihrem Tod noch bewegen, verteilen sie das Salz auch an Stellen, an denen eigentlich Kräuter wachsen sollen.

Der beste Schutz gegen Schnecken ist ein Schneckenzaun

Der Schneckenzaun von IRKA schützt Ihre Pflanzen vor den unliebsamen Schädlingen. © IRKA

Der IRKA Schneckenzaun schützt ohne Chemie zuverlässig vor Schnecken. Mit einer Länge von zehn Metern und vier Eckteilen können Sie einen mittelgroßen Kräutergarten umranden. Dank des einfachen Stecksystems ist kein Schrauben oder Kürzen notwendig.

Wissenswertes über verschiedene Kräuter

Petersilie: Wechseln Sie für jede neue Aussaat den Standort. Petersilie ist nämlich mit sich selbst unverträglich. Deshalb wächst sie schlecht an der Stelle, an der sie im Vorjahr wuchs.

Wechseln Sie für jede neue Aussaat den Standort. Petersilie ist nämlich mit sich selbst unverträglich. Deshalb wächst sie schlecht an der Stelle, an der sie im Vorjahr wuchs. Basilikum: Bei zu viel Nässe welkt Basilikum. Darum sollte die Pflanze unter einem Glasdach kultiviert werden, sodass sie trocken bleibt, aber noch genügend Licht bekommt.

Bei zu viel Nässe welkt Basilikum. Darum sollte die Pflanze unter einem Glasdach kultiviert werden, sodass sie trocken bleibt, aber noch genügend Licht bekommt. Rosmarin: Die meisten Rosmarin-Arten sind nicht winterhart. Es gibt aber auch Sorten, denen die kalte Jahreszeit nichts ausmacht. Dazu zählen „Veitshöchheim“, „Blue Winter“, „Arp“ und „Hill Hardy“.

Die meisten Rosmarin-Arten sind nicht winterhart. Es gibt aber auch Sorten, denen die kalte Jahreszeit nichts ausmacht. Dazu zählen „Veitshöchheim“, „Blue Winter“, „Arp“ und „Hill Hardy“. Wermut: Die Pflanze kann gegen Blattläuse, Milben und verschiedene Pilzerkrankungen eingesetzt werden. Gießen Sie dafür ca. 100 Gramm frische Wermutblätter mit einem Liter kochendem Wasser auf und lassen Sie die Mischung einen Tag lang zugedeckt ziehen. Danach können Sie damit ihre Pflanzen besprühen.