Knisternde Gemütlichkeit zu Hause – ganz ohne Kamin

Von: Nina Dudek

Größer, schöner, besser als eine Kerze: Mit dem angesagten Wohntrend holen Sie sich das Kaminfeuer auf den Tisch. © FotoHelin/PantherMedia

Sie lieben Kaminfeuer und Holzofen-Knistern – möchten aber keinen Kaminofen einbauen? „Feuer im Glas“ ist der neue Trend diesen Herbst.

Die Dämmerung bricht immer früher herein, die Abende werden kühler und ungemütlicher. Bald ist es wieder Zeit, es sich in den eigenen vier Wänden gemütlich zu machen. Der Traum vom eigenen knisternden Kaminfeuer ist für viele nicht möglich – doch es gibt eine Alternative.

Diese funktioniert ganz ohne Holz und Anzündhilfe, passt in jede Wohnung und kostet weit weniger als der Bau eines Kamins.

Holen Sie sich ohne Aufwand, ohne Kaminanschluss, rauchendes Feuer oder Umbauarbeiten gemütliche Kaminofen-Atmosphäre in Ihr Zuhause. Mit dem neuen Trend für diesen Herbst.

Spin-Feuer: der Mega-Trend 2023

Spin 90 Tischkamin bestellen

Was bringt ein Tischkamin überhaupt?

Kein Platz, kein Geld, keine Baugenehmigung für einen offenen Kamin oder einen Holzofen? Dann bringt ein Tischkamin die gemütliche Lagerfeueratmosphäre in die eigenen vier Wände. Denn er kann überall aufgestellt werden, drinnen wie draußen. Außerdem sorgt ein Tischkamin auch für Wärme. Die Heizleistung eines Tischkamins hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Größe, die Art des Brennstoffs und Intensität der Flamme.

Die hier vorgestellten kleinen Ethanol- oder Bioethanol-Kamine erzeugen eine moderate Menge an Wärme, die ausreicht, um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen und einen kleinen Bereich zu erwärmen.

Was füllt man in einen Tischkamin? Brennstoffe im Vergleich

Tischkamine lassen sich mit verschiedenen Brennstoffen betreiben. Ethanol und Bioethanol sind die beiden gängigsten Optionen. Beide Brennstoffe sind umweltfreundlich und hinterlassen keine Rückstände oder Rauch, was sie ideal für den Innen- und gelegentlichen Außeneinsatz macht.

Achten Sie auf ein Qualitätssiegel wie das TÜV-Zertifikat, das garantiert, dass der Brennstoff sicher und unbedenklich ist. Solche zertifizierten Brennstoffe haben eine hohe Reinheit, bestehen aus nachhaltigen Ressourcen und unterliegen strengen Herstellungsstandards.

Sicherheitshinweis Füllen Sie (Bio-)Ethanol niemals nach, solange der Kamin brennt oder heiß ist. Schlimmstenfalls kann es zu einer Verpuffung und zu einem Zimmerbrand kommen. Verschließen Sie das Nachfüllgefäß nach Gebrauch sofort wieder und bewahren Sie es in großem Abstand zum Bioethanol-Kamin auf.

Ethanol & Bioethanol: Chemisch betrachtet sind beide identisch, da es sich um denselben einfachen Alkohol handelt. Ethanol bezeichnet die Substanz selbst, unabhängig von ihrer Herkunft. Bioethanol ist die Bezeichnung für einen Brennstoff, der durch Fermentation von Biomasse wie Zuckerrohr, Holzspänen, Stroh oder Sägemehl hergestellt wird. Brenngel bzw. Brennpaste: Brenngele sind im Grunde Bioethanol in dickflüssiger Form, die das Befüllen des Kamintanks erleichtert. Brenngel und -paste sind weniger leicht entzündlich als Bioethanol und erfordern daher weniger strenge Lagerung. Nachteil: Diese Brennstoffe verbrennen nicht geruchsfrei oder rückstandslos, sodass sie eher für den Einsatz in Ethanol-Tischkaminen im Freien geeignet sind. Lampenöl, auch Paraffinöl oder Petroleum genannt, wird aus pflanzlichen Quellen hergestellt. Es ist farblos, ölig und giftig. Daher unbedingt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! Lampenöl ist an sich nicht brennbar, es benötigt einen Docht, um zu brennen, ähnlich wie bei einer Kerze. Die Flamme flackert schön und eignet sich besonders für Gartenfackeln und Öllampen im Freien. Einige Lampenöle sind sehr rein und verbrennen geruchsfrei und rauchfrei – ideal für innen.

Tipp: Bioethanol mit Duft – 12 versch. Sorten

Machen Sie Ihren Tischkamin zum Duftfeuerwerk © KieselGreen Bioethanol

Genial für alle, die Duftlampe mit Lagerfeuer kombinieren wollen: Der Hersteller KieselGreen bietet Bioethanol mit verschiedensten Düften, von Apfel-Zimt über Wald und Rose bis zu Orange.

16,95 € statt 29,95 €

Wie lange brennt ein Ethanol-Tischkamin?

Die Brenndauer eines Ethanol-Tischkamins hängt von der Größe des Kamins, der Menge des eingefüllten Brennstoffs sowie Zugluft ab. Je mehr Zugluft und je mehr die Flamme flackert, desto höher ist der Brennstoffverbrauch. In der Regel reicht eine Füllung für 1,5 bis 3 Stunden – also genug für einen gemütlichen Abend. Einige Modelle haben einen Brenner mit regulierbarer Flamme, mit der sich die Brenndauer anpassen lässt.

Tischkamin mit regulierbarer Brennzauer von Kaminess

Kaminess Tischkamin mit verstellbarer Flamme © Kaminess

Für 32,99 € statt 37,95 €

Mit einem Ring lassen sich gewünschte Brenndauer und Flammengröße einstellen | bis zu 3 Stunden Brenndauer

Welcher Tischkamin ist der beste?

Ganz klar: Der beste Tischkamin ist sicher der, der Ihnen am besten gefällt und zu Ihrem Budget passt. Allerdings helfen Ihnen schon vor dem Kauf ein paar Anhaltspunkte, ein hochwertiges Produkt bereits online im Webshop zu erkennen.

Alle weiter unten vorgestellten Produkte sind übrigens empfehlenswert!

Sicherheitszertifikate und Prüfsiegel wie das CE-Zeichen und das Prüfsiegel auf Grundlage der Norm 4734 „Dekorative Feuerstellen für flüssige Brennstoffe“ kennzeichnen bedenkenlose Produkte. Auch in Deutschland hergestellte Tischkamine entsprechen in der Regel allen geltenden Richtlinien.

wie das CE-Zeichen und das Prüfsiegel auf Grundlage der Norm 4734 „Dekorative Feuerstellen für flüssige Brennstoffe“ kennzeichnen bedenkenlose Produkte. Auch in Deutschland hergestellte Tischkamine entsprechen in der Regel allen geltenden Richtlinien. Qualitätsmaterialien wie langlebiges und feuerfestes Edelstahl, Glas oder Beton und Stein sprechen für hohe Qualität und Sicherheit.

wie langlebiges und feuerfestes Edelstahl, Glas oder Beton und Stein sprechen für hohe Qualität und Sicherheit. Der Brenner ist das Herzstück des Ethanol-Tischkamins. Er sollte aus hochwertigem Edelstahl gefertigt sein, eine regulierbare Flamme sorgt für zusätzliche Sicherheit.

ist das Herzstück des Ethanol-Tischkamins. Er sollte aus hochwertigem Edelstahl gefertigt sein, eine regulierbare Flamme sorgt für zusätzliche Sicherheit. Eine großzügige Garantie zeigt oft das Vertrauen des Herstellers in die Qualität seines Produkts.

Auf Nummer Sicher mit DIN-Norm 4734-1 Seit Januar 2011 gilt für Tischkamine mit Bioethanol als „Dekorative Feuerstelle für flüssige Brennstoffe“ die DIN-Norm 4734-1. Mit ihr können unabhängige Prüfinstitute wie beispielsweise der TÜV Sicherheits-Zertifikate vergeben. Tischkamine mit dieser Norm gelten als besonders sicher für den Heimgebrauch.

Tischkamine fürs Wohnzimmer: die schönsten Modelle 2023 für drinnen

Edelstahl, Glas oder Beton – bei der Auswahl eines Indoor-Tischkamins sollten Sie nicht geizen. Denn als Blickfang im Wohnbereich verleiht er Ihrem Wohnzimmer einen Hauch von Luxus und Wärme. Die Trend-Modelle diesen Herbst setzen auf klare Linien und pure Eleganz.

Der schwebende Tischkamin „Fire“ von Philippi

Philippi „Fire“ Tischkamin © Amazon

Versandkostenfrei bei Amazon

Die zylinderförmige Aluminiumschale scheint zu schweben | funktioniert mit Glasfaserdochten und geruchsfreiem Lampenöl | Preis um 161,67 €

Natürlichkeit in minimalistischem Design: Holz trifft Glas

HOMCOM Echtfeuer-Tischkamin © Homcom

63,99 € statt 129,90 €

Beton, gehärtetes Glas, Edelstahl und urige Holzoptik – dieser Tischkamin vereint die Trend-Materialien der Saison

Komplettpaket zum fairen Preis „Tischkamin made in Germany“

Qualität aus Deutschland: Tischkamin für drinnen & draußen © eBay

32,95 € bei eBay

Einfach und unkompliziert mit flüssigem Bio-Ethanol | rauchfreier Betrieb | inkl. Edelstahl-Brenner, Löschstempel und Dekosteinen

Graubaum Bio-Ethanol Tischkamin

Auch für wenig Platz mit Maßen nur 30 x 8 x6 cm © Graubaum

59,90 € bei Amazon

In Deutschland handgefertigte Feuerstelle | besonders nachhaltiges und langlebiges Modell | ideal als Geschenk

Tipp: bunte Flammen mit Feuerfarben Einfach 2-3 Löffel Feuerfarbpulver in die Feuerstelle geben, schon leuchten die Flammen Blau, Grün, Gelb, Lila und Rot. Durch die verschiedenen Komponenten entsteht ein Farb-Regenbogen im Tischkamin. 12,90 € bei OTTO

Outdoor-Tischkamine für draußen

Wenn Sie die Natur lieben und Lagerfeuerromantik unter freiem Himmel erleben möchten, sollten Sie sich für einen Outdoor-Tischkamin entscheiden. Diese robusten Modelle sind wetterfest und können auf Terrassen oder in Gärten platziert werden. Sie sind perfekt, um auch kühle Herbstabende im Freien zu genießen und eine einzigartige Atmosphäre zu schaffen.

Mini-Tischkamin für Garten, Terrasse & Balkon

Solo Stove Tischkamin „Mensa“ in 6 verschiedenen Farben © Solo Stove

Gratis-Lieferung bei Amazon

Aus haltbarem 304er-Edelstahl | Kann auch mit Pellets oder Holz betrieben werden | Preis 94,99 €

Nordische Schönheit für kühle Abende – Nørdstrål-Tischkamin

In 5 verschiedenen Marmorfarben erhältlich: Nørdstrål Marmor-Tischkamin © Amazon

Verschiedene Designs bei Amazon

Die Outdoor-Tischkamine von Nørdstrål aus poliertem Marmorstein sind unverwüstlich. Der Marmordeckel macht sie auch bei Regen wetterfest im Freien.

Maritimer Hingucker mit 5 Jahren Garantie

Lightfire Tischfeuer mit Kieselsteinen © OTTO

59,90 € statt 79,90 €

Dieser Tischkamin von Lightfire aus massivem Betonstein ist witterungsbeständig, die glatt polierten Kieselsteinen holen ein Stück Strand auf den Tisch.

