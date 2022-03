Beschenken Sie sich oder Ihre Lieben – mit dem „München-Taler“ im 6-teiligen Set in Silber für nur 398,95 Euro

Teilen

Der „München Taler“ zeigt sechs der schönsten Sehenswürdigkeiten Münchens und ist jetzt auch als Komplett-Set erhältlich. © EuroMint

Ob als Präsent oder für die eigene Sammlung: Den „München-Taler“ in Silber mit Münchens schönsten Sehenswürdigkeiten gibt es jetzt im sechsteiligen Set – hier gehts zum Angebot!

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Münchens schönste Plätze und Sehenswürdigkeiten in Gold und Silber als Sonderprägung: Die Europäische Münzen-Gesellschaft Euromint gibt aktuell eine limitierte Reihe heraus! Exklusiv für die Mediengruppe Münchner Merkur/tz und ihre Leserinnen und Leser wurde die Reihe „München Taler“ produziert – in hochwertigem Feingold und -silber. Die Kunstprägungen sind 8,5 Gramm schwer und haben einen Durchmesser von 30 Millimetern. Besonders hochwertig sind die Sonderprägungen dank der höchsten Prägequalität „Proof“. Sie haben die Wahl: Folgende Sehenswürdigkeiten zieren die „München Taler“:

Stadtsilhouette

Rathaus

Residenz

Ruhmeshalle & Bavaria

Frauenkirche

Schloss Nymphenburg

Der „München Taler“ jetzt im Komplett-Set in Silber für nur 398,95 Euro

Sie können sich nicht entscheiden? Dann ist das sechsteilige Komplett-Set in Silber das Richtige für Sie. Für nur 398,95 Euro erhalten Sie alle sechs Einzelstücke in Feinsilber. Schnell sein lohnt sich: Die handgefertigten Silberprägungen erscheinen in einer limitierten Auflage. Die Fakten zum Sonderprägung-Set im Überblick:

Ausgabejahr: 2021

Material: 999 Feinsilber

Durchmesser: 30 mm

Gewicht: 8,5 Gramm

Ausführung: Polierte Platte

Limitierung: 1.000 Exemplare pro Motiv

Lieferung im hochwertigen Booklet

Hier gehts zum sechsteiligen Komplettset in Silber

Sie können entweder über den Euromint-Shop bestellen, oder Sie geben Ihre Bestellung telefonisch auf über 089-5306-566 oder per E-Mail an muenchentaler@merkur.de. Geben Sie in beiden Fällen unbedingt das Kennwort „DEAL“ an, um sich den Sonderpreis zu sichern.

Die München-Taler-Reihe: Filigrane Sonderprägung für die Ewigkeit

Der München-Taler kann auch einzeln erworben werden. Eine Übersicht über alle noch lieferbaren Einzel-München finden Sie hier. Zur Wahl stehen Prägungen mit den fünf schönsten Münchner Sehenswürdigkeiten:

Bavaria München: Die imposanteste Darstellung der Patronin von Bayern steht oberhalb der berühmten Theresienwiese. Eingerahmt wird das Bild von der Ruhmeshalle, welche hinter der Bronzestatue steht. Gebaut wurde die Statue im Auftrag von König Ludwig I. in den Jahren von 1843 bis 1850. Pünktlich zum Oktoberfest 1850 wurde die Statue der Öffentlichkeit präsentiert.

Die imposanteste Darstellung der Patronin von Bayern steht oberhalb der berühmten Theresienwiese. Eingerahmt wird das Bild von der Ruhmeshalle, welche hinter der Bronzestatue steht. Gebaut wurde die Statue im Auftrag von König Ludwig I. in den Jahren von 1843 bis 1850. Pünktlich zum Oktoberfest 1850 wurde die Statue der Öffentlichkeit präsentiert. Residenz München: Das größte Innenstadtschloss Deutschlands wurde von den Herzögen, Kurfürsten und Königen von 1508 bis 1918 als Wohn- und Regierungssitz genutzt. Ursprünglich war die Münchener Residenz eine Burg, welche in die Stadtbefestigung integriert war. Im Laufe der Jahre und der unterschiedlichen Herrscher wurde die Residenz in die Stadt hinein ausgedehnt und ausgebaut. Höfe und Gärten entstanden, welche noch heute die Besucher begeistern.

Das größte Innenstadtschloss Deutschlands wurde von den Herzögen, Kurfürsten und Königen von 1508 bis 1918 als Wohn- und Regierungssitz genutzt. Ursprünglich war die Münchener Residenz eine Burg, welche in die Stadtbefestigung integriert war. Im Laufe der Jahre und der unterschiedlichen Herrscher wurde die Residenz in die Stadt hinein ausgedehnt und ausgebaut. Höfe und Gärten entstanden, welche noch heute die Besucher begeistern. Frauenkirche München: Eines der Wahrzeichen der bayerischen Metropole ist schon von Weitem sichtbar und überstrahlt alle anderen Gebäude. Die Münchener Frauenkirche mit ihren beiden markanten Türmen ist seit 1821 die Kathedralkirche von München und Freising. Die markanten Türme wurden erst einige Jahre später fertiggestellt, da zwischendurch die haubenlosen Türme zur Aufstellung von Kanonen genutzt wurden, um die Verteidigung von München zu gewährleisten. Um 1525 wurden dann die markanten „Welschen Hauben“ aufgesetzt und die Türme somit vollendet.

Eines der Wahrzeichen der bayerischen Metropole ist schon von Weitem sichtbar und überstrahlt alle anderen Gebäude. Die Münchener Frauenkirche mit ihren beiden markanten Türmen ist seit 1821 die Kathedralkirche von München und Freising. Die markanten Türme wurden erst einige Jahre später fertiggestellt, da zwischendurch die haubenlosen Türme zur Aufstellung von Kanonen genutzt wurden, um die Verteidigung von München zu gewährleisten. Um 1525 wurden dann die markanten „Welschen Hauben“ aufgesetzt und die Türme somit vollendet. Schloss Nymphenburg: Das Schloss Nymphenburg ist der Geburtsort des berühmtesten bayerischen Königs. Im Jahr 1845 wurde König Ludwig II. in der Sommerresidenz der Wittelsbacher geboren. Der spätere Märchenkönig prägte Bayern mit seinen Schlössern wie kaum ein anderer. Die Spannweite von Schloss Nymphenburg (Nord-Süd-Achse) übertrifft sogar das berühmte Schloss Versailles von König Ludwig XIV. und wurde 2021 vom Verband deutscher Kunsthistoriker in die Rote Liste der gefährdeten Baudenkmäler aufgenommen.

Allen München-Talern gemeinsam ist die Rückseite in dieser besonderen Serie: Der Stadtumriss von München sowie ein Bild der Patrona Bavariae prägen den Revers.

Lesen Sie auch: Sichern Sie sich limitierte „München Taler“ in Gold oder Silber.