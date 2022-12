Cyber Week: Beste Angebote und Schnäppchen zum Finale der Black-Friday-Woche

Von: Nina Dudek

Die Cyber Week ist die Gelegenheit, auch nach dem Black Friday noch tolle Angebote abzustauben. Hier finden Sie eine Übersicht der besten Deals.

52 % Rabatt – Federkopfkissen mit Zirbenduft

Federkopfkissen mit Zirbenduft für wohltuenden, gesunden Schlaf © baur

Der Duft der Zirbenkiefer wirkt nachweislich beruhigend, verlangsamt den Herzschlag und sorgt für mehr Erholung und Regeneration beim Schlafen. Dieses Premium Feder/Daunen-Kopfkissen mit Zirbenanteil verströmt einen leichten Zirbenöl-Duft und bietet optimale Stützkraft im Kopf- und Nackenbereich.

Nur 32,98 € statt 69,00 € bei baur

60 % Rabatt – De‘Longhi Kaffeevollautomat ESAM2200 mit Cappuccino-System

De‘Longhi Kaffeevollautomat ESAM2200 © De‘Longhi

Der Black Friday hatte eine Menge guter Deals zu Kaffeemaschinen und Vollautomaten. Auch diese Woche ist da keine Ausnahme. Die De‘Longhi ESAM2200 ist eine kompakte vollautomatische Kaffeemaschine mit manuellem Cappuccino-System wie beim Barista, für Kaffeebohnen oder gemahlenen Kaffee. Sie hat 13 einstellbare Mahlgrade und serviert bis zu 2 Tassen in einem Mahlvorgang.

Nur 199 € statt 499 € bei Lidl

Philips Senseo Original Kaffeepadmaschine – 24 % Rabatt

Philips Senseo Kaffeepadmaschine © Philips

Sie sparen auf die beliebte Philips Senseo Kaffeepadmaschine 24 Prozent, mit der Sie auf Wunsch gleich zwei Tassen parallel befüllen können:

Philips Senseo Original Kaffeepadmaschine für 40,99 € statt 69,99 bei Amazon kaufen

Melitta Kaffeevollautomat „Varianza“ – 22 % Rabatt

Melitta Kaffeevollautomat „Varianza“ © Melitta

Bei Baur ist ein weiterer Deal für Kaffee-Genießer verfügbar. Dort gibt es auf den Melitta Kaffeevollautomat „Varianza“ in Silber 230,69 € Preisnachlass.

Melitta Kaffeevollautomat Varianza für 799 € statt 1.029,69 € bei Baur.de kaufen

Makita Akku-Werkzeuge: Bestseller im Angebot

Makita Akku-Kombihammer DHR243Z: Mit Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer; Akku-Kombihammer zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Der bürstenlose Motor sorgt für mehr Ausdauer, eine längere Lebensdauer und kompakte Bauweise. Mit Rutschkupplung, Anschluss für Staubsaugung, Tiefenanschlag, Seitengriff. Technische Details: Schlagstärke 2,0 Joule, Bohrleistung 24 mm (Beton) / 27 mm (Holz) / 13 mm (Stahl), Leerlaufschlagzahl 0-4.700 U/min, Leerlaufdrehzahl 0-950 U/min. Jetzt 35 % reduziert.

Makita Akku-Kombihammer für 194,79 € statt 312,04 €

Makita Akku-Schlagschrauber DTW700Z: Kraftvoller Schlagschrauber mit bürstenlosem Motor, Tiefentladeschutz und Doppel-LED. Technische Details: Drehmoment 150/200/320/700 Nm, Leerlaufdrehzahl 0-500 / 1.200 / 1.900 / 2.200 U/min, Leerlaufschlagzahl 0-1.000 / 1.700 / 2.400 / 2.700 U/min. Jetzt 36 % reduziert.

Makita Akku-Schlagschrauber für 224,90 € statt 349,99 €

Makita Universal-Werkzeugset im Koffer: 120-teiliges Werkzeugset aus Chrom-Vanadium-Stahl, leicht zu transportieren. Der Koffer enthält eine Vielzahl der beliebtesten Handwerkzeuge und Zubehör: 3/8" Ratsche, Steckschlüssel-Einsätze, Adapter, Verlängerungen, Ringmaulschlüssel, ¼" Ratsche, Sechskantschlüssel und eine Vielzahl der beliebtesten Bits. Jetzt 36 % reduziert!

Makita Werkzeugset für 84,90 € statt 133,50 €

WMF Fondue-Set über die Hälfte reduziert – 56 % Rabatt

WMF Allegro Fondue-Set © WMF

Das WMF Allegro Fondue-Set (11-teilig, für 6 Personen, mit Brenner und Gabeln, Cromargan Edelstahl, Fondue-Topf Induktion, spülmaschinengeeignet) gibts bei Amazon aktuell 56 % günstiger.

WMF Allegro Fondue-Set 11-teilig für 99,99 € statt 229 € bei Amazon kaufen

Cyber Monday Deals: Elektrowerkzeug und Messtechnik von Bosch im Sale

Bosch Professional Bohrhammer GBH 2-26 F © Bosch

Jetzt kommt ein Angebot für Heim- und Handwerker. Der Bosch Professional Bohrhammer GBH 2-26 F ist bei Amazon derzeit um 37 % heruntergesetzt.

Bosch Professional Bohrhammer GBH 2-26 F für 168,88 € statt 267,75 € bei Amazon kaufen

Cyber Week Angebote: Apple Watch mit 31 % Rabatt bei Amazon

Apple Watch Series 6 © Apple

Wer nach einer Smart Watch Ausschau hält, sollte sich folgendes Angebot etwas genauer anschauen: Die Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 44 mm) mit Edelstahlgehäuse in Gold und Sportarmband in Dunkelmarine ist bei Amazon gerade um 31 % reduziert.

Apple Watch Series 6 für 539,99 € statt 779 € bei Amazon kaufen

KitchenAid Küchenmaschine im Angebot

KitchenAid Küchenmaschine »5KSM175PSECA LIEBESAPFEL-ROT« inklusive Zubehör © KitchenAid

Sie spielen mit dem Gedanken, sich eine Küchenmaschine zuzulegen? Dann werfen Sie unbedingt einen genaueren Blick auf dieses Angebot bei Baur. Dort ist die KitchenAid Küchenmaschine 5KSM175PSECA LIEBESAPFEL-ROT stark reduziert, zudem gibt es bei diesem Deal einen passenden Wasserkocher, Flexirührer sowie eine zweite Edelstahlschüssel gratis dazu! Sie sparen 319 € gegenüber des UVP.

KitchenAid Küchenmaschine + Zubehör für 649,- € statt 968 € bei Baur.de kaufen

PlayStation-Exklusivtitel – Black Week Deals

WISO Steuer weiterhin reduziert – 22 % Rabatt

Wer seine Einkommensteuererklärung gerne selber macht, für den gibt es gerade einen attraktiven Deal beim Versand-Riesen Amazon. Die beliebte Software WISO-Steuer 2023 (für Steuerjahr 2022) ist dort gerade kräftig reduziert, es winken 49 % Rabatt.

WISO Steuer 2023 Software für 32,42 € statt 44,99 € bei Amazon kaufen

LG OLED TV mit 55 Zoll – 18 % Rabatt

LG OLED55CS9LA TV 139 cm (55 Zoll) © LG

Der LG OLED CS9 mit 55 Zoll ist stark reduziert bei Amazon erhältlich. Statt 1.515,92 Euro kostet er nur 1.249 Euro. Dank der kontrastreichen OLED-Technologie verfügt er über ein großartiges Bild, bei denen vor allem verschiedene Dunkeltöne zur Geltung kommen. Der Bildschirm ist extrem dünn.

LG OLED55CS9LA TV, 55 Zoll, für 1.249,- € statt 1.514,92 € bei Amazon kaufen

Mutoy Fitnessuhr / Smartwatch stark reduziert – 75 % Rabatt

In der Cyber Week sparen Kunden 75 % auf eine Fitnessuhr für sie und ihn. Das neue Modell der Smartwatch kommt in vier verschiedenen Farben daher, bietet aber stets ein vollwertigen Touchscreen, ist wasserdicht und für Andorid-Geräte optimiert.

Fitness Tracker Smartwatch für Damen & Herren für 38,99 statt 159,99 bei OTTO kaufen

Kärcher Staubsauger VC 3 – 21 % Rabatt

Kärcher Staubsauger VC 3 © Amazon / Kärcher

Zur Cyber Week kann man sich heute bei Kärcher günstig einen beutellosen Staubsauger holen. Das Gerät des Traditionsherstellers ist kompakt und leicht und verfügt zudem über praktisches Zubehör.

Kärcher Staubsauger VC 3 (Beutellos) für 119 € statt 149,99 € bei Amazon kaufen

FritzBoxen im Angebot

AVM FRITZ!Repeater 6000 WLAN AX von FRITZ! © FRITZ! / MediaMarkt

Wer sich zum Black Friday mit neuer Technik, wie Sprachassistenz Alexa, eingedeckt hat, der stößt eventuell ans Limit des heimischen Internets. Glücklicherweise gibt es in der Cyber Week mehrere FRITZ!(Box)-Artikel weiterhin rabattiert zu kaufen. So können sie die Verbindung verstärken und erweitern und mit dem neusten Router-Standard (Wi-Fi 6) schnell surfen:

Playmobil-Set „Country“ – 33 % Rabatt

Ob nun zu Weihnachten oder zum Nikolaustag – Sie suchen nach einem Geschenk für Kinder? Mit diesem Playmobil-Set dürften Sie kaum etwas falsch machen und dabei auch noch ordentlich sparen:

Playmobil-Set „Country“ für 38,99 € statt 57,99 € bei Amazon kaufen

deuter Hinterradtasche fürs Fahrrad – 60 % Rabatt

Für alle, die viel mit dem Rad unterwegs sind und auf Fahrrad-Taschen setzen: Die Mainhattan 17+10 Hinterradtasche (wasserdicht) von deuter ist bei Amazon aktuell kräftig reduziert und lockt mit 60 % Rabatt.

deuter Hinterradtasche für 79,91 € statt 200 € bei Amazon kaufen

Cyber Week Deals – edler Sound zum Schnäppchenpreis

Wer sich etwas Edles zum Musik-Hören, für den heimischen TV oder auch fürs Gaming leisten möchte: Bei den Sound- und HiFi-Spezialisten von Teufel sind aktuell allerlei Sound-Bars, Lautsprecher, Kopfhörer, Komplett-Anlagen und mehr reduziert. Hier finden Sie die entsprechende Aktions-Seite:

Alle Angebote zum Cyber Monday bei Teufel

Gaming-Stühle bei OTTO im Angebot

Sollten Sie gerade auf der Suche nach einem Gaming-Stuhl sein – hier sind vier richtig gute Deals bei OTTO:

Cyber Monday Deals – Multimedia für Schnäppchenjäger

Cyber Monday Deals – Die besten Fernseher-Angebote

Alle, die sich einen neuen Fernseher anschaffen wollen, können sich folgende Cyber Week Deals genauer anschauen:

Cyber-Week-Angebote rund um Küche und Haushalt

WMF Küchenmaschine KÜCHENminis® One for All Edition © WMF

Cyber Monday Deals rund ums Gaming

Corona-Tests und FFP2-Masken

Da das Corona-Virus noch immer noch sehr präsent ist:

Cyber Week Deals: Kaffeevollautomat von Bosch zum Schnäppchenpreis

Kaffee-Genießer aufgepasst! Bei LIDL gibt es zurzeit an starkes Angebot für einen Kaffeevollautomaten. Der BOSCH „VeroCup 300 TIS30351DE“ mit SensoFlow-System ist dort um satte 55 % heruntergesetzt.

BOSCH Kaffeevollautomat „VeroCup 300 TIS30351DE“ für 299,- € statt 679 € bei LIDL kaufen

Und hier noch ein starkes Software-Angebot bei Amazon: Das Microsoft 365 Family 12+3 Monate Abonnement (6 Nutzer) für die wichtigsten Office-Anwendungen wie Word, Excel, PowerPoint, OneNote und Outlook gibt es dort aktuell 64 % günstiger!

Microsoft 365 Family 12+3 Monate Abonnement für 67,65 € statt 188,95 € bei Amazon kaufen

Ursprüngliche Meldung vom 25.11.2022: Nach dem Black Friday kommt mit dem Cyber Monday schon das nächste Shopping-Highlight im Jahr 2022. Der Cyber Monday bildet das große Finale der Black Week. Zahlreiche Top-Händler wie Amazon, OTTO, MediaMarkt oder Saturn hauen dann noch einmal starke Produkte zu Top-Preisen raus – mit Fokus auf Technik, Multimedia und Unterhaltungselektronik.

Wer nicht so lange warten kann, sollte einen Blick in unseren Black Friday Liveticker werfen. Denn auch wenn der Black Friday bereits gelaufen ist – zahlreiche Markenprodukte sind noch immer stark reduziert zu haben. Einige Highlights rund um Technik und Multimedia haben wir auch hier für Sie zusammengefasst: Black Friday ist vorbei – Bei Amazon und OTTO lassen sich trotzdem noch Schnäppchen schießen

Der Cyber Monday 2022 startet – Erste Top-Deals bei MediaMarkt und Saturn

Die beiden großen Einzelhändler für Unterhaltungselektronik haben bereits am Sonntagnachmittag als erste namhafte Anbieter den Cyber Monday gestartet. Die Preise auf Fernseher, Laptops, Kaffeevollautomaten fallen in den Keller. Hier gibt finden Sie die ersten Top-Angebote:

Weitere sollten in Kürze folgen. Falls Sie generell mal bei MediaMarkt und/oder Saturn mal durch die Cyber-Monday-Deals stöbern möchten – hier die jeweiligen Aktions-Seiten:

Alle Cyber-Monday-Angebote bei Saturn

Alle Cyber-Monday-Deals bei MediaMarkt

Wann startet der Cyber Monday? Diese Starttermine sind uns bekannt MediaMarkt & Saturn – einige Black-Friday-Deals sind noch gültig, doch bei den beiden ist der Cyber Monday bereits gestartet eBay – Start am 28.11.2022 um 9:00 Uhr Alle anderen relevanten Händler sollten im Laufe des Sonntagabends, in der Nacht von Sonntag auf Montag oder spätestens am Montagmorgen mit den Angeboten zum Cyber Monday starten.

52 % Rabatt – De‘Longhi Kaffeevollautomat Perfecta Evo inkl. 2x Kaffeebohnen & Pflegeset

De'Longhi Kaffeevollautomat Perfecta Evo ESAM 428.40.BS © De‘Longhi

4 Direktwahltasten für Espresso, Kaffee, Cappuccino und Latte Macchiato, Kaffeekannen-Funktion bis zu 6 Tassen per Knopfdruck, „Mein Kaffee“-Funktion für individuellen Lieblingskaffee, inkl. 2 Pakete DeLonghi Kaffeebohnen (250 gr. Espresso & Caffè Crema) + Pflegeset im Wert von 31,99 €

Nur 579 € statt 1.200 € bei OTTO

66 % Rabatt – SHARK RV750EU ION Saugroboter

SHARK RV750EU ION Saugroboter © Shark

200 € sparen! Einfache Bedienung, für alle Böden geeignet, ideal für Haustierbesitzer, 3-Bürsten-System (jede Art von Bürste hat eine spezielle Funktion), Laufzeit bis zu 90 Minuten, Steuerung über SharkClean-App

Nur 99 € statt 299,99 € bei MediaMarkt

Nintendo Switch Lite – 50 € sparen

Nintendo Switch Lite © Nintendo

Bei Amazon gibt es aktuell die Nintendo Switch Lite um 16 % reduziert. Die beliebte Handheld-Konsole kommt in der Lite-Version in einem besonders angenehmen Formfaktor daher und bietet jede Menge Spielspaß.

Für 199,99 € statt 249,99 € kaufen

Cyber Monday Deals: die besten Gaming-Angebote

Um Ihnen den Überblick zu erleichtern, listen wir hier noch einmal die bisher besten Technik-Deals des Samstags übersichtlich auf.

42 % Rabatt – Bosch Professional GSB 18V-21 Schlagbohrschrauber + Akku Schnellladegerät

Bosch Professional 18V System Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21 © Amazon Produktbild

Set inkl. Schnellladegerät, hartes Drehmoment von 55 Nm, Vollmetallgetriebe und Electronic Cell Protection, Bohrfutter mit autom. Sperre 1,5 – 13,0 mm, Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 35 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubdurchmesser bis 10 mm konzipiert. Die Schlagbohrfunktion ermöglicht darüber hinaus das Arbeiten in Mauerwerk bis 10 mm.

Nur 174,90 € statt 302,26 € bei eBay

54 % Rabatt – KitchenAid Küchenmaschine Artisan

KitchenAid Küchenmaschine: Spottpreis bei MediaMarkt © KitchenAid

Eine besonders preiswerte Küchenmaschine ist derzeit bei MediaMarkt im Angebot. Hier können Sie bis zu 54 % sparen. Das schicke Retro-Design der Maschine in Kombination mit ihrem ansprechenden Farbton macht das Gerät zudem zu einem echten Blickfang.

Für 349 € statt 769 € bei MediaMarkt

Cyber Monday 2022: weitere starke Technik-Deals aus allen Bereichen