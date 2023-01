Matter – Ein Standard für alle, alle für einen

Matter vereinfacht und vereinheitlicht Smart-Home-Systeme unterschiedlicher Anbieter. © TP-Link

Das Smart Home sorgt durch den neuen sogenannten Matter-Standard für eine Vereinheitlichung, wenn Sie Geräte verschiedener Anbieter nutzen.

Der Smart Home-Markt ist in den letzten Jahren stark gewachsen und bietet immer mehr Möglichkeiten für Verbraucher, ihr Zuhause zu automatisieren und durch intelligente Steuerung von Licht, Heizung und anderen Geräten Energie und folglich Geld zu sparen.

In der breiten Masse ist das Smart Home aber noch nicht angekommen. Zahlreiche Hersteller mit teils proprietären Systemen, die auf unterschiedlichen Standards und Apps aufbauen, machen es Verbrauchern schwer sich einen Überblick zu verschaffen. Der Markt hat sich in den letzten Jahren zwar auf Google Home, Amazon Alexa und Apple HomeKit konsolidiert. Allerdings gab es bisher keinen einheitlichen Standard, der die Kommunikation zwischen den verschiedenen Systemen und Smart Home-Geräten gewährleistet.

Dies ändert sich nun mit dem neuen Standard Matter, der von einer Gruppe führender Technologieunternehmen, darunter Amazon, Google, Apple und Zigbee Alliance, entwickelt wurde. Matter ist ein offener Standard, der es ermöglicht, dass verschiedene Smart Home-Geräte von verschiedenen Herstellern miteinander kommunizieren können. Dadurch wird es für Verbraucher einfacher, ihre Smart Home-Geräte miteinander zu verbinden und zu steuern. Ein standardisierter Smart Home-Markt sorgt auch für mehr Auswahl, mehr Wettbewerb und somit auch günstigere Preise.

Stand heute: Über 500 führende Unternehmen aus der Technologie- und Elektronikbranche versammeln sich hinter Matter, darunter auch Größen wie Intel und TP-Link.

Da Smart Home-System bisher weitgehend voneinander isoliert, musste man sich schon vor dem Kauf seines ersten Smart-Home-Produktes sehr genau überlegen und vorab entscheiden, welches System man in den kommenden Jahren nutzen möchte. Es musste darauf spekuliert werden, wie sich der Markt, die einzelnen Systeme und das Produktangebot entwickeln werden. Schließlich wurde Zeit und Geld in die Anschaffung und die Installation investiert. Schließlich muss ein Smart Home-System auch flexibel sein, um sich den ändernden Bedürfnissen der Bewohner anpassen und mit ihnen mitwachsen zu können. Hinzu kommt, dass nicht jeder Hersteller jede Produktkategorie bedient. Genau hier setzt Matter an.

Interoperabilität – eine gemeinsame Sprache

Mit Matter reicht eine App aus, um auf alle Smart-Home-Geräte zuzugreifen. © TP-Link

Einer der großen Vorteile von Matter ist die Interoperabilität. Durch den offenen Standard können Smart-Home-Geräte unterschiedlicher Hersteller miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten, ohne dass sich Verbraucher auf einzelne Hersteller festlegen müssen. Dies bietet größere Flexibilität und vermeidet die Abhängigkeit von einem einzigen Hersteller.

Dies beinhaltet auch ein vereinheitlichtes, modernes Sicherheitskonzept. So wird die Kommunikation zwischen Matter-Geräten per Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt. Hierfür kommt unter anderem das erprobte PKI-Verschlüsselungsverfahren zum Zug, das unter anderem beim Online-Banking eingesetzt wird. Weitere Sicherheitsmechanismen wie die sogenannte Distributed Compliance Ledger (DCL) sorgen dafür, dass Produkte, die als Matter-zertifiziert gekennzeichnet sind, tatsächlich die Sicherheitsanforderungen erfüllen. Auch priorisiert Matter eine lokale Verbindung und Kommunikation ohne Umwege über das Internet bzw. eine Cloud.

Einfachere Installation & Bedienung

Zu guter Letzt verspricht Matter auch eine einfachere, einheitliche Installation und vor allem Bedienung. Statt wie bisher auf dedizierte Hubs und Apps angewiesen zu sein, kann man Geräte auch mit Apps anderer Hersteller steuern und benötigt nur einen mit Matter kompatiblen Hub.

Insgesamt ist Matter ein wichtiger Schritt für den Smart Home-Markt und bietet Verbrauchern große Vorteile bei der Automatisierung und Vernetzung ihres Zuhauses. Die Interoperabilität und die verbesserte Sicherheit machen Matter zum Smart Home-Standard für die Zukunft.