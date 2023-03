Adaptives Routing

Mesh-WLAN – flächendeckendes Internet überall

Teilen

Klein und leistungsstark: Mesh-Systeme © TP Link

Die Zeiten von WLAN-Repeatern sind gezählt. Denn eine wesentlich effizientere und bessere Technik erobert deutsche Haushalte. Mesh-WLAN. Was das ist und welche Verstärker sich lohnen, lesen Sie hier.

Gerade in größeren Haushalten oder bei WLAN-Empfang auf Balkon, Terrasse oder im Garten geraten herkömmliche Repeater schnell an ihre Grenzen. Für alle, die auch mal im Garten TV-Streaming genießen möchten oder im Hobbykeller über WLAN mit Spotify verbunden bleiben möchten, gibt es eine wesentlich effektivere Lösung als herkömmliche Repeater.

Wie Mesh-WLAN funktioniert, was hinter der neuen Technik steckt und wie Sie damit flächendeckendes Internet überall zu sich nach Hause holen können verraten wir Ihnen hier.

Werden die Mesh-Knotenpunkte strategisch günstig platziert, können sie das gesamte Haus flächendeckend mit stabilem WLAN versorgen. © TP Link

Was ist Mesh-WiFi und wie funktioniert es?

Kurz gesagt: Mesh-WiFi ist ein WLAN-System auch für große Häuser, das wirklich alle toten Zonen beseitigt und für WLAN im gesamten Haus und teilweise auch außerhalb sorgt.

Der Unterschied zu herkömmlichen Repeatern bzw. Extendern: Mesh-Systeme verstärken das WLAN-Signal des Routers nicht nur zu einem einzelnen Punkt (nämlich dort, wo der Repeater steht). In einem Mesh-Netzwerk gibt es einen Hauptrouter, der direkt mit dem Modem („Fritz!Box“) verbunden ist.

Zusätzlich gibt es mehrere Satellitenrouter, sogenannte „Nodes“, die im ganzen Haus platziert werden. Sie werden einfach in eine Steckdose gesteckt und verstärken von dort aus das Signal des Hauptrouters.

Der Clou ber der Sache: Alle diese Nodes können miteinander kommunizieren, und bilden so ein Netz – Englisch „Mesh“ – das eine lückenlose Abdeckung mit WLAN ermöglicht. Im übertragenen Sinne funktionieren sie wie Mini-Hotspots und ihr Endgerät sucht sich jeweils den Node mit dem besten Netz und „springt“ so innerhalb des Hauses immer von bestem Empfang zu bestem Empfang.

Nahtloses Roaming mit Mesh-WLAN

Bei der Verwendung eines herkömmlichen Routers in Kombination mit Repeatern/Extendern, wechseln die Endgeräte wie Smartphone oder Tablet zwischen verschiedenen WiFi-Signalen, wenn Sie in die Reichweite verschiedener Router oder Extender gelangen. Die Folge: instabiles Netz oder gar kompletter Verbindungsabbruch.

Mesh-WLAN hingegen kann mit einer einzigen SSID (ein Netzwerk mit demselben Namen und Passwort) automatisch zwischen verschiedenen Signalquellen wechseln – und sorgt so für nahtloses Roaming-Netz.

Adaptives Routing

In Mesh-Netzwerken können Router-Knoten (Nodes) miteinander kommunizieren, um verschiedene Signalübertragungswege zu erzeugen. Adaptives Routing findet dabei stets den Weg mit den geringsten Interferenzen entsprechend dem Laststatus jedes Routerknotens oder dem aktuellen Frequenzband. So ist gewährleistet, dass Sie immer die schnellstmöglichen Geschwindigkeiten erhalten.

Automatische Fehlererkennung und -behebung

Da alle Router-Knoten in einem Mesh-Netzwerk miteinander kommunizieren, leitet das Mesh-System die Daten bei Ausfall eines Knotens automatisch um, um sicherzustellen, dass Sie online bleiben. Einige Mesh-Systeme, wie beispielsweise die Deco-Serie von TP-Link können sogar bei der Diagnose und Fehlersuche helfen. Dabei kann jeder einzelne Knotenpunkt als Haupt- oder Satellitenknoten fungieren. Fällt eine der Nodes aus, wird der Nutzer über die Deco-App benachrichtigt, und das Problem automatisch diagnostiziert und repariert.

Dieses System nutzen viele andere Router noch nicht. Sie unterscheiden zwischen Haupt- und Satellitenknoten. Fällt dann einer aus, muss er durch einen neuen mit gleicher Funktion ersetzt werden, um das Netzwerk zu reparieren.

Erweiterte Funktionen von Mesh-WLAN

Zusätzlich zu den drei oben genannten Grundfunktionen verfügen einige Mesh-WiFi-Systeme auch über erweiterte Funktionen wie Smart Antennas, AI-Driven Mesh und Homecare.

Intelligente Antennen errichten ein stärkeres Backhaul, um die Abdeckung zu erhöhen und die drahtlosen Verbindungen zu verbessern.

errichten ein stärkeres Backhaul, um die Abdeckung zu erhöhen und die drahtlosen Verbindungen zu verbessern. KI-gesteuertes Mesh : Nutzt KI-Technologie, um auf intelligente Weise die Netzwerkumgebung, die Client-Qualität und das Nutzerverhalten zu erlernen, um Ihnen das ideale WiFi für Ihr Zuhause zu bieten.

: Nutzt KI-Technologie, um auf intelligente Weise die Netzwerkumgebung, die Client-Qualität und das Nutzerverhalten zu erlernen, um Ihnen das ideale WiFi für Ihr Zuhause zu bieten. HomeShield/HomeCare : Bietet Funktionen wie die Erkennung von Cyber-Bedrohungen, die Begrenzung der Online-Zeit und die Sperrung bestimmter Websites, um Eltern bei der Verwaltung der Online-Nutzung und Sicherheit ihrer Kinder zu unterstützen.

: Bietet Funktionen wie die Erkennung von Cyber-Bedrohungen, die Begrenzung der Online-Zeit und die Sperrung bestimmter Websites, um Eltern bei der Verwaltung der Online-Nutzung und Sicherheit ihrer Kinder zu unterstützen. Flexible Erweiterung: Alle Deco-Modelle von TP Link arbeiten zusammen und bilden ein skalierbares und flexibles WiFi-System. Es können bis zu 10 Decos hinzugefügt werden, um die Mesh WiFi-Abdeckung zu erweitern.

Welche Mesh-Systeme eignen sich für flächendeckendes WLAN zu Hause?

TP-Link, einer der führenden Anbieter von WiFi-Netzwerkgeräten für Endverbraucher, erobert derzeit mit den beiden Mesh-Systemen Deco XE75 und Deco XE200 den Markt.

Alle Geräte der Deco Mesh-Serie arbeiten dabei mit untereinander kommunizierenden WiFi-Knoten, um starkes, zuverlässiges WLAN im ganzen Haus zu verbreiten. Die WiFi 6E-Technologie gilt derzeit als bester Standard und bietet mit dem vollen Potenzial von WiFi 6 einen enormen Zuwachs an Abdeckung, Geschwindigkeit und Gesamtkapazität.

Das 6-GHz-Bandes bietet über 160-MHz-Kanäle, um Bandbreitenkonkurrenz und Geschwindigkeitsverluste zu vermeiden. Das 6-GHz-Band ist außerdem sauber und überlastungsfrei, weil es exklusiv für WiFi 6E-Geräte zur Verfügung steht, um Störungen durch ältere Geräte zu vermeiden.

AX5400 Smart Home Mesh WiFi 6E System – Deco XE75

Deco XE75 © TP Link

Das Deco XE75 mit integrierter TP-Link AI-Driven Mesh-Technologie ist dank des neu eröffneten 6-GHz-Bandes das erste TP-Link WiFi 6E Mesh-System für das ganze Haus.

✔️ Steigert die Gesamtgeschwindigkeit auf unglaubliche 5400 Mbit/s mit Tri-Band ✔️ Verbindet über 150 Geräte innerhalb von 500 m² ✔️ Ausgestattet mit der fortschrittlichen AI-Driven Mesh-Technologie ✔️ Lernt und verbessert es sich automatisch mit der Nutzung ✔️ Mit TP HomeShield ein Höchstmaß an Sicherheit für Ihr Netzwerk

AX11000 Tri-Band Mesh WiFi 6E System für das ganze Haus – Deco XE200

Deco XE200 © TP Link

Als neue Flaggschiff unter den Mesh-Systemen gilt das Whole Home Mesh System Deco XE200 WiFi 6E von TP Link. Der Deco XE200 verfügt über die gleichen Funktionen wie der Deco XE75, AI-Driven Mesh und TP-Link HomeShield.

✔️ Extrem schnelles Tri-Band-WiFi mit 1024-QAM ✔️ 1024-QAM und 160-MHz-Kanaltechnologie ✔️ Erhöht die Gesamtgeschwindigkeit auf 11.000 Mbit/s ✔️ Verbessert die Abdeckung auf bis zu 200 qm (2er-Pack) ✔️ Kapazität von über 200 Geräten ✔️ 16× High-Gain-Antennen bringen mehr Daten auf einmal kodiert ✔️ Bessere kabelgebundene Leistung mit Multi-Gigabit-WAN/LAN-Ports