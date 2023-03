Quantensprung in der Drahtlostechnologie: Wi-Fi 7 verspricht das ultimative Online-Erlebnis

Von: Philipp Mosthaf

Wi-Fi 7 bietet Performance auf dem höchstem Level. © TP-Link

Während die Marktdurchdringung von WLAN 6E bisher hinter den Erwartungen zurückbleibt, bereitet sich die Branche bereits auf die Einführung der nächsten Generation der Drahtlostechnologie vor. Wi-Fi 7 verspricht schnellere Geschwindigkeiten, höhere Kapazität und verbesserte Zuverlässigkeit. Mit diesen Vorzügen hat die neue Version für das schnellste Wi-Fi aller Zeiten das Zeug zum Gamechanger.

Die Möglichkeiten des neuen Wi-Fi 7-Universums sind verheißungsvoll: In puncto Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit kann es der neue WLAN-Standard durchaus mit dem kabelgebundenen Ethernet aufnehmen. Er geht mit zahlreichen Verbesserungen einher, die das Nutzererlebnis für Privatanwender signifikant verbessern und ein echtes Upgrade für Unternehmen bieten. Ob Online-Gaming, Virtual Reality (VR), Videos in hochauflösender Qualität oder professionelle Cloud-Anwendungen – mit hohen Geschwindigkeiten und niedrigen Latenzen bereitet Wi-Fi 7, auch bekannt als IEE 802.11be oder WLAN 7, den Weg für störungsfreie Anwendungen.

Wie auch schon seine Vorgänger-Versionen ist der neue Standard ist abwärtskompatibel. Handys, Computer und Smart-TVs, die Wi-Fi 4, 5 oder 6 unterstützten, können sich problemlos mit einem Wi-Fi 7-Router verbinden. Einziger Wermutstropfen: Mit einer Verabschiedung von Wi-Fi 7 ist erst Ende 2023 zu rechnen. Dennoch haben einige Hersteller wie TP-Link bereits die ersten Geräte angekündigt. Eine ganze Reihe an Wi-Fi-7-fähigen Modellen, darunter WLAN-, 5G- und Gaming-Router, Mesh-Knoten und Firmen-Access-Points bringt der Spezialist für Smart-Home und Netzinfrastruktur in Kürze auf den Markt.

Die Vorzüge im Detail: Datenturbo mit Effizienzvorteilen

Während Wi-Fi 6 wurde als Antwort auf die weltweit wachsende Anzahl von Geräten entwickelt wurde, zielt die neue Wi-Fi-Generation darauf ab, beachtliche Geschwindigkeiten für jedes Gerät mit größerer Effizienz zu liefern. Dank ultrabreiter Bandbreite und Multi-Link-Betrieb arbeitet der neue Standard bis zu 4,8-mal schneller als Wi-Fi 6 und bis zu 13-mal schneller als Wi-Fi 5. Mit der Datenrate wurde ein neuer Meilenstein gesetzt: Beim Sprung von Wi-Fi 6 auf Wi-Fi 6E stagnierte die Geschwindigkeit noch bei 9,6 Gbps. Wi-Fi 7 kann dagegen mit einer drastischen Steigerung auf bis zu 46 Gbps aufwarten. Komforteinschränkungen wie ständige Pufferung, Verzögerung oder Überlastung gehören mit einem Wi-Fi 7-Router der Vergangenheit an.

Eine weitere wesentliche Verbesserung von WiFi 7 ist seine Effizienz. Die neue Technologie ist in der Lage, mehr Geräte gleichzeitig zu bedienen, was sie ideal für Umgebungen mit mehreren Benutzern macht. Dass der neue Standard weniger Strom verbraucht und sich damit als umweltfreundlicher erweist, ist ein weiterer Pluspunkt.

Auch die Anforderungen an die Sicherheit sind bei drahtlosen Netzwerken elementar. Wi-Fi 7 setzt in Sicherheitsfragen neue Maßstäbe. Die zukunftsweisende Technologie verwendet die neuesten Verschlüsselungsstandards, um Benutzerdaten zu schützen und Hackerangriffe sowie andere Cyberattacken zuverlässig abzuwehren.

Fazit: Performance auf höchstem Level

Wi-Fi 7 hat das Potenzial, die drahtlose Technologie durch schnellere Geschwindigkeit, mehr Effizienz und verbesserte Sicherheit grundlegend zu verändern. Der Bewährungstest liegt wie bei jeder Innovation beim Einsatz in den verschiedenen Szenarien des Lebens- und Geschäftsalltags. Und die Vorzüge können überzeugen: Nicht nur das Wohnen im Smart-Home wird durch intelligente und leistungsstarke Heimnetze deutlich komfortabler. Effizientes Arbeiten ohne Zeitverlust durch das Laden von Daten aus der Cloud und verzögerungsfreie Meetings über Zeitzonen hinweg erleichtern das Arbeitsleben – ganz gleich, ob im Büro oder Homeoffice. Auch dem ungetrübten Entertainment steht nichts mehr entgegen. Bei den meisten Streaming-Plattformen sind bereits zahlreiche Inhalte in 4K-Qualität verfügbar. Mit 8K steht eine noch schärfere Bildqualität in den Startlöchern. Wenn sich im Lieblingsfilm gerade die Ereignisse überschlagen, sorgt Wi-Fi 7 für ein maximales Heimkinoerlebnis – ohne lästige Unterbrechungen.

Wer künftig in die virtuellen Realitäten des Metaverse eintauchen möchte, hat mit Wi-Fi 7 die bestmögliche Eintrittskarte parat. Die neue Version des Internets ist immersiver, interaktiver und dreidimensionaler. Zur Echtzeit-Interaktion zwischen einer großen Anzahl gleichzeitiger Nutzer und digitalen Objekten bedarf es zuverlässiger Highspeed-Netzwerke mit geringer Latenz. Das macht Wi-Fi 7 zum Standard der Zukunft.