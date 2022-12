Training mit Vibrationsplatte: So können Sie abnehmen

Von: Philipp Mosthaf, Nina Dudek

Teilen

Das Training auf der Vibrationsplatte ist äußerst effektiv, beansprucht viele Muskeln und hilft beim Abnehmen. © Kzenon/PantherMedia

Das Training auf einer Vibrationsplatte stärkt nicht nur die Tiefenmuskulatur und fördert die Balance – auch beim Abnehmen können die Geräte à la Powerplate helfen.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Vibrationsplatten im Stile von „Power Plate“ sind bereits fester Bestandteil nahezu jedes Fitnesscenters. Doch nicht nur dort! Immer mehr etablieren sich die Geräte auch im Home-Workout. Vor allem Profisportler nutzen die Rüttelplatten zur Regeneration, zur Stärkung der Tiefenmuskulatur und zur Verbesserung von Koordination und Gleichgewicht.

Doch die Power Plates können auch bei der Gewichtsreduktion helfen.

Auf den ersten Blick sieht es allerdings aus, als würde man sich auf den Vibrationsplatten überhaupt nicht bewegen. Wie funktioniert dieses Training also? In diesem Artikel erfahren Sie alles über Vibrationsplatten. Zudem stellen wir Ihnen die Sportstech 3D Vibrationsplatte vor, die es aktuell zum Sonderpreis gibt.

Wie funktioniert eine Vibrationsplatte?

Klar, der Bewegungsradius hält sich beim Training auf der Vibrationsplatte in Grenzen. Doch die rüttelnde Bodenplatte zwingt den Körper dazu, die winzigen Erschütterungen mit der Muskulatur auszugleichen. Das Standhalten und Ausbalancieren der Vibrationen ist dabei erstaunlich anstrengend und anspruchsvoll. Wer zusätzlich noch gezielt BEin, Po und Bauchmuskulatur aktiv anspannt, kommt ganz schön ins Schwitzen – und diese Anstrengung kann helfen, Gewicht zu verlieren.

Die Vibrationsplatte spricht zudem Muskelgruppen an, die bei einem herkömmlichen Training kaum beansprucht werden. So kommt es bei einem Training zu mehr Kontraktion als bei üblichen Fitnessübungen. Sie wollen das Training verschärfen? Nehmen Sie auf der Power Plate verschiedene Positionen wie Kniebeuge, Liegestütze oder Situp ein. So wird das Training nochmal erschwert, was zusätzlich weitere Muskeln trainiert – und den Abnehmeffekt erhöht.

Kann man mit einer Vibrationsplatte abnehmen?

Vibrationsplatten unterstützen also das Abnehmen. Doch wie effektiv ist so ein Training? Wissenschaftlichen Studien zufolge ist das Training auf der Power Plate extrem effektiv, weil bis zu 97 Prozent der Muskelfasern gleichzeitig arbeiten. Das sorgt für mehr Muskelmasse und einen höheren Energieverbrauch.

Bereits fünf Minuten sollen ausreichen, um etwa 50 Kalorien zu verbrennen. Das Training auf der Vibrationsplatte alleine reicht natürlich nicht aus, um dauerhaft Gewicht zu verlieren. Wie bei allen Sportarten, die zur Gewichtsreduzierung beitragen sollen, ist eine Umstellung der Ernährung essenziell.

Wie hoch der Kalorienverbrauch bei anderen Sportarten ist, zeigt der folgende Vergleich (Dauer: 15 Min, Gewicht 65-74 kg):

Sportart Kalorienverbrauch Aerobic 96 kcal Radfahren 15 km/h 98 kcal Jogging, langsam 132 kcal Yoga 60 kcal Vibrationsplatte 150 kcal

Der Vergleich zeigt: Ein Training auf der Vibrationsplatte kann durchaus effektiver sein als andere Sportarten. Zudem werden unterschiedliche Muskelgruppen beansprucht und die Gelenke geschont.

Lesen Sie auch: Die besten Spinningbikes im Vergleich.

Welche Vibrationsplatten sind empfehlenswert?

Grundsätzlich gilt hier wie bei anderen Fitnessgeräten zum Abnehmen für zu Hause: Sparen Sie nicht am falschen Ende. Es gibt bereits extrem günstige Modelle für unter 100 Euro, doch die Intensität der Vibrationen ist bei diesen Geräten so gering, dass kein Trainingseffekt spürbar ist. Auch bei der Schalldämmung wird bei etlichen niedrigpreisigen Vibrationsplatten gespart, sodass die Lärmbelästigung für Sie, aber auch Ihre Mitbewohner hoch ist.

Sportstech Messeneuheit: Vibrationsplatte VP250

Vibrationsplatte VP250 © Amazon

✔️ leiser Motor mit 180 Stufen

✔️ 7+1 Trainingsprogramme inkl. Yoga-Option

✔️ inkl. 5 Fitnessbänder, Power-Ropes & Trainings-Poster für noch intensivere Workouts

Ab 219,99 € bei Amazon bestellen

Miweba Sports Vibrationsplatte

Vibrationstrainer MV200 © Miweba Sports

✔️ Deutsche Qualitätsmarke - 3D Technologie

✔️ 2 starke Motoren mit 200 Watt

✔️ eine der modernsten und effektivsten Vibrationsplatten mit 3 Jahren Garantie

✔️ 99 Intensitätsstufen 6 vordefinierte Trainingsprogramme

✔️ Inklusive Trainingsbänder Power Ropes für den Oberkörper

199,99 € statt 229,99 € bei OTTO

270 € Rabatt – MOTIVE FITNESS by U.N.O. Vibrationsplatte

Vibrationsplatte VIBRO-FIT 2000 © MOTIVE FITNESS by U.N.O.

✔️ 300 Watt Motorleistung

✔️ 50 Geschwindigkeitsstufen

✔️ 3 vorprogrammierte Programme

✔️ Benutzergewicht bis 120 kg

379 € statt 649,95 € bei baur