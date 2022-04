Ihr neuer Traumgarten: Ideen für den Garten 2022

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

Loungemöbel sind in unterschiedlichen Größen und Styles verfügbar. So zaubern Sie Ihre eigene Wohlfühloase. © eBay Produktbild

Der Sommer naht! Zeit also, sich dem Garten zu widmen. Lassen Sie sich von tollen Gartenmöbeln, Pflanzen und mehr inspirieren. Hier finden Sie Ideen für den Garten 2022.

Wenn die Tage länger und wärmer werden, die Blumen anfangen zu blühen, dann wird es Zeit, Haus und Garten auf Vordermann zu bringen. Bei eBay entdecken Sie aktuell tolle Ideen für Ihren neuen Traumgarten. Ob Sie nun nach Gartenlounges suchen oder neue Pflanzen für das Beet benötigen. Der Onlinehändler hat derzeit viele Artikel im Angebot, wie Gartenprodukte und -geräte. Denn mit dem richtigen Werkzeug gelingt der Traumgarten im Handumdrehen. Hier finden Sie einige Ideen für den neuen Garten.

Möbel, Geräte und mehr – zur großen Übersicht

Gartenlounge, Sitzgruppen und mehr – Ideen für den Garten

Der Brast Gartenpavillon macht aus Ihrem Garten eine kleine Oase. Ob Frühstück, Dinner oder Gartenparty – genießen Sie es in besonderem Ambiente. © eBay

Natürlich hängt es von der Größe des Gartens ab, wie viele Utensilien und Möbel Sie verwenden können. Je größer der Garten, desto eher eignet sich eine große Gartenlounge mit Stühlen und Sofa und eventuell ist dann sogar noch Platz für ein Gartenhaus oder einen Swimming Pool. Mit einer Gartenlounge erschaffen Sie Ihre eigene Wohlfühloase und bringen Urlaubsfeeling nach Hause. Für leckere Drinks und Cocktails sorgt ein leistungsstarker Multifunktionsmixer*. Mit einem passenden wie stylischen Pavillon sind Sie zudem bei Wind und Wetter besser geschützt und verleihen Ihrem Garten zusätzlichen Flair. Die nächste Gartenparty kommt bestimmt.

Möbel, Geräte und mehr – zur großen Übersicht

Sie wollen noch mehr Urlaub in Ihren Garten bringen und gehören zu den Sonnenanbetern? Mit einer Sonnenliege können Sie entspannt die Sonne genießen. Für die nötige Erfrischung sorgt eine Gartendusche, die mit Solar betrieben wird. So sparen Sie auch noch Energie. Sie sind ein Fan der Ost- oder Nordsee? Mit einem Strandkorb für 2 Personen bringen Sie die deutschen Inseln direkt in Ihren eigenen Garten. Sie mögen es eher südländisch? Mit einem Olivenbaum oder einer XXL-Palme zaubern Sie mediterranes Flair in Ihr Zuhause.

Gewächshäuser, Geräteschuppen und Co. – bringen Sie Ihren Garten auf Vordermann

Das Aluminium-Gewächshaus von BRAST ist TÜV-zertifiziert und kann inkl. Fundament in verschiedenen Größen bestellt werden. © eBay Produktbild

Ein schöner Garten benötigt auch viel Liebe und Pflege. Mit Blumen gießen und Rasen mähen ist es meist nicht getan. Für Gartenarbeiten werden viele Geräte, Werkzeug und andere Utensilien gebraucht, wie zum Beispiel Rasendünger. Doch wohin mit den vielen Gartenhelfern? Mit einem stabilen Geräteschuppen schaffen Sie Platz für Rasenmäher, Hochdruckreiniger und Co. Wenn Sie Ihr eigenes Gemüse anbauen wollen, empfiehlt sich ein Gewächshaus. Mit dem richtigen Modell können Sie Tomaten und Co. vor Wind und Wetter schützen und unterstützen diese beim Wachstum.

Möbel, Geräte und mehr – zur großen Übersicht

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.