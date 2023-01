Sie wollen Trinkwasser sparen und die Umwelt schonen? Senken Sie mit diesen Produkten Ihren Verbrauch

Von: Alina Wagner

Der Trinkwasserverbrauch ist beim Duschen und Baden am höchsten. © konevaelvira.gmail.com / Panthermedia

Mit wassersparenden Produkten können Sie Ihren Verbrauch effektiv reduzieren und gut gelaunt das nächste Bad nehmen oder in die Dusche springen.

In Zeiten hoher Inflation und Energiepreise ist das Thema Sparen ein wichtiges und nicht mehr wegzudenkendes Thema in vielen Haushalten. Auch angesichts des Klimawandels und der damit verbundenen Wasserknappheit in Deutschland kann man als Trinkwasserverbraucher nicht mehr die Augen vor der Realität verschließen und sollte jetzt Maßnahmen ergreifen, die den eigenen Wasser- und den damit verbundenen Energieverbrauch reduzieren. Nicht nur Wasser lässt sich im Haushalt sparen. Auch Strom und Energie lassen sich reduzieren, indem man verschiedene Stromfresser austrickst.

Laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft verbraucht eine Person, die in einem deutschen Haushalt lebt im Schnitt 127 Liter Trinkwasser pro Tag, wobei 36 Prozent, sprich fast 46 Liter zum Baden und Duschen, also für die allgemeine Körperpflege verwendet werden. Die Toilettenspülung mit 34 Litern und das Wäschewaschen mit ungefähr 9,5 Litern als zweit- und drittplatzierte sind ebenfalls große Wasserfresser im Haushalt.

Der folgende Ratgeber gibt Ihnen wertvolle Tipps, wie Sie Trinkwasser im Haushalt sparen können und zeigt Ihnen, wie Sie durch Verwendung von intelligenten Technologien zur Wassereinsparung, wie beispielsweise mithilfe von Armaturen mit Durchflussbegrenzer oder Handbrausen mit Wasserspartechnologie Ihre Wasserkosten reduzieren können.

Mit welchen Maßnahmen können Sie in der Küche Wasser sparen?

Folgende Tipps helfen Ihnen dabei, in der Küche effektiv Trinkwasser zu sparen.

Achten Sie auf die Energieeffizienz Ihrer Spülmaschine und ersetzen Sie alte Geräte mit niedriger Energieeffizienzklasse.

Stellen Sie den Geschirrspüler nur dann an, wenn er voll ist, denn nur gefüllte Geräte arbeiten energieeffizient.

Obst und Gemüse kann ganz einfach in einer Schüssel gewaschen werden.

Als besonders sinnvoll eignen sich auch wassersparende Küchenarmaturen, mit denen Sie effektiv Trinkwasser sowie Energie sparen können, wie beispielsweise mit der wassersparenden Küchenarmatur Gifrema:

GIFREMA Küchenarmatur © Gifrema

Preis: 37,99 €

kann 30 % Wasser sparen

Kaltstart-System, hilft 10 % Energie zu sparen und einen Wasserrückfluss zu verhindern

Wie lässt sich Trinkwasser am besten im Badezimmer reduzieren?

Reduzieren Sie Ihre Duschdauer

Verzichten Sie auf ein Bad und nehmen lieber die Dusche

Drehen Sie den Wasserhahn zu während des Zähneputzens oder Rasierens

Verwenden Sie die Sparspültaste bei der Toilettenspülung

Natürlich sind diese Tipps gute Anhaltspunkte. Wenn Sie jedoch wirklich effektiv und nachhaltig Trinkwasser sparen wollen, sollten Sie Ihr Badezimmer mit wassersparenden Produkten auf den neuesten Stand bringen. Entdecken Sie wassersparende Handbrausen sowie Wascharmaturen.

Wussten Sie schon? Ein tropfender Wasserhahn verschwendet circa 5.500 Liter Wasser pro Jahr. Deswegen achten Sie darauf, tropfende Wasserhähne mit neuen, wassersparenden Modellen zu ersetzen.

Wassersparende Handbrausen

Sparduschköpfe mit wassersparender Technologie sind ideal, um Kosten zu reduzieren. Ein geringerer Wasserverbrauch heißt auch, dass weniger Energie zum Erhitzen des Wassers verwendet wird.

Wie viel sie konkret sparen können zeigt Ihnen folgende Beispielrechnung anhand der Sparduschköpfe von Grohe:

Mit Handbrausen lässt sich der Wasserverbrauch ordentlich senken. Das ist auch gut für das Portemonnaie, wie die Grafik von Grohe zeigt. © Grohe

Dank des innovativen Designs der GROHE Sparduschköpfe ist es möglich, Ihren Wasserverbrauch um bis zu 40 % zu reduzieren, ohne Verzicht auf Komfort.

GROHE Vitalio Start 100 - Handbrause © Grohe

Preis: 29,99 €



Wandrosette aus Metall mit Grohe QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich ± 6° ausrichtbar

Wandrosette aus Metall mit Grohe QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich ± 6° ausrichtbar Ultraflaches Design für mehr Platz in der Dusche und fast unendliche Gestaltungsmöglichkeiten

SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen mit auswechselbaren Symbolen

Wassersparende Spülsysteme

Eine einfache Wassersparmethode im Haushalt ist der Einbau eines WCs mit Zweimengen-Technologie. Mit dieser Technologie haben Sie die Wahl, wie viel Wasser Sie für die Spülung verwenden möchten und können dadurch Ihren jährlichen Trinkwasserverbrauch deutlich senken. Groß (6 Liter) und klein (3 Liter). Die Spülkästen von Grohe können ebenfalls auf ein reduziertes Volumen von 4,5 Liter und 3 Liter umgebaut werden.

GROHE Euro Keramik Wand-Tiefspül-WC © Grohe

Preis: 234, 58€

für Unterputz-Spülkasten; Abgang waagerecht; spülrandlos

Spülmenge 3/5 l; kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel 39 330 001 (Soft Close)