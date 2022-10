Mit Türdichtungen gegen Zugluft bleibt Ihre Wohnung im Winter warm

Heizung optimal nutzen

Bei großen Spalten unter Türen und Fenstern weicht die warme Luft zu Hause schnell nach außen. Mit Türdichtungen vermeiden Sie das.

Wenn Türen und Fenster nicht richtig abgedichtet sind, kommt es zu Zugluft. Gerade in Altbau-Wohnungen und -Häusern ist das ein häufiges Problem. Das führt dazu, dass die Wohnung schlecht isoliert ist. Im Winter weicht warme Luft deshalb wesentlich schneller nach außen und die Heizung muss durchgehend an bleiben, damit der Heizeffekt aufrechterhalten wird. In Zeiten von steigenden Energiepreisen kann das sehr teuer werden. Eine einfache und günstige Lösung für dieses Problem sind Türdichtungen. Diese decken die undichten Bereiche ab und verhindern so, dass die aufgewärmte Luft die Wohnung verlässt. Mit einem Heizkörperverstärker können Sie Ihre Heizung übrigens effizienter einsetzen.

Vorteile von Türdichtungen

Türdichtungen bieten mehrere Vorteile:

Wie bereits erwähnt, verhindern Türdichtungen ungewollten Wärmeverlust . Luftzüge können so nicht mehr entstehen.

. Luftzüge können so nicht mehr entstehen. Darüber hinaus sorgt eine Türdichtung dafür, dass die Wohnung schalldicht ist und Außengeräusche nicht stören.

ist und Außengeräusche nicht stören. Zudem schließen die Türen leiser und verschleißen weniger .

. Zum Anbringen wird kein Werkzeug benötigt. Meist verfügen Türdichtungen über selbstklebende Flächen oder sie werden einfach unter die Tür geschoben.

Im Handel finden Sie unterschiedliche Türdichtungen, die aber alle im Prinzip gleich funktionieren. Einige Exemplare sind im folgenden Abschnitt aufgelistet.

Dichtungsband von Ratel – für 14,99 Euro

Dichtungsbänder sind sehr schmal und eignen sich gut, um auch die Spalten an den Seiten der Tür abzudichten. Auch das ist bei Altbauwohnungen häufig der Fall.

Das Dichtungsband von Ratel ist einfach anzubringen: Sie schneiden die benötigte Länge ab und kleben das Band an der dafür vorgesehenen selbstklebenden Seite an.

Art Dichtungsband Material Silikon, Gummi, PVC Gesamtlänge 18 Meter / 3 Rollen mit jeweils 6 Metern Selbstklebend ✔️ Winddicht ✔️ Wasserdicht ✔️ Schallschutz ✔️ Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,5 von 5

Zugluftstopper von Vellure – für 14,90 Euro

Der Zugluftstopper wird unten an der Tür einfach festgeklebt.

Achten Sie nur darauf, dass Sie ihn nicht zu tief anbringen, damit der Stopper nicht am Boden entlang schleift und womöglich beim Öffnen und Schließen der Tür darunter hängen bleibt.

Art Zugluftstopper Material Keine Herstellerangabe Gesamtlänge ab 5 Metern Selbstklebend ✔️ Winddicht ✔️ Wasserdicht ✔️ Schallschutz ✔️ Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐ 4,3 von 5

Bürstendichtung von Steigner – ab 6,99 Euro

Bürstendichtungen sind besonders flexibel und eignen sich für verschiedene Bodenbeschaffenheiten. Außerdem sind sie sehr robust.

Sie können ebenfalls mit dem Selbstklebestreifen angebracht werden.

Art Bürstendichtung Material Polypropylen Gesamtlänge 18 Meter / 3 Rollen mit jeweils 6 Metern Selbstklebend ✔️ Winddicht ✔️ Wasserdicht ✔️ Schallschutz ✔️ Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,5 von 5

Doppeldichtung von Vita Perfetta – für 13,99 Euro

Doppeldichtungen lassen sich einfach unter die Tür schieben. Festkleben ist hier somit nicht notwendig.

Sie dichten die Türen von beiden Seiten ab.