Überall gut schlafen mit dem Multifunktionskissen re-charge von Third of Life: Jetzt Deal sichern!

Teilen

Ein Multifunktionskissen kann nicht nur zu Hause, sondern auch auf Reisen sinnvoll sein. © Third of Life Shooting

Ob auf der heimischen Couch, im Bett oder unterwegs im Flieger: Das Multifunktionskissen re-charge von Third of Life passt sich Ihnen und Ihrer Schlafumgebung optimal an.

Egal, ob Sie gerne auf dem Rücken, auf der Seite oder auf dem Bauch schlafen: Mit dem Multifunktionskissen re-charge entscheiden Sie sich für optimale Ergonomie in jeder Schlafposition. Die innovative Form und der weiche, druckentlastende Visco-Schaum beugen Verspannungen und Nacken-Problemen vor.

Sichern Sie sich 15 Prozent Rabatt auf das Multifunktionskissen re-charge mit dem Code TRAVEL22 und profitieren Sie vom kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands! Nicht mit weiteren Rabattcodes kombinierbar. Aktionszeitraum: bis 09.05.22 Bei Third of Life können Sie den Code im Warenkorb oder im Checkout im Feld Rabattcode eingeben. Dieser wird im Checkout angewandt & verrechnet.

Fitter, konzentrierter und leistungsstärker mit dem richtigen Kopfkissen

An der Entwicklung beteiligt war Profi-Schlafcoach Nick Littlehales, der unter anderem den Schlaf von Spitzensportlern wie Cristiano Ronaldo optimiert. Das Ziel war es, ein Produkt zu schaffen, das Sie überall besser einschlafen, entspannter durchschlafen und erholter aufwachen lässt. Denn Leistungssportler und erfolgreiche Menschen wissen: Guter Schlaf fördert die Leistungsfähigkeit immens. Außerdem sollte das Kissen so konzipiert sein, dass es perfekt auf Reisen verwendet werden kann, etwa im Zug, beim Campen oder auf Geschäftsreisen. Ein Multitalent sozusagen. Und das ist das Multifunkionskissen re-charge in vielerlei Hinsicht.

So sorgen hochwertige Materialien dafür, dass das re-charge Kissen für beste Schlafqualität sorgt. Der CosyPUR Qualitäts-Memoryschaum (BASF) mit Bambus-Aktivkohle und Ventilationskanälen ist atmungsaktiv, wirkt hypoallergen und unterdrückt Gerüche sowie das Wachstum von Milben. Außerdem punktet das Produkt mit einem funktionalen Bezug mit zwei Seiten: Die SMART/Dry-Seite mit schnelltrocknender Baumwolle hält angenehm trocken, die SMART/Clima-Seite wirkt temperaturausgleichend und sorgt für ein optimales Schlafklima.

Multifunktionskissen re-charge – Orthopädisches Nackenstützkissen für zu Hause und auf Reisen

Laden Sie Ihren Akku während eines Powernaps wieder auf – mit dem re-charge-Reisekissen. © Third of Life Shooting

Preis: 89,95 € Rabatt: 15 Prozent mit dem Code TRAVEL22 Maße: 50 x 30 x 12/10 cm, aufgerollt 32 x 14 cm Material Außen-Funktionsbezug (steinblau) SMART/Clima: 85 % Baumwolle, 15 % Lyocell SMART/Dry: 100 % Baumwolle Material Innenbezug (schwarz) 100 % Polyester

Zum Angebot: Multifunktionskissen re-charge von Third of Life – jetzt 76,46 Euro statt 89,95 Euro mit Code TRAVEL22 und von kostenlosem Versand innerhalb Deutschlands profitieren - gültig bis zum 9. Mai 2022.

✔️ Ergonomisches Kissen aus Visco-Schaum ✔️ Für alle Schlafpositionen geeignet ✔️ Antibakterieller Schaumkern aus Bambus Aktivkohle ✔️ Thermoregulierend & atmungsaktiv ✔️ Für Allergiker geeignet ✔️ Ideal zum Mitnehmen auf Reisen: kann aufgerollt als Nackenrolle oder Reisekissen in Bus, Flugzeug oder Auto eingesetzt werden; leicht transportabel + praktisches Rolltuch ✔️ Inkl. Reisebeutel ✔️ Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands

Innovationspreis Ergonomie 2020 und 2021 © Innovationspreis Ergonomie

Über Third of Life Third of Life besteht aus Produktexperten mit langjähriger Erfahrung, die funktionale Schlafprodukte entwickeln, um das besondere Drittel unseres Lebens zu verbessern. Den Schlaf. Denn die Erholung im Schlaf ist essenziell für unsere Gesundheit & die Grundlage für einen erfolgreichen Tag. Third of Life erfüllt durch individuelle Beratung, einzigartiges Fachwissen und einer holistischen Auswahl an innovativen & funktionalen Produkten jedes Schlafbedürfnis. Daher wurde Third of Life 2021 zum zweiten Mal in Folge mit dem Innovationspreis Ergonomie des Instituts für Gesundheit und Ergonomie ausgezeichnet. Der Umwelt zuliebe strebt Third of Life zudem danach, nachhaltige Produkte zu entwickeln.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.