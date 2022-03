Übergangsjacken für Herren: Für frische Tage im Frühling & Herbst

Von: Ömer Kayali

Im Frühling kann die Winterjacke wieder in den Schrank, aber ganz ohne Jacke kann es draußen etwas zu frisch sein. © Chris DeSilver/PantherMedia

Egal, ob Steppjacke, Windbreaker oder ein klassischer Mantel: Eine gute Übergangsjacke gehört in jeden Kleiderschrank. Wir stellen in diesem Artikel einige Jacken für Männer vor.

Im Frühling und Herbst bleiben wir zwar meist von Minusgraden verschont, trotzdem kann es noch sehr kalt werden. Zu dieser Jahreszeit ist die Winterjacke aber vermutlich übertrieben, da es drunter zu warm wird. Ganz ohne Jacke geht es aber auch nicht, da es gerade früh und spät am Tag nochmal sehr frisch werden kann. Was Sie brauchen, ist eine Übergangsjacke. Diese sollte möglichst vielseitig sein und sich für unterschiedliche Wetterbedingungen eignen. Von Steppjacken, Funktionsjacken, Daunenjacken bis zu Jeansjacken und Mänteln – die Auswahl ist groß. Doch nicht jede davon eignet sich gleichermaßen für Wind und Wetter. Man richtet sich daher am besten nach den eigenen Bedürfnissen. Im folgenden Abschnitt haben wir einige Kauftipps für Übergangsjacken aufgelistet. In einem separaten Artikel finden Sie Empfehlungen für Übergangsjacken für Damen*.

Übergangsjacke für Herren: Jack & Jones Mantel

Jack & Jones Mantel © Amazon Produktbild

Jack & Jones Mantel ab 47,11 € – jetzt bei Amazon ansehen

Preis: 47,11 € bis 139,- € Jackentyp: Mantel Farben: schwarz, hellbraun, dunkelblau, grau gemustert, dunkelgrau melange, braun, grau Größen: XS, S, M, L, XL, XXL Wasserdicht: ❌ Winddicht: ✔️ Material: Außen: 55 % Polyester, 40 % Wolle / Futter: 100 % Polyester

Übergangsjacke für Herren: Polarino Softshelljacke

Polarino Softshelljacke © Baur

Polarino Softshelljacke für 59,99 € – jetzt bei Baur.de ansehen

Preis: 59,99 € Jackentyp: Funktionsjacke aus elastischem Softshell mit abnehmbarer Kapuze Farben: dunkelblau Größen: 44, 48, 52, 56, 46 (S), 50 (M), 54 (L), 58 (XL), 60 (XXL) Wasserdicht: ✔️ Winddicht: ✔️ Material: 100% Polyester

Übergangsjacke für Herren: Stedman Steppjack

Stedman Steppjacke © Baur

Stedman Steppjacke für 49,95 € – jetzt bei Baur.de ansehen

Preis: 49,95 € Jackentyp: Steppjacke Farben: blau, grün Größen: S, M, L, XL, XXL Wasserdicht: ✔️ Winddicht: ✔️ Material: 100% Nylon

Übergangsjacke für Herren: Hajo Fleecejacke

Hajo Fleecejacke © Baur

Hajo Fleecejacke ab 29,99 € – jetzt bei Baur.de ansehen

Preis: 29,99 € bis 39,99 € Jackentyp: Fleecejacke Farben: anthrazit, beige, jeansblau, marine, rot, hellblau Größen: 44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62 Wasserdicht: ❌ Winddicht: ✔️ Material: 100% Polyester

Übergangsjacke für Herren: Levi‘s Jeansjacke

Levi's Jeansjacke © Amazon Produktbild

Levi‘s Jeansjacke ab 47,19 € – jetzt bei Amazon ansehen

Preis: 47,19 € bis 168,- € Jackentyp: Jeansjacke mit Sherpa-Fütterung Farben: schwarz, hellblau, dunkelblau, beige, rot, grün Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL Wasserdicht: ❌ Winddicht: ✔️ Material: 100% Baumwolle

Übergangsjacke für Herren: Quiksilver Steppjacke

Quiksilver Steppjacke © Amazon Produktbild

Quiksilver Steppjacke ab 44,99 € – jetzt bei Amazon ansehen

Preis: 44,99 € bis 80,50 € Jackentyp: Steppjacke mit Kapuze Farben: schwarz, dunkelrot, orange, dunkelgrün Größen: XS, S, M, L, XL, XXL Wasserdicht: ✔️ Winddicht: ✔️ Material: 100% Polyester

Übergangsjacke für Herren: Joules Steppjacke

Joules Steppjacke © Amazon Produktbild

Joules Steppjacke ab 59,68 € – jetzt bei Amazon ansehen

Preis: 59,68 € bis 108,90 € Jackentyp: Steppjacke mit Rautensteppung Farben: schwarz, dunkelblau, dunkelgrün Größen: S, M, L, XL, XXL, 3XL Wasserdicht: ✔️ Winddicht: ✔️ Material: 100% Polyester

Jack Wolfskin Hardshelljacke © Amazon Produktbild

Jack Wolfskin Hardshelljacke ab 69,35 € – jetzt bei Amazon ansehen

Preis: 69,35 € bis 147,49 € Jackentyp: Hardshelljacke / Windbreaker mit Kapuze Farben: schwarz, dunkelblau, blaugrau, grün, königsblau, orange, rot Größen: S, M, L, XL, XXL, 3XL Wasserdicht: ✔️ Winddicht: ✔️ Material: 100% Polyester

