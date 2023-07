Schon vorm Prime Day: Überwachungskamera für außen von Amazon Blink 56 % günstiger

Amazon Prime Days am 11. & 12. Juli

Exklusives Vorab-Angebot für Amazon Prime Mitglieder: Überwachungskameras für außen und innen der Marke Amazon Blink bis zu 56 % reduziert.

Eine Überwachungskamera kann Ihnen in Ihrem Zuhause ein Gefühl der Sicherheit geben. Es gibt noch mehr Vorteile, die dafür sprechen, eine Überwachungskamera außen am Haus und innen anzubringen. So schreckt eine Sicherheitskamera potenzielle Straftäter ab und kann Überfälle verhindern. Sollte dennoch eine Straftat geschehen, haben Sie dank der Kamera Beweismaterialien, die helfen, den oder die Täter zu überführen.

Amazon hat eine eigene Reihe an Überwachungskameras unter der Marke „Blink“ entwickelt. Die Sicherheitskameras gibt es für den Innen- und den Außenbereich. Sie sind kompakt, unauffällig und liefern Aufnahmen in guter Qualität. Bei Blink gibt es auch Türklingeln und Flutlichter mit Bewegungserfassung und Benachrichtigungsfunktion – damit Sie sich zuhause sicher fühlen.

