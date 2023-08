Top Angebot: Fischer Fahrradhelm von Stiftung Warentest & Weitere Modelle stark reduziert

Fischer Fahrradhelm Urban Plus Brooklyn zum eBay Tiefpreis © FISCHER Fahrradhelm Urban Plus Brooklyn S/M Kopfumfang 52-59cm

Sicher auf dem Fahrrad unterwegs: Fischer Fahrradhelm Urban Plus Brooklyn mit Stiftung Warentest Prüfzertifikat jetzt bei eBay um satte 33 % reduziert. Außerdem weitere Fischer-Helme im Sale

Schützen Sie Ihren Kopf mit dem Fischer Fahrradhelm Urban Plus Brooklyn im sportlichen Design und verringern Sie schwere Kopfverletzungen. Der Helm ist von Stiftung Warentest mit Testurteil Gut (2,4) bewertet und schneidet in Sachen Unfallschutz mit einer Bewertung von 1,9 besonders gut ab. Beim Unfallschutz untersucht Stiftung Warentest den Helm mit einer Stoßdämpfungsprüfung, die das Risiko einer Hirnverletzung bestimmt. Sie prüft außerdem die Abstreifsicherheit und die Belastbarkeit von Riemen und Schloss des Helms.

Der Fischer Fahrradhelm Urban Plus Brooklyn überzeugt mit Sicherheit und Komfort in Top-Qualität. Zudem ist er dank seines modernen Designs ein echter Hingucker.

Noch mehr Fischer-Fahrradhelme im Angebot: satte Rabatte im SSV

Welche Helmgröße muss ich kaufen ?

Die Hersteller von Fahrradhelmen verwenden für die Angabe der richtigen Helmgröße ein Buchstabensystem, das von XS bis XL eingegrenzt wird. Die Größen liegen in einem bestimmten Zentimeterbereich, der sich auf den Kopfumfang bezieht. Abhängig von Marke und Modell fallen die Größen nochmal unterschiedlich aus und sind mit einem Größenverstellsystem ausgestattet. Dadurch können die Helme nochmal individuell justiert werden. Um Ihre Helmgröße zu ermitteln, benötigen Sie ein Maßband. Legen Sie dieses etwa einen Zentimeter oberhalb der Augenbrauen und Ohren über die Stirn um den Kopf. Am Schnittpunkt des Maßbands können Sie den Umfang in Zentimetern ablesen. Anhand einer Größentabelle können Sie die entsprechende Helmgröße nun bestimmen.

Gibt es in Deutschland eine Helmpflicht?

Laut ADAC existiert in Deutschland derzeit keine gesetzliche Helmpflicht für Radfahrer sowie für Pedelecs bis 25 km/h. Schnelle Pedelecs bis 45 km/h werden als Kraftfahrzeuge eingestuft und dürfen nur mit einem geeigneten Helm gefahren werden. Dies gilt auch für E-Bikes, die ohne Tretunterstützung diese Geschwindigkeiten erreichen können.