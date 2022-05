Urlaub im Garten: Ideen für die eigene Wohlfühloase

Wer die pure Erholung sucht, muss gar nicht weit reisen. Mit ein paar Inspirationen lässt sich der eigene Garten in eine Wohlfühloase verwandeln. © Sandralise/PantherMedia

Es muss nicht immer die Ferne sein! Auch im eigenen Garten lässt es sich entspannen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit ein paar Ideen zum perfekten Urlaub im Garten kommen.

Raus aus dem Alltag, rein in die pure Erholung! Sonnenbaden auf der Liege, Plantschen im Pool, Grillen mit Gas- oder Holzkohlegrill und leckere Cocktails in der Gartenlounge. Hört sich das nach Urlaub an? Das ist es auch, doch dabei müssen Sie gar nicht so weiter verreisen. Denn mit ein paar Tipps und Ideen machen Sie aus Ihrem eigenen Garten die perfekte Wohlfühloase für den Urlaub zu Hause. Lassen Sie sich inspirieren, Sie werden überrascht sein, was man aus einem Garten alles zaubern kann. Sie haben keinen eigenen Garten? Dann haben wir hier Tipps und Tricks für den Balkongarten.

Urlaub im Garten: Tolle Ideen für die Erholung zu Hause

Wer es richtig gemütlich haben möchte, der kommt an einer bequemen und komfortablen Sonnenliege nicht vorbei. Für das klassische Sommerfeeling bietet sich eine typische Strandliege 🛒 an. Sie wollen es etwas luxuriöser? Dann empfehlen wir eine Sonneninsel im schicken Runddesign 🛒. Diese besteht aus hochwertigem Geflecht und bietet enormen Sitz- und Liegekomfort. Apropos Komfort: Leckere Cocktails und laue Sommerabende lassen sich am besten in einer gemütlichen und stylischen Gartenlounge 🛒 genießen. Bequeme Polstermöbel und ein tolles Design machen aus dem Garten ein schickes mediterranes Ambiente. Lesen Sie hier, worauf Sie beim Kauf einer Gartenlounge achten sollten. Sie sind Fan der Nordsee? Dann holen Sie sich doch nördliches Flair in den eigenen Garten. Klar, das gelingt am besten mit einem Premium-Strandkorb 🛒. Dieser ist wetterfest und UV-beständig, stabil und bietet dann Kissen und Liegemöglichkeit den totalen Komfort. Ahoi! Sorgen Sie bei Sonnenuntergang für einen Hingucker! Setzen Sie Ihren Garten ins perfekte Licht. Dies gelingt mit stylischen Gartenleuchten 🛒. Nutzen Sie am besten Solarleuchten, so sparen Sie auch noch Strom. Die Solarleuchten laden sich tagsüber auf, um bei Dunkelheit zu strahlen. Ihre Gäste werden Augen machen. Die richtige Beleuchtung brauchen Sie auch für eine tolle Gartenparty. Bei heißem Wetter gibt es nur eine richtige Erfrischung: das kühle Nass! Die Nachfrage nach Gartenpools ist in den vergangenen Jahren beachtlich gestiegen. Die Marke Bestway zählt dabei zu den bekanntesten Herstellern. Der Steel Pro Max Gartenpool 🛒 bietet mit einem Durchmesser von 4,57 m genügend Platz für Groß und Klein. Nicht jeder hat so viel Platz im eigenen Garten, um einen Pool aufstellen zu können. Doch keine Bange, Sie müssen nicht auf die feuchte Erfrischung verzichten. Mit einer GARDENA Gartendusche 🛒 können Sie sich bequem zwischen dem Sonnenbaden abkühlen und das Wetter genießen, ohne in der Sonne zerfließen zu müssen.

