Valentinstag 2022 bei HUAWEI – bis zu 50 % Rabatt auf Laptops, Tablets und Wearables

HUAWEI hat auch 2022 wieder zahlreiche Valentinstag-Angebote. Sparen Sie auf Laptops, Tablets und mehr bis zu 50 Prozent. © HUAWEI

Der Valentinstag 2022 steht vor der Tür. Bei HUAWEI können Sie von 1. bis 15. Februar kräftig sparen. Entdecken Sie zahlreiche Angebote, tolle Aktionen und Events.

Am 14. Februar findet der Valentinstag 2022 statt. Beschenken Sie Ihre/n Liebste/n doch mal mit Technikprodukten anstatt Blumen oder Schmuck. Von 1. bis 15. Februar findet bei HUAWEI die große Valentinsaktion statt. Unter dem Motto „Finde Deinen Match“ gibt es bis zu 50 Prozent Rabatt auf Laptops, Tablets, Wearables und Audio-Geräte von HUAWEI. Das bedeutet Geschenke oder zusätzliche Artikel zu einem stark reduzierten Preis zu ihrem Wunschprodukt. So können Sie bis zu 300,- Euro sparen.

Doch HUAWEI lockt nicht nur mit satten Rabatten auf seine Bestseller. Das chinesische Tech-Unternehmen stellt auch neue Produkte vor, die Sie zu attraktiven Einführungspreisen ergattern können. Zudem gibt es zahlreiche Produkte im Bundle. So erhalten Sie Laptops mit dem HUAWEI-Lautsprecher „Sound Joy“ als Geschenk. Oder Tablets im Bundle mit Pencil und Keyboard. Sie suchen noch ein Geschenk für den Valentinstag 2022? Im Folgenden stellen wir Ihnen ein paar Produkte von HUAWEI vor.

HUAWEI Watch GT 3: nur 229,- Euro

Die HUAWEI Watch GT3 sieht nicht nur sehr stilvoll aus. Mit unzähligen Funktionen ist sie zudem der perfekte Begleiter für den Alltag. © HUAWEI

Für nur 9,99 € zusätzlich gibt es eine HUAWEI Körperfettwaage oder für nur 19,90 € die HUAWEI Scale 3 Körperfettwaage.

Intelligente Smartwatch mit 42-mm-Display und weißem Lederarmband.

Genaue Herzfrequenzmessung und GPS-Positionierung.

24/7 Gesundheitsmanagement.

Gesundheitsmanagement. Aktivitätstracking: Stresstest, Atemübung, Schlafüberwachung und viele Trainingsprogramme.

Stresstest, Atemübung, Schlafüberwachung und viele Trainingsprogramme. Sensoren: Beschleunigung, Barometer, Körpertemperatur, Umgebungslicht, Geo-Magnetometer, Gyroskop.

Beschleunigung, Barometer, Körpertemperatur, Umgebungslicht, Geo-Magnetometer, Gyroskop. Wasserdicht bis 5 ATM.

bis 5 ATM. Erhalten Sie Benachrichtigungen für eingehende Anrufe, SMS, Mails und Kalender-Ereignisse . So können Sie Ihr Smartphone bequem in der Tasche lassen.

. So können Sie Ihr Smartphone bequem in der Tasche lassen. Akkukapazität: Der starke Akku sorgt für eine Laufzeit von bis zu 14 Tagen. Die HUAWEI Watch GT 3 ist innerhalb von zwei Stunden wieder voll aufgeladen.

Die HUAWEI Watch GT 3 mit weißem Lederarmband macht einen sehr stilvollen Eindruck. © HUAWEI

HUAWEI Band 6: nur 39,99 Euro

HUAWEI Band 6 ist der perfekte Begleiter fürs Workout. Alle Fortschritte werden aufgezeichnet und 96 Trainingsmodi unterstützt. © HUAWEI

Der perfekte Fitnesstracker mit 96 Workout-Modi.

FullView-Display mit 1,47 Zoll (3,73 cm).

mit 1,47 Zoll (3,73 cm). Ganztägige SpO2-Messung sowie Herzfrequenzmessung mit TruSeen 4.0.

mit TruSeen 4.0. Schlafanalyse mit TruSleep 2.0.

mit TruSleep 2.0. Starker Akku sorgt für eine Laufzeit von bis zu zwei Wochen.

sorgt für eine Laufzeit von bis zu zwei Wochen. Erfahren Sie mehr über Ihre Fitness und Gesundheit: Mit der HUAWEI Health App haben Sie Zugang zu Ihren Trainings- und Gesundheitsdaten.

HUAWEI MatePad Pro inkl. Keyboard und M-Pencil 2nd GEN.

HUAWEI MatePad Pro 12.6 © HUAWEI

MatePad Pro im Bundle mit MatePro Pro 12.6-Keyboard (Wert: 149,- Euro) und M-Pencil 2nd GEN (Wert: 99,- Euro) als Geschenk.

Erhältliche Zusatzprodukte: HUAWEI Bluetooth-Maus nur 9,-€, HUAWEI WiFi AX3 Dial-Core Router nur 19,-€, HUAWEI FreeBuds 4i nur 49,- €.

HUAWEI Bluetooth-Maus nur 9,-€, HUAWEI WiFi AX3 Dial-Core Router nur 19,-€, HUAWEI FreeBuds 4i nur 49,- €. Das HUAWEI MatePad Pro hat ein FullView-Display (2,5K OLED) mit 12,6 Zoll (32 cm). Die Screen-to-body-Ratio beträgt 90 %.

Die Screen-to-body-Ratio beträgt 90 %. Leistung: 8 GB RAM, 256 GB Speicherplatz.

8 GB RAM, 256 GB Speicherplatz. Überragender Sound mit 8 Lautsprechern: Erleben Sie transparente Höhen, detailgetreue Mitten und kräftige Bässe.

Erleben Sie transparente Höhen, detailgetreue Mitten und kräftige Bässe. Großer Akku mit 10.050 mAh sorgt für 14 Stunden Videowiedergabe. Dank HUAWEI SuperCharge mit 40 Watt ist das MatePad Pro schnell wieder aufgeladen.

Valentinstag 2022 bei HUAWEI: Highlights des Shopping-Events

Top-Produkte und absolute Neuheiten erwarten uns zum Valentinstag: Watch GT 3, Watch GT Runner, P50 Pocket, P50 Pro und vieles mehr. © HUAWEI

Laptops

HUAWEI MateBook D 16: Leistungstarkes Notebook im schlanken Metallgehäuse. Windows 10 Home, AMD Ryzen 5 4600H, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Radeon Grafikkarte, FullHD-FullView-Display mit 16,1 Zoll (40,89 cm). Jetzt nur 799,- € statt 899,- € 🛒. Erhältliche Zusatzprodukte: HUAWEI Bluetooth-Maus nur 9,- €, HUAWEI WiFi AX3 Dual-Core Router nur 9,- €, HUAWEI Rucksack Swift nur 9,- €.

Leistungstarkes Notebook im schlanken Metallgehäuse. Windows 10 Home, AMD Ryzen 5 4600H, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Radeon Grafikkarte, FullHD-FullView-Display mit 16,1 Zoll (40,89 cm). 🛒. Erhältliche Zusatzprodukte: HUAWEI Bluetooth-Maus nur 9,- €, HUAWEI WiFi AX3 Dual-Core Router nur 9,- €, HUAWEI Rucksack Swift nur 9,- €. HUAWEI MateBook 16: Der weltweit erste Laptop mit Colour Accuracy-Zertifizierung von TÜV Rheinland. Farbenfrohes und kristallklares 2,5K FullView-Display mit 16 Zoll (40,64 cm). Windows 10 Home, AMD Ryzen 5 5600H, 16 GB RAM, 512 GB NVMe PCIe SSD, integrierte AMD Radeon Grafikkarte. Das MateBook 16 besitzt ein sehr schlankes Metallgehäuse und kann dank HUAWEI SuperCharge mit 135 W sehr schnell geladen werden. Jetzt nur 1.099 € 🛒. Als Geschenk erhalten Sie die HUAWEI Sound Joy Musikbox (Wert 119,- €). Erhältliche Zusatzprodukte: HUAWEI Bluetooth-Maus nur 9,- €, HUAWEI WiFi AX3 Dual-Core Router nur 9,- €.

Tablets

HUAWEI MatePad 11: Tablet mit HUAWEI M-Pencil. 2,5K-FullView-Display mit 11 Zoll (27,94 cm) und 120 Hz Bildwiederholrate. WiFi 6, 6 GB RAM, 128 GB ROM, 4 Lautsprecher, Akku mit 7.250 mAh. Jetzt nur 449,- € statt 499,- € 🛒. Erhalten Sie als Geschenk das HUAWEI Smart Magnetic Keyboard. Weitere Zusatzprodukte: HUAWEI Bluetooth-Maus nur 9,- €, HUAWEI WiFi AX3 Dual-Core Router nur 19,- €, HUAWEI Sound Joy nur 99,- €.

Tablet mit HUAWEI M-Pencil. 2,5K-FullView-Display mit 11 Zoll (27,94 cm) und 120 Hz Bildwiederholrate. WiFi 6, 6 GB RAM, 128 GB ROM, 4 Lautsprecher, Akku mit 7.250 mAh. 🛒. Erhalten Sie als Geschenk das HUAWEI Smart Magnetic Keyboard. Weitere Zusatzprodukte: HUAWEI Bluetooth-Maus nur 9,- €, HUAWEI WiFi AX3 Dual-Core Router nur 19,- €, HUAWEI Sound Joy nur 99,- €. HUAWEI MatePad Pro 10.8: 2021er-Version mit 2,5K-FullView-Display mit 10,8 Zoll (27,43 cm). WiFi 6, 8 GB RAM, 256 GB Speicherplatz, 4 Lautsprecher. Akku mit 7.250 mAh sowie Wireless-Charging-Funktion. Jetzt nur 549,- € 🛒. Erhalten Sie zusätzlich den M-Pencil sowie das Smart Magnetic Keyboard kostenlos. Weitere Zusatzprodukte: HUAWEI Bluetooth-Maus nur 9,- €, HUAWEI WiFi AX3 Dual-Core Router nur 19,- €, HUAWEI Sound Joy nur 99,- €.

Smartwatches

HUAWEI WATCH GT 2: Bis zu 2 Wochen Batterielaufzeit. Tracking vieler Trainingseinheiten wie Running, Wandern und Schwimmen. Jetzt nur 119,- € statt 229,- € 🛒. Zusätzlich gibt es für 19,90 € die HUAWEI Scale 3 Körperfettwaage.

Bis zu 2 Wochen Batterielaufzeit. Tracking vieler Trainingseinheiten wie Running, Wandern und Schwimmen. 🛒. Zusätzlich gibt es für 19,90 € die HUAWEI Scale 3 Körperfettwaage. HUAWEI WATCH FIT New: Fitnesstracker mit AMOLED-Display mit 1,64 Zoll (4,17 cm). Bis zu 10 Tage Akkulaufzeit, mit kontinuierlicher SpO2-Überwachung. Jetzt nur 69,99 € statt 99,- € 🛒. Die HUAWEI Scale 3 Körperfettwaage kostet nur 19,90 € extra.

Kopfhörer

HUAWEI FreeBuds 4: Mit Ladecase gratis dazu. Hochauflösende Audioqualität und hoher Tragekomfort. Active Noise Cancelling und 22 Stunden Musikwiedergabe. Jetzt nur 99,- € statt 149,- € 🛒. Zusätzliche Produkte: HUAWEI Mini-Speaker für nur 19,90 €.

Mit Ladecase gratis dazu. Hochauflösende Audioqualität und hoher Tragekomfort. Active Noise Cancelling und 22 Stunden Musikwiedergabe. 🛒. Zusätzliche Produkte: HUAWEI Mini-Speaker für nur 19,90 €. HUAWEI FreeBuds Lipstick: Die In-Ear-Kopfhörer im Lippenstift-Design bieten eine hohe Soundqualität und einen hohen Tragekomfort. Die FreeBuds sind in Rot und werden in einem schwarz-goldenen Ladecase geliefert. Jetzt nur 229,- € 🛒. Zusätzlich gibt es die HUAWEI Körperfettwaage Scale 3 geschenkt. Außerdem können Sie optional den HUAWEI Mini Speaker für nur 19,90 € bestellen.

HUAWEI x adidas Running: „Run for Love 2022“ mit attraktiven Preisen

Im kompletten Februar steigt die „Run For Love“-Challenge von HUAWEI und adidas. Dabei können Sie tolle Preise gewinnen. © HUAWEI

Bei der Valentinsaktion 2022 von HUAWEI gibt es nicht nur tolle Produkte zu Spitzenpreisen. Zeigen Sie mit HUAWEI und adidas Running Ihre Liebe zum Laufen und gewinnen Sie attraktive Preise. Am 1. Februar startet die „Run For Love 2022“-Challenge. Starten Sie mit Spaß an Bewegung in das neue Jahr. Die Challenge dauert bis zum 28. Februar. Teilen Sie Ihren Laufrekord mit der HUAWEI Community und Sie erhalten bis zu 25 Prozent Rabatt auf Produkte. Nehmen Sie am Laufevent von HUAWEI teil und erhalten Sie so die große Chance, Laufausrüstung von HUAWEI x adidas zu gewinnen.

Vorteile des offiziellen HUAWEI-Onlineshops

Sparen Sie bei der Valentinsaktion 2022 von 1. bis 15. Februar bis zu 300,- Euro auf verschiedene Produkte. Der offizielle HUAWEI-Onlineshop hat noch mehr zu bieten. Mit diesen Vorteilen macht das Shoppen noch mehr Spaß:

Finanzierung für 12 Monate mit 0 % Zinsen

mit 0 % Zinsen Bezahlen Sie erst später mit Klarna Pay Later !

! Studenten erhalten für ausgewählte Produkte einen HUAWEI-Zusatzrabatt.