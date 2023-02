Liebe duftet! Herren-Parfums unter 50 € als Valentins-Geschenk

Von: Nina Dudek

Verwöhnt Männer- und Frauennasen: edles Parfum Ihn © EdZbarzhyvetsky/PantherMedia

Sie heißen Hugo BOSS, bruno banani oder stammen aus dem Hause Porsche: edle Herrendüfte. Ein wunderbares (und für Damen nicht ganz uneigennütziges) Geschenk zum Valentinstag

Nicht umsonst sagt der Volksmund, man „kann jemanden gut riechen“. Und sogar wissenschaftliche Studien belegen: Der ganz individuelle Duft eines Menschen macht ihn anziehend und attraktiv. Quasi hat jeder Mensch seinen passenden „Duft-Deckel“, eine ganz eigene olfaktorische Komposition, auf die der Partner (oder die Partnerin) fliegt.

Liebe geht also durch die Nase. Perfekte Voraussetzungen, um Mann am Valentinstag mit einem ganz besonders exquisiten Geschenk zu überraschen: einem richtig guten, hochwertigen Marken-Parfum (von dem auch die Partnerin nur profitieren kann).

Empfehlung von Business Insider: Dior Sauvage als Herren-Geschenk zum Valentinstag

Dior Sauvage Eau de Parfum 10 ml © Dior/eBay

Sauvage ist ein von weiten, offenen Landschaften inspirierter Schöpfungsakt. Eine von rauer Frische geprägte Komposition, kraftvoll und edel zugleich.

Duftet nach: fruchtiger Grapefruit, der edlen Sillage von likörigem Holz & wildem, herben Lavendel

Das Parfum passt zu: kreativen, leidenschaftlichen Männern, die die Kunst und das Savoir-vivre lieben

Der Favorit von Mens Health: Parfum-Geschenk Versace „Eros pour Homme“

Versace Eros pour Homme EdT Eau de Toilette 30 ml.jpg © Versace/eBay

Eros ist eine wahre Hymne an die Liebe – ein triumphierender, extravaganter Verführer mit einer einzigartigen Aura, der die Haut sinnlich einhüllt und Virilität verströmt. Ein Duft, der vollendete Männlichkeit mit bestechender Klarheit interpretiert.

Duftet nach: Minze, italienischer Zitronenschale, Apfel, orientalischer Tonkabohne, Amber und Vanille, dazu herbes Zedernholz und Eichenmoos

Das Parfum passt zu: maskulinen, starken Männern, mit dem Mut, auch mal über den eigenen Horizont zu blicken

Parfum, Eau de Parfum oder Eau de Toilette? Reines Parfum ist am teuersten, denn es enthält bis zur 40 % Parfumöl. Eau de Parfum hingegen enthält einen Duftölanteil von bis zu 15 %. Wer lieber auf leichte, subtile Duftakzente setzt, ist deshalb mit einem Eau de Toilette oder Eau de Cologne mit einem Duftölanteil von bis zu 8 % gut beraten.

Der Focus-Bestseller unter den Herren-Parfums: Davidoff Cool Water Man

Davidoff Cool Water Man Eau de Toilette 200 ml © Davidoff/eBay

Cool Water verkörpert die Frische des Ozeans und weiß deine Lebensgeister zu wecken. Belebende Aromen treffen auf Maskulinität und Abenteuerlust, wie ein Sprung von der Klippe entfalten sich die unterschiedlichen Nuancen auf der Haut.

Duftet nach: u.a. Koriander, Minze, Meerwasser, Jasmin, Rosmarin, Eichenmoos, Sandelholz, Moschus, Ambra, Zedernholz und Tabak

Das Parfum passt zu: sportlich aktive, lässigen Typen, die das Abenteuer suchen, aber auch einfach mal nur in den Sommertag hineinleben

Boss Bottled: Valentinstag-Geschenk für Männer mit der Empfehlung von EmericanExpress

HUGO BOSS Bottled Night Eau de Toilette 100 ml © Hugo Boss

Ein toller Duft für all diejenigen, die es lieber etwas herber mögen. Langanhaltend und intensiv, da wird man schon mal von dem ein oder anderen auf diesen Duft angesprochen. 5 Sterne von mir.

Duftet nach: Lavendel, Birke, Moschus, Veilchen und holzige Noten

Das Parfum passt zu: Männern, die Klasse und Eleganz ausstrahlen, dabei männlich, provokant und verführerisch auftreten

Schon gewusst? Weniger an der richtigen Stelle ist mehr Viele Männer verwenden Parfum im Brustbereich. Weil man den Duft so selbst ständig in der Nase hat, tritt schnell ein Gewöhnungseffekt ein – und es kann schnell zu viel des Guten werden. Besser: Besprühen Sie gut durchblutete Körperstellen wie Nacken, die Stelle hinter den Ohren oder auch die Pulsregion. Hier ist der Körper besonders warm und der Duft wird intensiviert.

Geschenktipp: Preis-Leistungs-Dieger von Computerbild „LR Jungle Man“

LR Jungle Man © LR/eBAy

Der seit über 25 Jahren konstant erfolgreiche LR Duft begeistert durch seine geheimnisvolle Aura Männer und Frauen jeden Alters. Der individuelle Mix aus Lavendel, grüner Minze und edler Tonkabohne weckt die Lust auf ein wildes, unabhängiges Leben. Welcome to the jungle of life!

Duftet nach: orientalisch-würzige Duftkomposition aus Lavendel, grüner Minze, Bergamotte, Kardamom und edler Tonkabohne

Das Parfum passt zu: jungen und junggebliebenen Männern, die gerne in der Natur unterwegs sind und die Düfte des Frühlings lieben

