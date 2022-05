Vatertagsgeschenk 2022: Tolle Ideen

Von: Philipp Mosthaf

Am 13. Mai 2021 ist Vatertag. Die Männer freuen sich neben der Zeit mit ihren Liebsten auf lustige und praktische Vatertagsgeschenke. © IMAGO / Cavan Images

Personalisierte und lustige Vatertagsgeschenke sind auch in diesem Jahr angesagt. Hier finden Sie tolle Ideen für den Männertag am 26. Mai 2022.

Der Mai ist in diesem Jahr der Monat, an dem alle Mütter und Väter geehrt werden. Am 8. Mai findet der Muttertag 2022 statt, nur wenige Tage später, am 26. Mai, ist Vatertag. Es wird allerhöchste Zeit also, um sich Gedanken über passende Geschenke zu machen. Für die Mütter gibt es viele Geschenke, sie dürfen lieb, nett und persönlich sein. Auch ein Strauß Blumen kommt bei den Mamas immer gut an. Wie wäre es zum Beispiel mit einem originellen Muttertagsgeschenk* oder einem Geschenk aus Holz?

Zum Vatertag 2022 sind personalisierte, lustige oder praktische Geschenke sehr willkommen. Als Vatertagsgeschenk können Sie ruhigen Gewissens ein graviertes Whiskey-Glas oder ein Bierglas mit einem lustigen Spruch schenken. Väter freuen sich über diese Art von Geschenken. In diesem Artikel haben wir für Sie tolle Geschenkideen für den Vatertag 2021 zusammengestellt.

Vatertagsgeschenk 2022: Hollywood-Stern „Papa“ als Wanddeko

Hollywood-Stern Papa als Wanddeko. © Amazon Produktbild

Bestellen Sie jetzt den Hollywood-Stern „Papa“ als Wanddeko für 39,99 Euro!

Dieser personalisierte Hollywood-Stern mit der Aufschrift „Papa“ ist witzig und originell zugleich.

ist witzig und originell zugleich. Für jeden Vater, der ein echter Superstar ist.

Gerahmtes Poster im dunklen Bilderrahmen als Wanddeko.

im dunklen Bilderrahmen als Wanddeko. Kunstdruck in brillanter Farbqualität in einem hochwertigen Holzrahmen mit Glasscheibe inkl. Vorrichtung zum Aufhängen.

mit Glasscheibe inkl. Vorrichtung zum Aufhängen. Maße: Bild ca 29 x 39 cm, Rahmen ca. 35 x 45 cm.

Vatertagsgeschenk 2022: Gravierter Holzhammer

Gravierter Holzhammer mit den Aufschriften: „Danke für Deine Hilfe beim Aufbau meiner Zukunft“ und „Du bist der Hammer“. © Amazon Produktbild

Bestellen Sie jetzt den gravierten Holzhammer für 21,95 Euro!

Der gravierte Holzhammer ist ein praktisches und schönes Vatertagsgeschenk.

ist ein praktisches und schönes Vatertagsgeschenk. Der Holzhammer ist beidseitig graviert : Auf der einen Seite steht „Danke für Deine Hilfe beim Aufbau meiner Zukunft“, auf der anderen Seite steht „Du bist der Hammer“.

: Auf der einen Seite steht „Danke für Deine Hilfe beim Aufbau meiner Zukunft“, auf der anderen Seite steht „Du bist der Hammer“. Der gravierte Holzhammer besteht aus einem s tabilen Stahlkopf und einem festen Holzgriff . Ein perfektes Werkzeug für alle Papas.

. Ein perfektes Werkzeug für alle Papas. Gravur- und Holzfarbe können abweichen, da jeder Hammer ein einzigartiges Einzelstück ist.

Vatertagsgeschenk 2022: Bierkrug mit Gravur

Bierkrug mit Gravur des Namens. © Amazon Produktbild

Bestellen Sie jetzt den Bierkrug mit Gravur für 14,99 Euro!

Der Bierkrug ist mit dem Namen des Papas graviert ein personalisiertes Geschenk.

graviert ein personalisiertes Geschenk. Der dicke Glasboden und die Beschaffenheit des Bierkruges sorgen für ein kühles Bier für längere Zeit.

des Bierkruges sorgen für ein kühles Bier für längere Zeit. Der Bierkurg ist mit verschiedenen Motiven erhältlich : Bester Papa, Hut ab für den besten Papa, Hut ab für den besten Opa, Männertag ohne Bier oder „Für den besten Papa von ...“

: Bester Papa, Hut ab für den besten Papa, Hut ab für den besten Opa, Männertag ohne Bier oder „Für den besten Papa von ...“ Der Bierkrug mit Gravur hat ein Volumen von 500 ml.

Vatertagsgeschenk 2022: Whiskey Karaffe „Diamant“

Whiskey Karaffe Diamant im Set. © Amazon Produktbild

Bestellen Sie jetzt die Whiskey Karaffe „Diamant“ im Set für 79,95 Euro!

Dieses luxuriöse Vatertagsgeschenk besteht aus einer Whiskey-Karaffe, vier Whiskey-Steinen und vier Gläsern in Diamant-Optik.

besteht aus einer Whiskey-Karaffe, vier Whiskey-Steinen und vier Gläsern in Diamant-Optik. Dieses Whiskey-Set ist ein Blickfang – ob im Wohnzimmer oder im Büro. Stilvolle Gläser mit einem handgeblasenen Meisterwerk.

– ob im Wohnzimmer oder im Büro. Stilvolle Gläser mit einem handgeblasenen Meisterwerk. Das Whiskey-Set besteht aus: Diamant Whiskey Karaffe mit 900 ml, luxuriöser Ständer, vier Whiskey-Gläsern à 260 ml, vier Whiskey-Steinen, Tülle, einem gläsernen Stopfen und einer Zange.

Vatertagsgeschenk 2022: große Kaffeetasse mit Spruch

Große Kaffeetasse mit Spruch. © Amazon Produktbild

Bestellen Sie jetzt die Kaffeetasse mit Spruch für 19,95 Euro!

Personalisierte Kaffeetasse mit 300 ml Volumen

mit 300 ml Volumen Spruch: „Für den besten Papa der Welt!“

Kaffeetasse aus Keramik ist Spülmaschinen geeignet bis zu 3.500 Spülgänge

bis zu 3.500 Spülgänge Die Tasse verfügt über eine hohe Langlebigkeit und zerkratzt nicht dank patentierter Beschichtung

dank patentierter Beschichtung Die personalisierte Kaffeetasse wird in einem schönen Geschenkkarton geliefert

Ist der Vatertag international?

Der Männertag an Christi Himmelfahrt ist ein Deutschland für viele Herren ein Pflichttermin. Während hierzulande der Vatertag alljährlich an einem gesetzlichen Feiertag gefeiert wird, wird der Vatertag international meist am dritten Sonntag im Juni gefeiert. Diese Tradition findet man etwa in den USA, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden und Ungarn. In Österreich und Belgien findet der Vatertag bereits eine Woche früher statt, in der Schweiz schon am ersten Sonntag im Juni. (pm) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

