Vatertagsgeschenk 2022: Whiskey und Gin im Angebot

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

Alkoholische Geschenke mit Stil und Geschmack wie Whiskey kommen am Vatertag immer gut an. © IMAGO / Norbert Schmidt

Der Vatertag steht vor der Tür. Wir haben alkoholische Geschenkideen für Sie gefunden. Bei Amazon gibt es aktuell erstklassigen Whiskey und Gin zum Sonderpreis.

Im Mai stehen die besonderen Tage für alle Eltern wieder an: Am 9. Mai ist Muttertag, wenige Tage später, am 13. Mai, findet der Vatertag an Christi Himmelfahrt statt. Während es für Mütter eine ganze Reihe toller Geschenke gibt, von Geschenken aus Holz bis hin zu originelle Geschenken, ist die Auswahl für die Väter nicht ganz so groß. Die Herren der Schöpfung sind am Männertag oft alleine mit dem Bollerwagen unterwegs. Diese Tradition kann in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Dennoch haben wir ein paar tolle alkoholische Geschenkideen für Sie gefunden. Bei Amazon sind gerade verschiedene Whiskeys und Gins im Angebot. Von den Marken Talisker über Tanqueray bis hin zu Johnnie Walker ist alles dabei. Aber beeilen Sie sich! Die Aktion ist nur bis einschließlich 4. Mai gültig. Hier stellen wir Ihnen die Top-Seller vor.

Lesen Sie auch: Vatertagsgeschenk 2022: Tolle Ideen.

Alkoholisches Vatertagsgeschenk 2022: Talisker Skye Single Malt Scotch Whiskey

Talisker Skye Single Malt Scotch Whiskey. © Amazon Produktbild

Jetzt Angebot sichern: Talisker Skye Single Malt Scotch Whisky für 25,49 Euro!

Der Talisker Skye Single Malt Scotch Whiskey (0,7 l) ist aktuell im Angebot für 25,49 Euro statt 37,99 Euro.

ist aktuell im Angebot für 25,49 Euro statt 37,99 Euro. Den Single Malt Scotch gibt es in einer maritimen Geschenkbox .

. Der Talisker Skye Single Malt Scotch Whiskey wirkt rau, besitzt aber einen abgerundet weichen Geschmack .

. Mehrfach ausgezeichneter Whiskey mit süßen und rauchigen Noten sowie einem weichen Geschmack.

Alkoholisches Vatertagsgeschenk 2022: Tanqueray Flor De Sevilla Distilled Gin

Tanqueray Flor De Sevilla Distilled Gin. © Amazon Produktbild

Jetzt Angebot sichern: Tanqueray Flor De Sevilla Distilled Gin für 24,49 Euro!

Sparen Sie bei diesem besonderen Gin 13 Prozent. Den Tanqueray Flor De Sevilla Distilled Gin (1,0 l) gibt es aktuell für 24,49 Euro statt 28,31 Euro.

gibt es aktuell für 24,49 Euro statt 28,31 Euro. Das ideale Geschenk für Gin-Liebhaber. Fruchtiger und mediterraner Gin mit bitter-süßem Orangenaroma. Dieser Gin entführt uns in den Mittelmeerraum und ist daher ideal für Sommerabende.

mit bitter-süßem Orangenaroma. Dieser Gin entführt uns in den Mittelmeerraum und ist daher ideal für Sommerabende. Der Tanqueray Flor De Sevilla Distilled Gin kombiniert den herb-süßen Geschmack der Sevilla-Orangen mit dem klassischen London Dry Gin von Tanqueray.

mit dem klassischen London Dry Gin von Tanqueray. Ideal für herbe Longdrinks: Die Klassiker Wacholder, Koriander, Angelika und Säußholz treffen auf Zitrusfrucht.

Alkoholisches Vatertagsgeschenk 2022: Johnnie Walker Black Label Blended Scotch Whiskey

Johnnie Walker Black Label Blended Scotch Whiskey. © Amazon Produktbild

Jetzt Angebot sicher: Johnnie Walker Black Label Blended Scotch Whisky für 18,99 Euro!

Exklusiver, rauchiger Blended Whiskey (0,7 l) zum Super-Angebot: Aktuell für 18,99 Euro statt 24,99 Euro.

zum Super-Angebot: Aktuell für 18,99 Euro statt 24,99 Euro. Der Johnnie Walker Black Label Blended Scotch Whisky wird in einer edlen Geschenkverpackung geliefert. Ideal für den Vatertag.

geliefert. Ideal für den Vatertag. Hergestellt aus den vier Ecken Schottlands, eine Kombination vieler verschiedener Malts und Grains . Die Highlands, Lowlands, Speyside und die Insel Islay treffen bei diesem Whiskey aufeinander.

. Die Highlands, Lowlands, Speyside und die Insel Islay treffen bei diesem Whiskey aufeinander. Geschmack: Intensive Vanille, getrocknete Früchte, eine rauchige Note sowie ein geschmeidiger Abgang von dominanten Torf- und Malzaromen und einer Pfeffernote.

sowie ein geschmeidiger Abgang von dominanten Torf- und Malzaromen und einer Pfeffernote. Whiskeys mit dem Black Label sind mindestens zwölf Jahre gereift.

Alkoholisches Vatertagsgeschenk 2022: Tanqueray No. Ten Distilled Gin

Tanqueray No. Ten Distilled Gin. © Amazon Produktbild

Jetzt Angebot sichern: Tanqueray No. Ten Distilled Gin für 20,99 Euro!

Kaufen Sie den Tanqueray No. Ten Distilled Gin (0,7 l) zum Sonderpreis für 20,99 Euro statt 25,99 Euro.

zum Sonderpreis für 20,99 Euro statt 25,99 Euro. Dieser Premium-Gin ist der einzige Gin in der prestigeträchtigen San Francisco Spirits Hall of Fame .

. Der Tanqueray No. Ten Distilled Gin wurde in kleinen Chargen destilliert und bietet eine Mischung aus Zitrusfrüchten, Kamillenblüten und anderen Botanicals wie Wacholder.

Alkoholisches Vatertagsgeschenk 2022: Tanqueray London Dry Gin

Tanqueray London Dry Gin. © Amazon Produktbild

Jetzt Angebot sicher: Tanqueray London Dry Gin für 13,99 Euro!

Holen Sie sich jetzt den Klassiker von Tanqueray. Den London Dry Gin (0,7 l) gibt es aktuell für 13,99 Euro statt 19,99 Euro.

gibt es aktuell für 13,99 Euro statt 19,99 Euro. Der vielfach ausgezeichnete Whiskey ist die perfekte Basis für Gin Tonic oder Cocktails .

. 50 Bars können sich nicht irren: Weltweit wurde der Tanqueray London Dry Gin zur Nummer eins der trendigsten Gins gewählt.

gewählt. Geschmack: Wacholder, Koriander, Angelika, Süßholz.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.