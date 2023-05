Hochwertige Vatertagsgeschenke unter 30 €

Von: Philipp Mosthaf, Nina Dudek

Edel und hochwertig, aber nicht teuer. Mit diesen Geschenken zum Vatertag können Sie ordentlich punkten. © Brubaker, pukka, ciclo, roastmarket

Schluss mit Bier und Grillzubehör! 2023 kommen Geschenke zum Vatertag edel und hochwertig daher. Dass dafür niemand viel Geld ausgeben muss, beweisen unsere kreativen Geschenkideen für Papas.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Diesmal möchten Sie mit Ihrem Vatertagsgeschenk so richtig punkten? Dann sollten Sie unbedingt weiterlesen. Denn während viele zum Vatertag am 18. Mai wahrscheinlich wieder Bierkästen, Krawatten oder eine Grillschürze verschenken, haben Sie was viel Besseres.

Hochwertige, edle und ausgefallen Geschenkideen zum Vatertag müssen nicht viel kosten. Die besten Ideen haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Für alle Papas mit Bart: BRUBAKER Bartstyling-Set

BRUBAKER Bartstyling-Geschenkset © Brubaker

Für 24,99 € bei OTTO

Herb, männlich, elegant: Der Duft dieser Bartpflegeserie ist typisch BRUBAKER-Style. Optisch ein Hingucker im Badezimmer, kosmetisch ein Premium-Produkt zum kleinen Preis. Die Bartpflege-Geschenkbox enthält 60 ml Bartshampoo, 60 ml Conditioner, 40 ml Bartöl, 30 ml Bartbalsam, 1 Holzkamm, 1 Bartbürste und 1 Bartschere.

Monin Geschenkset für Kaffeeliebhaber

Monin Geschenkset © Roastmarket

20,99 € bei Roastmarket

Espresso küsst Aroma: In diesem Geschenkset treffen zwei handverlesene Espressosorten auf Karamell- und Choco-Sirup der französischen Marke Monin. 2x 250 g: Gorilla Espresso Impianto und Caffè di Monte Espresso Intenso

Vatertagsgeschenk 2023: Individuell gravierter Holzhammer

Dieser individuell gravierte Holzhammer geht sicher nicht verloren. © Amazon Produktbild

18,95 € + Gratis-Versand bei Amazon

Jeder Hammer ist ein handgefertigtes und damit einzigartiges Einzelstück. Sein Stil ist beidseitig graviert: Auf der einen Seite steht „Danke für Deine Hilfe beim Aufbau meiner Zukunft“, auf der anderen Seite steht „Du bist der Hammer“.

Wein-Geschenk „Selection Bordeaux“

Rotwein-Set mit Goldmedaille in der Holzkiste © Amazon

29,99 € + Gratis-Versand bei Amazon

Diese drei französischen Rotweine aus der „Gold Medal Selection“ entführen Kenner auf eine Reise durch Bordeaux. Die hübsche Holzkiste muss gar nicht erst zusätzlich verpackt werden und enthält je eine Flache (0,75 l) Château Moulin Boyer, Château Grand Meynau und Château Dubois Claverie.

Pukka Biotee-Selection

Ein umweltfreundliches Geschenk mit 9 Tee-Varianten in 45 Teebeuteln © pukka

15,19 € + Gratis-Versand bei Amazon

Für alle Väter, die sich gerne eine kleine Auszeit gönnen. Die hochwertige Teebox darf natürlich auch gerne mit ins Büro, darin enthalten ist eine Kollektion mit 45 ausgewählten Bio-Kräutertees. Darunter Raritäten wie „Wild Jade Grüntee“ und ausgefallene Mischungen mit Manuka-Honig oder Kardamom und Kurkuma.

Für sportliche Papas: der Testsieger unter den Fahrradcomputern

CICLO Protos 213 drahtloser Fahrradcomputer mit 13 Funktionen © Amazon

Ab 18,99 € statt 29,99 € bei Amazon

„Dieser Fahrradcomputer bietet am meistens fürs Geld“, so lautet das Testurteil des Technikmagazins Chip. Der Fahrradcomputer Ciclo Protos 213 ist der Preistipp der Redaktion, mit 13 Funktionen wie Geschwindigkeit, Fahrzeit, Distanz, Licht-Pendlerfunktion oder Kalorienverbrauch. In 4 Farben, inklusive allem nötigen Zubehör zum Befestigen.

Ist der Vatertag international?

Der Männertag an Christi Himmelfahrt ist ein Deutschland für viele Herren ein Pflichttermin. Während hierzulande der Vatertag alljährlich an einem gesetzlichen Feiertag gefeiert wird, wird der Vatertag international meist am dritten Sonntag im Juni gefeiert. Diese Tradition findet man etwa in den USA, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden und Ungarn. In Österreich und Belgien findet der Vatertag bereits eine Woche früher statt, in der Schweiz schon am ersten Sonntag im Juni.