Trend 2023 – hochprozentige Raritäten zum Vatertag

Von: Philipp Mosthaf, Nina Dudek

Teilen

Mit diesen ausgefallenen Spirituosen können Sie am Vatertag richtig punkten. © Amazon; Gourmondo

Schenken Sie Genuss im Glas: Samtige Rotweine, herbe Whisky-Spezialitäten oder Gin-Raritäten stehen zum Vatertag 2023 hoch im Kurs. Die besten alkoholischen Geschenkideen zum erschwinglichen Preis.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Auch dieses Jahr am 18. Mai sind viele der Herren der Schöpfung zum Vatertag mit dem Bollerwagen unterwegs. Diese Tradition lässt sich allerdings auch ein wenig eleganter und stilvoller zelebrieren: mit ein paar Freunden und einem Glas Wein zum Beispiel. Oder erlesenem Whisky on the Rocks. Vielleicht aber auch mit einem ausgefallenen Gin?

Wenn Sie Papa oder Schwiegervater eine hochprozentige Überraschung bereiten möchten, dann liegen Sie mit diesen ausgesuchten Weinen und Spirituosenspezialitäten genau richtig.

Solesta Sal de Ibiza: Rotwein, Chips & Schokolade

Gourmondo Solesta meets Chips & Schokolade: süß, salzig © Gourmondo

27 € bei Gourmondo

Für Feinschmecker eine wahre Geschmacksexplosion: Das Wein-Gourmetset mit exquisitem Solesta Rosso Piceno DOC Superiore und dunkler Schokolade sowie Chips mit Fleur de Sel aus Ibiza. Die Aromen der Dark Chocolate 70 % Cocoa BIO Flor de Sal de Ibiza harmonieren perfekt mit den Tanninen des Rotweins, während das Salz der Sal de Ibiza Chips dem Ganzen den letzten Feinschliff verleiht.

Quarantini Black Gin GB mit 2 Gläsern & Messbecher

Social Distillery Quarantini Black Gin GB © Gourmondo

Set für 69,90 € bei Gourmondo

Dieser Black Gin ist einer der wenigen fruchtigen schwarzen Gins auf dem Markt. Die bewährte Wacholderbasis wird hier mit einer großzügigen Menge an Papaya, Bergamotte und Pomeranze ergänzt. Ein geheimnisvolles Botanical rundet das Rezept ab und harmoniert außergewöhnlich gut mit Tonic.

Empfehlung für Kenner: Japanischer Suntory Whisky

Suntory Whisky Hibiki Japanese Harmony mit Geschenkverpackung © Amazon

84,90 € + Gratis-Versand bei Amazon

Vom Malt Whisky Magazin mit 90 Punkten als „vorzüglich“ gekürt: Dieser mild-harmonische Whisky-Blend aus Japan reift in Bourbon-, Sherry- und Mizunara-Eichenfässern. Das verleiht ihm zarte Aromen von Birnen, Rosinen und getrockneten Aprikosen sowie grünem Tee und ein herrlich weiches Mundgefühl.

Gin selber machen: 15 hochwertige Botanicals & Gewürze

Just Spices DIY Gin-Set: Gin selber machen © Just Spices

49,90 € + Gratis-Versand bei Amazon

Einfach genial für alle Gin-Fans: Die Lieblingsspirituose selbst kreieren. Dieses Set ist auch für Einsteiger ideal, denn darin ist alles enthalten, was man für die Gin-Herstellung benötigt: 15 ausgewählte Gewürze, 2 stilechte 375 ml Gin-Flaschen aus Glas, Etiketten sowie ein rostfreier Trichter und Sieb. Inklusive Buch mit Rezepten und Gin-Wissen.

Geschenkset: Sandeman Ruby Portwein

Geschenkset: Sandeman Ruby Portwein (0,75 l) mit 2 Portwein-Gläsern © Amazon

39,90 € + Gratis-Lieferung bei Amazon

Seit 1790 steht der Name Sandeman für herausragenden Port und Sherry. Dieses Geschenkset enthält einen echten Klassiker unter den Portweinen mit würzigen Aromen von roten Früchten. Dazu zwei zarte Portweingläser von Leonardo, in denen sich das Aroma voll entfalten kann.

Nichts dabei? Dann schauen Sie doch mal bei den hochwertigen Vatertagsgeschenken unter 30 € nach dem Passenden!