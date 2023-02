Jetzt buchen: Kostenloser Kfz-Meistercheck für Ihren PKW bei Vergölst – bis 31. März

Teilen

Sie wollen Ihr Auto mal wieder auf Herz und Nieren prüfen lassen? Vergölst bietet im März einen kostenlosen Kfz-Meistercheck an. Jetzt Termin sichern!

1 / 1 Bis zum 31. März können Sie sich Ihren Pkw kostenlos bei Vergölst durchchecken lassen. © Imago

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.



Kostenloser Kfz-Meistercheck bei Vergölst – vom 1. bis zum 31. März

Unterziehen Sie Ihr Fahrzeug dem kostenlosen Meistercheck bei Vergölst.

Überprüft werden knapp 40 Punkte an Ihrem Fahrzeug – darunter Bremsen, Stoßdämpfer und Fahrwerk.

ServiceCard-Besitzer erhalten nach Inanspruchnahme des Checks bis zu 15 Prozent Rabatt auf Autoservices.

Die Aktion läuft vom 1. bis zum 31. März 2023.

Hier geht‘s zum Angebot

Der Frühling steht bereits in den Startlöchern und damit ist auch der Sommer nicht mehr fern. Um nach den kalten Tagen gewappnet zu sein, sollten Sie Ihr Fahrzeug einer eingehenden Untersuchung unterziehen – damit Sie auch weiterhin sicher unterwegs sind. Dafür bietet nun Vergölst, ein Reifen- und Autoservice mit über 450 Niederlassungen in Deutschland, seinen kostenlosen Kfz-Meistercheck an. Vom 1. bis zum 31. März können Sie sich einen der heißbegehrten Termine in einem der teilnehmenden Fachbetriebe sichern. Im Rahmen der Untersuchung werden knapp 40 Punkte in Ihrem Fahrzeug unter die Lupe genommen.

Sie besitzen eine ServiceCard? Umso besser: Dann erhalten Sie nach Inanspruchnahme des Checks bis zu 15 Prozent Rabatt auf Autoservices.

Das wird unter anderem beim Meistercheck von Vergölst geprüft:

Bremsen und Bremsflüssigkeit

Fahrwerk und Stoßdämpfer

Achs- und Spurwerte

Klimaanlage

Batterie und Licht

u.v.m.

Hier geht‘s zum Angebot

Schlagen Sie jetzt zu und sichern Sie sich einen Termin für den kostenlosen Kfz-Meistercheck bei Vergölst!