Der neue Viomi Alpha 3 feiert Debut in Deutschland

Der neue Viomi Alpha 3 sorgt für maximale Hygiene im Haushalt © Viomi

Er reinigt und trocknet sich selbst und erkennt sogar Teppiche auf Anhieb: Mit dem Viomi Alpha 3 sind Saugen und Wischen ein Kinderspiel.

Saug-Wisch-Roboter gibt es mittlerweile wie Staub unter dem Sofa. Sich von der Konkurrenz abzuheben, wird für die Hersteller immer schwieriger. Mit dem intelligenten Alpha 3 ist es Viomi gelungen, vergleichbare Produkte weit hinter sich zu lassen – und jetzt auch den deutschen Markt in Rekordzeit zu erobern!

Denn: der Viomi Alpha 3 denkt in vielerlei Hinsicht mit und weiter. Beispielsweise hebt der Saug-Wisch-Roboter sein Wischmodul auf Teppich selbständig an und reinigt oder trocknet es in einer großen Lade-Basisstation ganz von alleine.

Viomi Alpha 3: die wichtigsten Funktionen im Überblick

✔️ Multifunktional Doppelte 4 L Wassertanks für Selbstreinigung, Heißlufttrocknung. ✔️ 2-in-1 Mopp und Staubsauger Vibrationswischen mit vollem Pad, starkes Saugen mit 3200 Pa ✔️ Automatische Hubfunktion des Wischmopps Automatische Höhenanpassung, sodass Hartböden und Teppichböden gleichermaßen effizient gesaugt werden können ✔️ Bequeme Steuerung Mit dem Sprachassistenten Google Assistant ✔️ Upgraded Obstacle Avoidance System 360° LiDAR+8 Infrarot ToFs besser, die niedrigen Angelegenheiten zu vermeiden

Viomi Alpha 3 mit cleverer Basisstation: hygienisch sauber

Der Viomi Alpha 3 kehrt zum Reinigen an die BAsistation zurück. © Viomi

Der Viomi Alpha 3 kehrt selbständig zu seiner Basisstation zurück, wenn das Wischmodul gereinigt und getrocknet werden muss. Dabei wird der Mopp komplett gereinigt und sogar sterilisiert – für maximale Hygiene. Nach der Selbstreinigung erfolgt in der Basisstation eine automatische Heißlufttrocknung, die bis zu 99 % der Feuchtigkeit entfernt, das verhindert Schimmel und Geruch. Ohne Restwasser wird der Mopp sauber und flauschig.

Gleichzeitig sammelt die Basisstation Schmutzwasser in einem separaten Tank getrennt vom Frischwassertank. Beide Tanks fassen jeweils 4 Liter.

Der Alpha 3 hebt den Wischmopp automatisch an, sodass er zwischen Hartböden und Teppichen wechseln kann, ohne den Wischmopp von Hand zu entfernen. Außerdem erkennt der Viomi Alpha 3 niedrige Gegenstände wie Spielzeug, Kabel, Bücher usw. und umfährt sie automatisch.

Alpha 3 von Viomi mit 2-in-1 für tiefgreifende Reinigung

Auto-Dry-System verhindert Schimmelbildung © Viomi

Mit einem bürstenlosen Motor, einer extrastarken Saugleistung von 3.200 Pascal und einem 5.200 mAh starken Akku sorgt der Alpha 3 für bis zu 180 m2 für gründliche Sauberkeit. Der Wischmopp vibriert und haftet am Boden, eine Bewegung ähnlich wie beim Handwäschen, die eine bessere Reinigungsleistung erzielt. Außerdem erkennt der vibrierende Wischmopp Teppiche automatisch und hebt sich an, damit Teppiche nicht ungewollt gewischt werden.

Verbessertes Navigationssystem & App-Steuerung

Mit 360° LiDAR und 8 Infrarot ToFs-Technologie schafft dieser Saug-Wisch-Roboter eine besonders genaue Kartierung seiner Umgebung. Mit dieser zielgenauen Navigation umfährt er Hindernisse besonders effektiv. Auch Schwellen von bis zu 2 cm meistert der Saug-Wisch-Roboter spielend, sodass er sich nahezu überall im Raum frei bewegen kann. Sechs hochsensible Sensoren verhindern zu jeder Zeit, dass der Alpha 3 Treppen oder Absätze hinabfällt.

Mittels eingebautem Sprachassistenten lässt sich der Viomi Alpha 3 über den Google Assistant steuern. Reinigungsmodi und Zeiten lassen sich so aus der Ferne ganz individuell in Auftrag geben. Außerdem lassen sich Teppiche oder Sperrzonen direkt im Modus „Teppichvermeidung“ einstellen.

Spezifikationen im Überblick

Saugleistung 3200Pa Wassertanks (Frisch- und Schmutzwasser) je 4 l Reinigungsmodi 3 Batteriekapazität 5200 mAh Hubhöhe des Mopps 8 mm Abmessungen Roboter 353 x 353 x 96,5 mm Gewicht Roboter 4,25 kg Abmessungen der Station 410 x 450x 390 mm Gewicht der Station 8,28 kg WIFI 2,4 G OTA-Upgrade ✔️ Teppich-Boost-Modus ✔️

Noch mehr Informationen zum Viomi Alpha 3 finden Sie auf www.viomi.com