Herbst-Favoriten 2023: die besten Wanderrucksäcke für Damen

Von: Philipp Mosthaf, Nina Dudek

Mit einem gut passenden Wanderrucksack lässt sich auch schweres Gepäck leicht schultern. © kokimk/PantherMedia

Er sollte sitzen wie eine zweite Haut und Platz für alles Notwendige haben: Ein guter Wanderrucksack ist Gold wert. Ob am Berg oder im Alltag: Das sind die besten Modelle diesen Herbst in neuen Trendfarben.

Die Regenjacke, was zu trinken, ein warmes Fleece und Verbandskasten – selbst die absoluten Basics am Berg brauche Platz. Diese wichtigen Utensilien passen in keine Jackentasche. Also muss ein Rucksack her. Wer schon einmal eine längere (Berg-)Tour mit einem Alltagsrucksack oder gar der Sporttasche auf dem Rücken gemacht hat, weiß: Das war keine gute Idee.

Einen wirklich guten Bergrucksack für Wanderungen oder auch längere Touren zu finden, ist genauso essenziell, wie gut sitzende Bergschuhe. Hat man einen gefunden, möchte man aber nie mehr ohne. Welche Damen-Wanderrucksäcke diesen Herbst angesagt sind und ob ein Netzrücken so gut ist, wie man ihm nachsagt, lesen Sie hier.

Damen-Wanderrucksäcke – aktuelle Herbst-Angebote

Die 4 Wanderrucksack-Favoriten der Redaktion

Welche Modelle die Kolleginnen in der Redaktion empfehlen, möchten wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten.

Wanderrucksack für Damen kaufen: Darauf sollten Sie achten

Wanderrucksäcke für Damen sollten vor allem leicht sein. Viele Modelle sind speziell auf Frauenkörper zugeschnitten und passen sich so perfekt an. Auch die Rückenlänge ist hier an den Körper der Frau angepasst und kürzer als beim Wanderrucksack für den Mann. Die Schultergurte sind stärker s-förmig ausgeprägt, auch der Hüftgurt wurde an den weiblichen Körper angepasst.

und passen sich so perfekt an. Auch die Rückenlänge ist hier an den Körper der Frau angepasst und kürzer als beim Wanderrucksack für den Mann. Die Schultergurte sind stärker s-förmig ausgeprägt, auch der Hüftgurt wurde an den weiblichen Körper angepasst. Vor einem Kauf sollten Sie das benötigte Volumen ermitteln. Bei kurzen Touren reichen schon Wanderrucksäcke mit 15 bis 20 Litern Volumen aus. Bei längeren Wanderungen mit Wechselkleidung und Proviant sollten Sie mindestens 25 Liter Volumen haben. Generell sind Wanderrucksäcke für Damen ab circa 20 Liter empfehlenswert, da auch bei Tagestouren Verpflegung, Regenjacke und weitere Ausrüstung Platz haben sollten.

empfehlenswert, da auch bei Tagestouren Verpflegung, Regenjacke und weitere Ausrüstung Platz haben sollten. Neben der Größe spielt die Ausstattung des Wanderrucksacks eine wichtige Rolle: Zusätzliche Fächer, eine Trinksystem-Vorrichtung und Öffnungen sind bei guten Wanderrucksäcken ein absolutes Muss. Einige Modelle verfügen auch über eine integrierte Regenhülle.

sind bei guten Wanderrucksäcken ein absolutes Muss. Einige Modelle verfügen auch über eine integrierte Regenhülle. Kontakt- oder Netzrücken? Der Kontaktrücken bedeutet, dass der Wanderrucksack eng am Rücken anliegt und somit der Schwerpunkt direkt am Körper ist. Um Schwitzen zu vermeiden, hat das Rückenpolster einen Meshbezug oder Ventilationskanäle. Der Netzrücken sorgt für eine perfekte Belüftung des Rückens, da er Abstand zwischen Rücken und Wanderrucksack bringt. Beide Rückensysteme sind sehr beliebt, unterm Strich sind hier die persönlichen Vorlieben entscheidend.

Der Kontaktrücken bedeutet, dass der Wanderrucksack eng am Rücken anliegt und somit der Schwerpunkt direkt am Körper ist. Um Schwitzen zu vermeiden, hat das Rückenpolster einen Meshbezug oder Ventilationskanäle. Der Netzrücken sorgt für eine perfekte Belüftung des Rückens, da er Abstand zwischen Rücken und Wanderrucksack bringt. Beide Rückensysteme sind sehr beliebt, unterm Strich sind hier die persönlichen Vorlieben entscheidend. Der Preis bei Wanderrucksäcken für Damen ist natürlich abhängig von Ausstattung, Größe und der Marke. So gibt es schon Wanderrucksäcke für circa 30 Euro. Wir empfehlen jedoch Rucksäcke für führenden Herstellern, da diese jahrelange Erfahrung bei Wanderausrüstung vorweisen können. Top-Modelle gibt es schon für rund 100 Euro.

Damen-Wanderrucksack: VAUDE Unisex Brenta 30

VAUDE Unisex Brenta 30 Wanderrucksack © Amazon Produktbild

20 % Rabatt bei Amazon

Der sportliche 1.150 Gramm schwere Wanderrucksack ist mit 30 Litern Packvolumen ist bestens geeignet für anspruchsvolle Tagestouren, auf die auch mal ein Klettersteigset inklusive Helm mitkommt.

Green Shape Label: Der Wanderrucksack besteht aus nachhaltigen Materialien. Bei der Herstellung wird auf faire Arbeitsbedingungen in der gesamten Lieferkette geachtet. PFC-frei.

Der Wanderrucksack besteht aus nachhaltigen Materialien. Bei der Herstellung wird auf faire Arbeitsbedingungen in der gesamten Lieferkette geachtet. PFC-frei. Rückensystem: Der Brenta 30 verfügt über das Aeroflex 3D-Rückensystem. Der Federdrahtrahmen sorgt für Packstabilität, das Tragesystem sorgt für permanente Belüftung aus vier Richtungen.

Der Brenta 30 verfügt über das Aeroflex 3D-Rückensystem. Der Federdrahtrahmen sorgt für Packstabilität, das Tragesystem sorgt für permanente Belüftung aus vier Richtungen. Eigenschaften: ErgoShape-Schultergurte für optimale Bewegungsfreiheit, gepolsterter Hüftgurt mit kleiner Tasche, wasserabweisende Ausrüstung, praktischer Frontzugriff, Kompressionsriemen für stabilen Halt.

ErgoShape-Schultergurte für optimale Bewegungsfreiheit, gepolsterter Hüftgurt mit kleiner Tasche, wasserabweisende Ausrüstung, praktischer Frontzugriff, Kompressionsriemen für stabilen Halt. Fächer: Wertsachenfach, Stretchfach an der Vorderseite, Aufnahme für Trekkingstöcke, Vorrichtung für Trinksystem, integrierte Regenhülle, Handy-Steckfach, seitliche Stretchtaschen mit Eingriff, zusätzliche Deckeltasche innen.

Wertsachenfach, Stretchfach an der Vorderseite, Aufnahme für Trekkingstöcke, Vorrichtung für Trinksystem, integrierte Regenhülle, Handy-Steckfach, seitliche Stretchtaschen mit Eingriff, zusätzliche Deckeltasche innen. In den Farben Schwarz, Blau, Saphirblau und Cedar Wood erhältlich.

Wanderrucksack für Damen: Deuter AC Lite 14 SL

Deuter AC Lite 14 SL © Amazon Produktbild

24 % bei Amazon

Dieser leichte, sportliche Tagesrucksack mit 14 Liter Volumen ist ein absolutes Leichtgewicht mit nur 840 Gramm und perfekt geeignet für einfache Tageswanderungen.

Form: Die Slim Line Modelle (SL) von Deuter wurden optimal auf die weibliche Anatomie abgestimmt. Der Wanderrucksack hat einen kürzeren Rücken, schmalere Schulterträger und geformte Hüftflossen. Stufenlos verstellbarer Brustgurt.

Die Slim Line Modelle (SL) von Deuter wurden optimal auf die weibliche Anatomie abgestimmt. Der Wanderrucksack hat einen kürzeren Rücken, schmalere Schulterträger und geformte Hüftflossen. Stufenlos verstellbarer Brustgurt. Rückensystem: Aircomfort-Netzrücken-System für maximale Belüftung.

Aircomfort-Netzrücken-System für maximale Belüftung. Eigenschaften: Abnehmbare Regenhülle mit eigenem Staufach, Vorrichtung für Trinksystem (kompatibel mit Deuter Streamer 2.0). Integrierte Reißverschlusstasche im Deckel, seitliche Tasche für Trinkflasche, Aufnahme für Trekkingstöcke.

Abnehmbare Regenhülle mit eigenem Staufach, Vorrichtung für Trinksystem (kompatibel mit Deuter Streamer 2.0). Integrierte Reißverschlusstasche im Deckel, seitliche Tasche für Trinkflasche, Aufnahme für Trekkingstöcke. Verfügbare Farben: Maron, Petrol, Graphite, Indigo

Wanderrucksack: Salewa Alp Trainer 25

Salewa Alp Trainer 25 Wanderrucksack. © Amazon Produlktbild

Salewa Alp Trainer bei Amazon

Mit einem Fassungsvermögen von 25 Litern und nur 1.062 Gramm ist dieser technische, alpine Wanderrucksack ideal für Zwei- oder Drei-Tages-Touren.

Twin Compression System (TSC): Das TCS erlaubt, den Wanderrucksack mit einem Handgriff zu komprimieren. So könnten Sie den Rucksack eng am Körper tragen und den Rücken schonen.

Das TCS erlaubt, den Wanderrucksack mit einem Handgriff zu komprimieren. So könnten Sie den Rucksack eng am Körper tragen und den Rücken schonen. Dry Back Air Tragesystem: Der Wanderrucksack für Damen ist mit einem Tragesystem ausgestattet, das speziell für einen trockenen Rücken entwickelt wurde. Auflagefläche des Rucksacks wird um 25 Prozent reduziert.

Der Wanderrucksack für Damen ist mit einem Tragesystem ausgestattet, das speziell für einen trockenen Rücken entwickelt wurde. Auflagefläche des Rucksacks wird um 25 Prozent reduziert. Eigenschaften: praktische Halterung für Wanderstöcke, handliche Hüftgurttasche für Bargeld, Kamera, Smartphone, Regenhülle. Mesh-Seitentaschen, separates Bodenfach.

Damen-Wanderrucksack: Deuter Zugspitze 22 SL

Deuter Zugspitze 22 SL Wanderrucksack für Damen © Amazon Produktbild

Bei Amazon bestellen

Dieser Wanderrucksack mit 22 Litern Fassungsvermögen ist ein echter Klassiker bei Deuter. Er war schon auf dem Markt, als Deuter 1984 den Rucksack-Markt mit dem ersten voll belüfteten Rücken für Wanderrucksäcke revolutionierte: dem inzwischen oft kopierte Aircomfort System.

Aircomfort-Netzrücken-System: Maximale Belüftung und bester Tragekomfort.

Maximale Belüftung und bester Tragekomfort. Form: Slim Line (SL) ist die von Deuter speziell für den weiblichen Körper entwickelte Passform. Die Deuter-Wanderrucksäcke für Damen haben einen kürzeren Rücken, schmalere Schulterträger und konisch geformte Hüftflossen.

Slim Line (SL) ist die von Deuter speziell für den weiblichen Körper entwickelte Passform. Die Deuter-Wanderrucksäcke für Damen haben einen kürzeren Rücken, schmalere Schulterträger und konisch geformte Hüftflossen. Eigenschaften: modellierte Hüftpolster mit Bauchgurt, Rundprofilrahmen aus dauerelastischem Federstahl, Regenhülle mit eigenem Staufach, Wanderstockhalterung, Deckel mit integriertem Fach, aufgesetzte Vortasche

modellierte Hüftpolster mit Bauchgurt, Rundprofilrahmen aus dauerelastischem Federstahl, Regenhülle mit eigenem Staufach, Wanderstockhalterung, Deckel mit integriertem Fach, aufgesetzte Vortasche Verfügbare Farben: Plum-navy, Clay-navy, Aubergine-Lion, Aubergine-Lion