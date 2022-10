Stiftung Warentest kürt die besten Wanderschuhe für Herren 2022

Von: Philipp Mosthaf, Nina Dudek

Mit Wanderschuhen ist „Mann“ bestens gerüstet beim Gipfelsturm © nektarstock/PantherMedia

Wanderschuhe sind der wichtigste Kleidungsteil, wenn es in die Berge und Wälder geht. Stiftung Warentest hat die besten Modelle für Herren 2022 vorgestellt. Die Ergebnisse finden Sie hier.

Wanderschuhe spielen eine immens wichtige Rolle, wenn es um bequemes und sicheres Laufen in den Bergen und Wäldern geht. Die Trekkingschuhe sorgen nicht nur für Rutschfestigkeit, sie stabilisieren den Fuß, sind robust, wasserfest und somit der perfekte Begleiter bei kürzeren oder längeren Touren. Wanderschuhe gibt es in unterschiedlichen Varianten, die ja nach Anforderung und Unternehmung ihre Vorteile ausspielen. Zur Auswahl stehen Halbschuhe, halbhohe Stiefel sowie höhere Schnürstiefel. Während der Wanderhalbschuhe seine Stärken aufgrund seiner Leichtigkeit an wärmeren Tagen ausspielt, kommen die Vorteile des Bergsteigerschuhs auf schweren Touren zum Tragen.

Im nachfolgenden Vergleich der Stiftung Warentest 2022 zeigen wir Ihnen die besten Modelle in der Kategorie Wanderschuhe für Herren. Hier finden Sie bereits die besten Wanderschuhe für Damen.

Weitere Ausrüstung für Ihre nächste Wanderung? Wanderstöcke und Trekkingstöcke: So meistern Sie jeden Berg.

Wanderschuhe für Herren im Test: Salewa Alp Trainer 2

Salewa Alp Trainer 2 Herren Mid © Amazon Produktbild

Preis ab 194,04 € Obermaterial Veloursleder- und Stretch-Obermaterial, wasserdichtes, atmungsaktives GORE-TEX® Gewicht gesamt 1.104 g Sohle Vibram® Alpine Hiking Schuhweite normal Geeignet für Wanderungen in alpinem Gelände mit zusätzlichem Schutz gegen Steine und Geröll

Salewa Alp Trainer bestellen

Wanderschuhe für Herren im Test: LOWA Herren Wanderschuhe Renegade

LOWA Herren Wanderschuhe Renegade © Amazon Produktbild

Preis ab 192,61 € Obermaterial 100% Nubukleder Gewicht gesamt 1.170 g Sohle Vibram® EVO Schuhweite normal Geeignet für Trekkingtouren und Wanderungen in alpinem Gelände

Lowa Renegade bestellen

Wanderschuhe für Herren im Test: Hanwag Tatra ll GTX

Hanwag Tatra ll GTX © Amazon Produktbild

Preis ab 179,20 € Obermaterial Nubukleder, GORE-TEX Gewicht gesamt 1.460 g Sohle ibram® AW Integral Schuhweite normal Geeignet für Hüttenwanderungen oder Mehrtagestouren mit schwerem Gepäck auch in hochalpinem Gelände

Hanwag Tarta II bestellen

Wanderschuhe für Herren im Test: Jack Wolfskin Force Trekker Texapore Mid M

Jack Wolfskin Force Trekker Texapore Mid M © Amazon Produktbild

Preis ab 100,57 € Obermaterial TEXAPORE O2+ wasserdicht, besonders atmungsaktiv Gewicht gesamt 935 g Sohle Vibram® Trekking Schuhweite schmal Geeignet für Längere Touren in mäßig anspruchsvollem Gelände

JAck Wolfskin Force Trekker bestellen

Wanderschuhe für Herren: Erst anprobieren, dann zahlen

