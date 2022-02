Warme Winterdecken: Diese Decken halten Sie in den kalten Monaten warm

Von: Ömer Kayali

Third of Life hat eine große Auswahl an Bettdecken, die einen erholsamen Schlaf garantieren. © Third of Life

Damit wir im Winter nachts nicht frieren, ist eine kuschelig warme Bettdecke ein Muss. Die Bettartikel-Experten von Third of Life haben spezielle Decken für die kalten Monate entwickelt.

Egal, ob man sie als zusätzliche Wärmeschicht in besonders kalten Nächten braucht oder sich einfach mit einem guten Buch darin einkuscheln möchte: Eine gute und warme Bettdecke* ist im Winter unverzichtbar. Aber was zeichnet diese aus? In erster Linie spielen natürlich Ihre persönlichen Vorlieben eine Rolle. Manche Menschen bevorzugen ganz dicke, flauschige Decken, unter denen es richtig warm wird. Auch die Größe ist wichtig, sodass die Füße nicht unten hervorschauen. Es gibt spezielle Bettdecken, die für die kalte Jahreszeit vorgesehen sind. Sie halten nicht nur warm, sondern sind trotz der isolierenden Funktion sehr atmungsaktiv. Die Experten von Third of Life haben solche für den Winter bestens geeigneten Bettdecken im Angebot, die wir Ihnen im folgenden Abschnitt vorstellen.

AERO ActiveClima 4 Jahreszeiten Bettdecke mit drei Lagen

AERO ActiveClima Bettdecke © Third of Life

AERO ActiveClima Bettdecke ab 149,95 Euro – zum Angebot

Die AERO ActiveClima Bettdecke besteht aus drei Lagen , die Sie beliebig kombinieren können. Insgesamt ergeben sich sechs Kombinationsmöglichkeiten. Je nach Jahreszeit können Sie die Decke Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen.

, die Sie beliebig kombinieren können. Insgesamt ergeben sich sechs Kombinationsmöglichkeiten. Je nach Jahreszeit können Sie die Decke Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen. Außerdem ist eine zusätzliche wärmende Schicht enthalten, die speziell für den Fußbereich der Decke vorgesehen ist . Sie kann ganz einfach mit Knöpfen angebracht werden. Damit bleiben auch Ihre Füße schön warm.

. Sie kann ganz einfach mit Knöpfen angebracht werden. Damit bleiben auch Ihre Füße schön warm. Die Decke verfügt über eine innovative Climabalance - Technologie , die für ein ideales Schlafklima sorgt.

- , die für ein ideales Schlafklima sorgt. Es besteht aus einem flauschigen und weichen Material , welches dank der Faserfüllung atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend ist.

, welches dank der Faserfüllung atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend ist. verfügbare Größen:

- 135 x 200 cm

- 135 x 220 cm

- 155 x 220 cm

- 200 x 200 cm

- 220 x 240 cm

Ganzjahresdecke BLANCO

Ganzjahresdecke BLANCO © Third of Life

Ganzjahresdecke BLANCO ab 54,95 Euro – zum Angebot

Dank der speziellen Polyesterfaser eignet sich die BLANCO Bettdecke für das gesamte Jahr . Egal ob Winter oder Sommer, sie verspricht stets eine ideale Temperatur unter der Decke.

. Egal ob Winter oder Sommer, sie verspricht stets eine ideale Temperatur unter der Decke. Die BLANCO Decke verfügt zudem über einen speziellen Sanitized - Schutz gegen Bakterien, Milben und Gerüche. Daher ist sie bestens für Allergiker und Asthmatiker geeignet.

- gegen Bakterien, Milben und Gerüche. Daher ist sie bestens für Allergiker und Asthmatiker geeignet. Darüber hinaus hat sie eine Peachskin - Veredelung , durch die sie besonders weich und flauschig ist.

- , durch die sie besonders weich und flauschig ist. Dank der innovativen Hohlfaser bietet die BLANCO Bettdecke ebenfalls eine hohe Atmungsaktivität und Feuchtigkeitsregulierung .

. Der Unterschied gegenüber der AERO Bettdecke ist, dass Sie keine Anpassungen vornehmen können, falls Ihnen doch mal zu warm oder zu kalt sein sollte.

verfügbare Größen:

- 135 x 200 cm

- 135 x 220 cm

- 155 x 200 cm

- 200 x 200 cm

- 200 x 220 cm

- 200 x 240 cm

- 220 x 240 cm

- 220 x 260 cm

- Kindergröße 100 x 135 cm

- Kindergröße 120 x 150 cm

