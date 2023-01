Wieso WISO? Darum ist die Steuer-Software besser als ELSTER

Von: Ömer Kayali

Teilen

Dank WISO Steuer und Elster können Sie die Einkommensteuer auch elektronisch übermitteln. © elenathewise/PantherMedia

WISO Steuer ist ein beliebtes und viel genutztes Steuerprogramm. Gegenüber dem Elster-Portal bietet es mehrere Vorteile.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Formulare für die Steuererklärung auszufüllen, kann sehr nervenaufreibend sein. Das Beamtendeutsch ist schwer zu verstehen und es nimmt viel Zeit in Anspruch. Auch wenn Deutschland in Sachen Digitalisierung im Vergleich zu anderen Ländern etwas hinterherhinkt, immerhin bietet die Elektronische Steuererklärung (Elster) die Möglichkeit, die Formulare am Computer auszufüllen. Das Elster-Portal ist kostenlos zugänglich.

Alternativ sind auch diverse Steuer-Softwares im Handel erhältlich, diese kosten allerdings in der Regel Geld. Die WISO Steuer zählt zu den beliebtesten Programmen. Aber lohnt sich der Kauf wirklich oder reicht auch Elster für die Steuererklärung aus?

Elster bietet keine Unterstützung beim Ausfüllen

Die Übermittlung der Steuererklärung über das Elster-Portal erleichtert den Austausch der Unterlagen zwischen Finanzamt und Steuerpflichtigen. Sonderlich benutzerfreundlich ist die Seite jedoch nicht, da sie keine vergleichbare Hilfestellung leistet, wie das bei anderen Programmen der Fall ist. Im Prinzip sparen Sie sich bei Elster nur das Ausdrucken der Formulare – diese werden statt mit dem Kugelschreiber elektronisch ausgefüllt.

Mit WISO Steuer im Schnitt über 1.600 Euro zurückerstattet bekommen

WISO Steuer ist ein Steuerprogramm, das von der Firma Buhl Data Service GmbH entwickelt wurde und seit vielen Jahren erfolgreich auf dem Markt vertrieben wird. Die Software zeichnet sich durch ihre benutzerfreundliche Oberfläche und ihre umfangreichen Hilfe-Funktionen aus, die es Anwendern erleichtert, die richtigen Angaben zu machen. WISO Steuer enthält zudem eine Vielzahl von Vorlagen und Beispielen, die Ihnen dabei helfen, Ihre Steuererklärung korrekt auszufüllen und dadurch letztendlich auch mehr Geld zurückerstattet zu bekommen. Laut der offiziellen Webseite des Herstellers bekommen Sie im Schnitt 1.674 Euro zurückerstattet. Die Kosten für die Software holen Sie somit mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder rein.

WISO Steuer 2023 bei eBay für 23,49 €

WISO Steuer 2023 bei Amazon für 29,99 €

WISO Steuer 2023: Die wichtigsten Funktionen in der Übersicht

WISO Steuer 2023 © Buhl

Sie benötigen beim Ausfüllen der Formulare Ihre Steuernummer und ein Konto bei „Mein Elster“ . WISO Steuer übermittelt über diesen Weg Ihre Angaben direkt an das zuständige Finanzamt.

und ein . WISO Steuer übermittelt über diesen Weg Ihre Angaben direkt an das zuständige Finanzamt. WISO Steuer bietet ausreichend Hilfestellung bei der Nutzung der Software, sodass auch absolute Computer-Anfänger sich zurechtfinden. Sie können zum Beispiel Erklärvideos nutzen oder beim Angeben Ihrer Daten „ Interview “ auswählen, das Sie Schritt für Schritt beim Ausfüllen unterstützt.

nutzen oder beim Angeben Ihrer Daten „ “ auswählen, das Sie Schritt für Schritt beim Ausfüllen unterstützt. Eine weitere nützliche Funktion von WISO Steuer ist, automatisch von verschiedenen Quellen Daten zu importieren . Dazu gehören Bankkonten, Lohnabrechnungen, Kreditkartenabrechnungen und vieles mehr. Mit Smartphone und der App WISO SteuerScan ist das einfach möglich und Sie müssen nicht mehr alle Daten manuell eingeben.

. Dazu gehören Bankkonten, Lohnabrechnungen, Kreditkartenabrechnungen und vieles mehr. Mit Smartphone und der App ist das einfach möglich und Sie müssen nicht mehr alle Daten manuell eingeben. Das Programm hat zudem hin und wieder Tipps und weist Sie auf Rückerstattungen hin , die Sie sonst vielleicht gar nicht auf dem Schirm gehabt hätten.

, die Sie sonst vielleicht gar nicht auf dem Schirm gehabt hätten. WISO Steuer ist zudem mehrfacher Testsieger unter anderem bei Stiftung Warentest.

WISO Steuer 2023 bei eBay für 23,49 €

WISO Steuer 2023 bei Amazon für 29,99 €

Fazit zu WISO Steuer

Insgesamt ist WISO Steuer ein hochwertiges und leistungsfähiges Steuerprogramm, das sowohl für Privatpersonen als auch für Selbstständige und auch Unternehmen zu empfehlen ist. Wem die jährlich anstehende Steuererklärung schwerfällt, der kann sich mit dieser oder einem anderer Software Hilfe beschaffen. Da Sie im besten Fall eine höhere Steuerrückzahlung erhalten, lohnt sich die Investition allemal.