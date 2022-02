Memory Foam Kissen: Stützende Kissen für die Nacht

Von: Ömer Kayali

Memory Foam Kissen stützen den Kopf im Schlaf optimal. © Third of Life

Memory Foam Kissen sorgen dafür, dass Kopf und Nacken im Schlaf gut gestützt werden. In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie das funktioniert. Und wir stellen Ihnen einige Kissen vor.

Das Kopfkissen ist für einen bequemen Schlaf äußerst wichtig. Viele Menschen bevorzugen es, wenn sie darin nicht ganz versinken, sondern der Kopf leicht gestützt wird. Aus diesem Grund sind Kissen mit Memory Foam oder auch Memory Schaumstoff sehr beliebt. Aber was genau ist das eigentlich?

Was ist Memory Foam?

Der „Gedächtnis-Schaumstoff“ – wenn man das so übersetzen möchte – wird aus Polyurethan hergestellt. Diese Art von Kunststoff ist in einer Vielzahl von Produkten zu finden, zum Beispiel in Sofas, Matratzen, Dämmstoffen oder Sprühschaum. Er verdankt seinen Namen der Tatsache, dass er sich unter Druck oder hohem Gewicht verformen kann, aber nach der Belastung wieder seine ursprüngliche Form einnimmt.

Daher bietet sich der Stoff auch bestens für Kissen an. Ein Memory Foam Kissen hilft dabei, Kopf, Nacken und Wirbelsäule in eine angenehme und ergonomisch korrekte Position zu bringen, welche die natürliche Haltung unterstützt. Memory Foam sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich. Die Experten für Schlafartikel von Third of Life haben mehrere Modelle im Angebot, die wir Ihnen im Folgenden vorstellen.

Wellnesskissen maBELLA von Third of Life mit Memory Foam

Wellnesskissen maBELLA © Third of Life

Wellnesskissen maBELLA für 69,95 Euro – zum Deal

Kissenkern aus Memory Foam mit ätherischem Ylang-Ylang-Öl

Maße: 56 x 40 x 12 cm

für verschiedene Schlafpositionen geeignet

Kissenbezug mit Probiotika reinigend und schützend für die Haut

Nackenstützkissen NuMOON von Third of Life mit Memory Foam

Nackenstützkissen NuMOON © Third of Life

Nackenstützkissen NuMOON für 69,95 Euro – zum Deal

Memory Foam aus Bambus-Aktivkohle

Maße: 56 x 40 x 12 cm

antimikrobiell, hypoallergen und unterdrückt Gerüche.

für verschiedene Schlafpositionen geeignet

Aloe Vera Kissenbezug wirkt hautpflegend und entzündungshemmend

natürlicher Anti-Milben-Schutz

zweiter Aloe Vera Kissenbezug gratis

Regenerationskissen EnergyON von Third of Life mit Memory Foam

Regenerationskissen EnergyON © Third of Life

Regenerationskissen EnergyON für 89,95 Euro – zum Deal

mit CosyPUR SmartFoam – optimale Balance zwischen Komfort und Stützkraft

Maße: 56 x 36 x 9,5/11,5 cm

höhenverstellbar dank 2-cm-Einlagen

Vitalize-Kissenbezug

Multifunktionskissen re-charge von Third of Life mit Memory Foam

Multifunktionskissen re-charge © Third of Life

Multifunktionskissen re-charge für 89,95 Euro – zum Deal

Memory Foam aus Bambus-Aktivkohle

Maße: 50 x 30 cm

für zuhause und unterwegs – mit praktischer Reisetasche

Kissenbezug trocknet schnell und ist thermoregulierend

für verschiedene Schlafpositionen geeignet