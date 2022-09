Waschmaschine zu halben Preis: beste Energie-Effizienz A & mit Nachhaltigkeits-Zertifikat

Von: Nina Dudek

Waschmaschinen und Haushaltsgeräte werden wegen Lieferengpässen immer teurer. Umso erfreulicher ist dieses Angebot: Die Haier Waschmaschine gibt es derzeit für 409,90 € statt 859 €.

Sicher haben Sie die Schlagzeilen mitverfolgt, dass es zu Lieferengpässen bei Haushaltsgeräten kam und kommen kann. Beispielsweise waren Kühlschränke vom Chip-Mangel betroffen und dementsprechend schwer zu bekommen. Waschmaschinen wurden hingegen von vielen Herstellern „ausgeschlachtet“, um an wertvolle Elektronikteile zu kommen. Kurzum: Waschmaschinen heute günstig zu erwerben, ist ziemliche Glückssache. Umso mehr haben wir uns über dieses Amazon-Angebot gefreut: Die Haier HW90-BP14636N mit 9 Kilogramm Waschtrommel gibt es um 52 Prozent reduziert für nur 409,90 Euro statt 859 Euro .

Waschmaschine zum halben Preis

Die Marke Haier

Seit mehr als 30 Jahren konzentriert Haier Energie und Expertise auf ein Ziel: die Herstellung bester Haushaltsgeräte. Seit der Gründung 1984 besitzt Haier heute einen Marktanteil von über 15 Prozent an Haushaltsgeräten und forscht an über 10 Standorten an innovativen und nachhaltigen Technologien.