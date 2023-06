Wasserspaß für Kinder – 10 neue Ideen für den Garten

Von: Nina Dudek

Bei Hitze im Wasser toben ist der schönste Sommerspaß für Kinder © FamVeldman/PantherMedia

Endlich Sommer, endlich Planschen! Dass man dafür mit den Kids nicht ins Freibad muss, zeigen die neuesten Wasserspiele für draußen: vom Kinderpool bis zur Wasserrutsche.

Erinnern Sie sich an den letzten super heißen Sommer? Da war im Freibad oft kein Platz mehr zu bekommen, die Seen waren überlaufen und die Kinder wollten natürlich trotzdem ins Wasser. Damit Sie für die kommende Saison gewappnet sind, haben wir uns schon jetzt für Sie auf die Suche nach tollen Wasserspielen für zuhause gemacht.

Mit den neuesten Trend-Ideen für nassen Spaß im Garten und lustige Abkühlung auf der Terrasse eröffnen Sie kurzerhand Ihr eigenes Freibad für die Kids. Und sparen dabei Nerven, Fahrtzeit, Parkplatzsuche und Schwimmbadeintritt.

Die Top 10 der Wasserspielzeuge 2023

Schaumparty für die ganze Familie

O Wham-O Schaum Party - Schaummaschine © Voelkner

Für 24,99 € bestellen

Die Foam Party-Schaummaschine lässt die Schaumflocken nur so fliegen – maximaler Sommerspaß für das Planschbecken oder den Pool im eigenen Garten.

Hüpfburg mit Wasserpark & Trampolin – trocken und nass nutzbar

Merax Hüpfburg, aufblasbar mit Gebläse © OTTO

369,99 € statt 588 € bei OTTO

Der Traum aller Kinder! Diese Hüpfburg ist stabil, langlebig, sicher und sowohl mit Wasser als auch trocken nutzbar. Mit 5 Spielzonen wie Rutsche, Hindernisparcours und interaktiven Spielen. Lieferung inkl. Gebläse und Zubehör.

Aufblasbarer Wassersprinkler-Ball

Aufblasbar Wassersprinkler 60 cm © Amazon

23,99 € bei Amazon

Kinder lieben dieses Wasserspielzeug! Einfach mit der mitgelieferten Pumpe aufblasen, mit Wasser füllen und schon sprüht der 60 cm große Ball nach allen Seiten Wasser.

Wasserrutsche in der Trend-Version mit 2 Bodyboards

Wasserrutsche mit eingebauter Sprinkleranlage und Bodyboards © Amazon

44,99 € bei Amazon

Die beliebte Slide-Wasserrutsche in der neuesten Version: Im XL-Format, mit zwei Mini-Surfbrettern zum Drauflegen und losrutschen. So lässt sich die Zeit auch bei großer Hitze aktiv im Freien vertreiben.

Baby Splash Pool mit extra weichem Blasenboden

lenbest Babypool - Giraffe © Amazon

26,99 € bei Amazon

So niedlich, wenn die kleinen Wasserratten jauchzend ihr „Planschi“ genießen. Dieses super süße Giraffen-Planschbecken für Babys punktet mit Überdachung gegen zu viel Sonne.

Nachhaltige Wasserbomben zum Wiederverwenden

Wasserbomben Set Splash © OTTO

17,99 € statt 27,99 € bei OTTO

Seit Generationen ein Klassiker für nassen Sommerspaß: Wasserbomben. Diese hier sind nachhaltig, weil sie keinen Plastikmüll verursachen. Ohne kompliziertes Auffüllen von Gummiluftballons und umständliches Verknoten. Einfach mit Wasser vollsaugen lassen.

69 Loch Seifenblasenmaschine

69 Loch Seifenblasenmaschine © MyToys

50 % Rabatt bei MyToys

Wie das glitzert in der Sommersonne! Mit jedem Abdrücken blubbern Hunderte Seifenblasen aus dieser Pistole – das kann ganz schön nass werden und ist toll für wilde Verfolgungsjagden im Garten.

Spritz-Dino

Dino Wassersprinkler © Amazon

Für 16,99 € bei Amazon

Der süße Dino hat es ganz schön in sich: Aus seinen Dino-Schlauchflossen spritzt es nur so. Wer wird nass und wer weicht geschickt aus? Kinder (und so mancher Hund) lassen sich so hitzetauglich beschäftigen. Einfach am Gartenschlauch anschließen.

Wasserspieltisch mit Zubehör

Rain Showers Wasserspieltisch Einhorn © Amazon

Gratis-Versand über Amazon

Auf diesem Spieltisch mit zwei Etagen lässt es sich herrlich „herumpritscheln“. Mit verschiedenem Zubehör und in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Ab 129 €

Ein „echter“ Pool für die Kids

XL Kinderpool mit über 2 Metern Durchmesser © XXXLutz

Ein Kinderplanschbecken ist Ihren Kids zu „Baby“? Dieser Kinderpool sieht richtig cool aus, fast so wie ein Infinity-Pool für Erwachsene. Mit 244 cm Durchmesser bietet der viel Platz zum Toben.

26,99 € statt 39,99 € bei XXXLutz