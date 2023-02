Design-Trend in der Küche – Colour-Wassersprudler

Von: Ömer Kayali, Nina Dudek

Der Frühling wird bunt uns spritzig mit diesen Designer-Stücken © Aarake, Mysoda, Philips, Aquadream, Sodamaker, Drinkmate

Der langweilige Wassersprudler in Schwarz-Weiß hat ausgedient: Der neue Frühlingstrend 2023 lautet – Colour-Sprudler. Stylishe Alternativen zu SodaStream & Co für gute Laune

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Lebe lieber ungewöhnlich! Mehr denn je gilt dieser Wohntrend im Frühling 203. Denn wir haben einen völlig neuen Trend entdeckt, der langsam aber sicher die Küchen erobert: knallige, stylische und ausgefallene Alternativen zum guten alten Soda-Stream-Wassersprudler.

Holen Sie sich den genialen Hype direkt nach Hause – und profitieren Sie von allen Vorteilen eines Wassersprudlers. Nur eben mit einem großen optischen Plus.

Erwachsene Menschen sollten täglich mindestens zwei bis drei Liter Wasser trinken. Das kann wahre Wunder bewirken, wenn man sich daran hält. Wer es lieber prickelnd mag, kann auch auf Sprudelwasser zurückgreifen. Nervig ist es nur, die schweren Flaschen vom Supermarkt nach Hause zu schleppen. Das kann mit der Anschaffung eines Wassersprudlers vermieden werden.

Wassersprudler: Was sie bringen und was zu beachten ist

Mit einem Wassersprudler sparen Sie sich nicht nur den Weg zum Supermarkt, sondern auch Geld. Außerdem sammeln sich so keine Berge von Pfandflaschen an.

Im Wassersprudler-Vergleich: der Aarke Carbonator II

Der eindeutige Design-Sieger Aarke Carbonator II © Aarake

Der Carbonator II von Aarke fällt durch sein stylisches Design auf. Sowohl die Flasche als auch der Sprudler machen optisch was her. Wer es besonders extravagant mag, kann sich das Modell auch in Kupfer- oder Messing-Farbe besorgen. Praktisch ist, dass CO₂-Flaschen unterschiedlicher Hersteller kompatibel sind – blöd ist nur, dass im Lieferumfang keine CO₂-Flasche enthalten ist. Zumal der Carbonator II einen stolzen Preis von fast 200 Euro hat.

Das gefällt uns Der wohl schönste Wassersprudler im Vergleich: Messing oder kupferfarbig Preis Um 169 € Füllmenge 1 Liter Material der Flasche PET-Kunststoff Lieferumfang Wassersprudler, 1 Flasche

Modell in Kupfer bei euronics

Modell in Gold bei eironics

Trendsetter mit grünem Gewissen: Woody von MySoda mit Red Dot Award für Design

Mit dem Red Dot Award für Design ausgezeichnet – Woody von MySoda © MySoda

Sein Gehäuse besteht zu 100 % aus erneuerbarem Biokomposit und sieht trotzdem genial aus. Bei Woody ist alles nachhaltig, von der minimalistischen Verpackung, die kaum Müll erzeugt bis zu den wiederverwendbarern Wasserflaschen und einem wiederbefüllbaren Kohlensäurezylinder.

Das gefällt uns Nachhaltiger kann man Wasser wohl nicht sprudeln Preis Um 48,19 Füllmenge 1 Liter Material der Flasche Glas Lieferumfang Wassersprudler, 1 Flasche

Bei Amazon bestellen

Edel mit Edelstahl: Wassersprudler Orion AquaDream

Dieser Wassersprudler fällt richtig auf – im positivsten Sinn © Aquadream

Ein bisschen erinnert das Modell in Rot an eine Christbaumkugel. Glänzend und höchst auffällig, ein echter Farbknaller in der Küche. Und nicht so leicht zu haben, denn bei den meisten Händlern ist er chronisch ausverkauft. Bei eBay haben wir ihn aber nagelneu und originalverpackt gefunden.

Das gefällt uns Knallig und auffällig ein Designer-Stück, das gerne auf der Arbeitsfläche ''rumstehen' darf Preis Um 127,18 € Füllmenge 1 Liter Material der Flasche PET-Kunststoff Lieferumfang Wassersprudler, 1 Flasche, CO₂-Zylinder

Gesehen in Rot bei eBay

Die Retro-Nummer im Wassersprudler-Vergleich: iSi 1060 Sodamaker Classic

iSi 1060 Sodamaker Classic Wassersprudler © Amazon Produktbild

Der iSi 1060 Sodamaker Classic ist Wassersprudler und Flasche in einem. Eine Vorrichtung wie bei anderen Modellen ist nicht vorhanden, wodurch man in der Küche Platz spart. Statt größeren CO₂-Zylindern werden hier im Flaschendeckel kleinere CO₂-Kapseln eingesetzt. Das hat jedoch zwei Nachteile: Der Inhalt einer Kapsel reicht für eine einzige Flasche mit einem Liter. Das heißt, nach jedem Sprudeln muss sie ausgetauscht werden. Außerdem sammeln sich auf Dauer viele Kapseln und somit Müll an. Die Kapseln sind zudem nicht im Lieferumfang enthalten. Der Sodamaker produziert sehr feinperligen Sprudel und ist eigentlich für die Herstellung von Cocktails gedacht.

Das gefällt uns Ganz ohne Chichi und Platzanspruch sprudelt er Wasser wie schon Großmutter es tat Preis Um 64,99 € Füllmenge 1 Liter Material der Flasche PEN-Kunststoff Lieferumgang Wassersprudler-Flasche

Bei Amazon bestellen

Wassersprudler-Vergleich: DrinkMate

Drinkmate Wassersprudler © Drinkmate

Der DrinkMate-Wassersprudler stich vor allem aufgrund seiner Eigenschaft hervor, dass er nicht nur Wasser karbonisieren kann. Dem Hersteller zufolge lassen sich damit auch Säfte, Limonaden und sogar Weine, schale Biere, Cocktails, Tees und vieles mehr sprudeln. Viele Nutzer sind von dieser Funktion besonders begeistert. Kleiner Nachteil: Im Lieferumfang ist keine CO₂-Flasche enthalten. Dafür sind die CO2-Zylinder anderer Hersteller – unter anderem von SodaStream – mit dem Drinkmate kompatibel.

Das gefällt uns Sprudelt nicht nur Wasser, sondern auch Saft oder Cocktails Preis Ab 99,99 € Füllmenge 1 Liter Material der Flasche PET-Kunststoff BPA-frei Lieferumfang Wassersprudler und Flasche

Bei Amazon bestellen

Wassersprudler: Welcher ist der richtige für mich?

Bei der Wahl des Wassersprudlers spielen einige Faktoren eine Rolle. Wollen Sie hin und wieder ein Glas Sprudelwasser, ist womöglich der SodaStream mit der Glaskaraffe der richtige Wassersprudler für Sie. Da sollte es nicht stören, dass die Flasche nur 0,6 Liter fasst. Wer hingegen nichts anderes trinkt außer Sprudelwasser, sollte sich eher ein Modell mit einer 1-Liter-Flasche besorgen. Und wer das Wasser gerne mitnehmen möchte, sollte unbedingt darauf achten, dass die Flasche aus Kunststoff ist, da diese wesentlich stabiler ist.

Der Elegante von Philips: Wassersprudler für Minimalisten

Philips Water ADD4902MT/10 GoZero in Mintgrün © Philips

Sehr schlank, sehr dezent und unauffällig bringt dieses Modell von Philips zwar Farbe in die Küche – allerdings mit Understatement.

Das gefällt uns Nimmt wenig Platz weg mit Traummaßen von 23,9 x 12,4 x 42,3 cm Preis Ab 76,85 € Füllmenge 1 Liter Material der Flasche PET-Kunststoff BPA-frei Lieferumfang Wassersprudler, CO₂-Zylinder und Flasche

In Mint gesehen bei Amazon