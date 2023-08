Weber-Grills im OBI-Ausverkauf: Bis zu 33 % Rabatt auf Kugelgrills und Gasgrills

Von: Ömer Kayali

Die Weber-Grills zählen zu den beliebtesten auf dem Markt. Bei Obi sind gerade mehrere Modelle im Angebot. Sie sparen beim Kauf bis zu 33 Prozent.

Hamburg – Wer sich einen neuen Grill zulegen möchte, kommt an der Marke Weber nicht vorbei. Die Weber-Grills haben einen hervorragenden Ruf. Sie stehen für Qualität und herausragende Leistung, weshalb sie bei Grillenthusiasten sehr beliebt sind. Wer Weber hört, dem kommt wahrscheinlich der bekannte Kugelgrill in den Sinn. Tatsächlich hat George Stephen, der Gründer des Unternehmens, diesen erfunden. Mittlerweile hat der US-amerikanische Hersteller viele weitere Modelle im Angebot. Aktuell hat OBI hohe Rabatte auf Weber-Grills. Die besten Deals finden Sie hier.

Rabatt auf Weber-Grills bei OBI – Holzkohle- und Gasgrills im Sale

Welche Weber-Grills sind im Angebot? Bei OBI haben Sie die Auswahl zwischen verschiedenen Holzkohle- und Gasgrills. Wir haben mehrere Modelle gefunden, die Sie günstig erwerben und nach Hause bestellen können – die beliebten Kugelgrills sind ebenfalls dabei. Hier sind die Angebote:

Wie lange sind die Weber-Grills rabattiert zu haben? OBI hat die Angebote zeitlich nicht begrenzt. Daher ist es unklar, wie lange die Rabatte verfügbar sind. Es ist jedoch ratsam, nicht allzu lange zu zögern, da sich die Preise jederzeit wieder ändern können.

Nichts für Sie dabei? Auf der Angebotsseite von OBI unter diesem Link finden Sie alle Weber-Angebote. Doch bei einigen Grills ist eine Lieferung nach Hause nicht möglich. Stattdessen müssen Sie eine OBI-Filiale in Ihrer Nähe auswählen, bei der Sie den Grill persönlich abholen möchten. Und falls Sie noch in Ihrer Küche das ein oder andere Helferlein suchen, hat Amazon zurzeit eine große Auswahl an Geräten zu reduzierten Preisen.