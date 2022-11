Christbaumschmuck 2022: diese Trends sorgen für ein weihnachtliches Zuhause

Von: Philipp Mosthaf, Nina Dudek

„O Tannenbaum, o Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen.“ Erst mit dem richtigen Weihnachtsbaumschmuck erstrahlt der Christbaum so richtig. Auch in diesem Jahr gibt es wieder einige Trends. © anterovium/PantherMedia

Der Christbaumschmuck 2022? Regional, nachhaltig und gerne selbstgebastelt – dieses Jahr spiegelt der Weihnachtsbaumschmuck aktuelle Themen wie Umweltschutz und kostensparend dekorieren wider.

Am 24. Dezember ist Heiligabend! Doch Weihnachten und die Adventszeit werden natürlich viel länger und ausgiebiger zelebriert und genossen. Schon jetzt öffnen vielerorts die Weihnachtsmärkte, es gibt Glühwein und Punsch an jeder Ecke, das Zuhause wird allmählich festlich hergerichtet und die ersten Türchen im Adventskalender 2022 dürfen geöffnet werden. Wohl zu keiner anderen Jahreszeit gibt es mehr Deko in den eigenen vier Wänden als an Weihnachten. Im Mittelpunkt der Dekorationen steht natürlich der Weihnachtsbaum. Auch dieses Jahr bestimmen wieder einige Trendfarben den Schmuck rund um Weihnachten. Bei uns erfahren Sie die Weihnachtsbaumschmuck-Trends 2022. Mit dem richtigen Christbaumständer bleibt der Weihnachtsbaum auch lange und sicher stehen.

Christbaumschmuck 2022: Das sind die Trends in diesem Jahr

Nachhaltigkeit und Regionalität: Aktuelle Themen spielen auch beim Weihnachtsfest 2022 eine wichtige Rolle. So werden vor allen Dingen erdige Töne wie Braun, Beige oder Crème gerne gesehen, die Trend-Materialien sind Holz, Eicheln und Blätter im Trend.

wird der nächste Trend am Weihnachtsbaum 2022: Auch für weniger geschickte Handwerker oder Kinder gibt es tolle Bastel-Sets, mit denen sich kreativ und individuell wunderschöne Christbaum-Deko selbst gestalten lässt – und das zum kleinen Preis. Skandinavische Weihnachten: Gerade die Länder im Norden Europas zelebrieren Weihnachten auf herrlich traditionelle Weise. Christbaumschmuck im skandinavischen Stil erobert deutsche Stuben dieses Jahr im Nu. Kein Wunder, denn die Ideen aus Schweden, Norwegen oder Finnland sind einfach Klassiker mit Herz.

Gerade die Länder im Norden Europas zelebrieren Weihnachten auf herrlich traditionelle Weise. Christbaumschmuck im skandinavischen Stil erobert deutsche Stuben dieses Jahr im Nu. Kein Wunder, denn die Ideen aus Schweden, Norwegen oder Finnland sind einfach Klassiker mit Herz. Nostalgie neu entdeckt: Wissen Sie noch, was bei Oma und Opa am Christbaum hing? Strohsterne, Lebkuchen, rote Äpfel – und hunderte kleine Holzfigürchen. Heute gibt es diede liebenswerten Miniaturen wieder in der Neuauflage.

Doch wie bringen Sie nun die Farben in ihrem Weihnachtsbaumschmuck 2022 am besten unter? Natürlich gibt es einige DIY-Profis unter Ihnen, doch sicherlich haben nicht alle die Zeit dazu. Wir haben im Folgenden ein paar tolle Ideen, wie Sie die Trends am besten mit Ihrem Weihnachtsbaumschmuck 2022 kombinieren.

Christbaumschmuck 2022: Dekorative Weihnachtsbaumkugeln mit Gemälde

Glas-Vogel Dompfaff mit Naturfeder Made in Germany aus eigener Herstellung © Amazon

Lauschauer Glas-Vogel mit Naturfeder

Seit 1948 wird in Lauscha Christbaumschmuck made in Germany hergestellt. Das Familienunternehmen hat sich auf mundgeblasene, handgefertigte Christbaumdeko spezialisiert. Lauschaer Christbaumschmuck steht bis heute für kurze Transportwege und hochwertige Qualität aus eigener Herstellung – vom ersten Strich des Entwurfs bis zur fertigen, beeindruckenden Schmuckform.

Christbaumschmuck 2022 aus Naturmaterialien dem Erzgebirge

Zapfenmännchen 8,0 cm aus der Manufaktur Christian Ulbricht © Amazon

Erzgebirger Zapfenlmännchen bestellen

Schon seit 1928 gibt es in Seiffen im Erzgebirge die Firma „Otto Ulbricht -Werkstätten für feine Holzarbeiten und Spielwaren“. Bis heute werden dort nach altem Vorbild aus Naturmaterialien wie Holz, Zapfen oder Schafwolle diese niedlichen „Wackelmännchen“ in vielen verschiedenen Ausführungen hergestellt: vor Ort, aus dem Erzgebirge, aus natürlichen Handwerksmaterialien aus der Region.

Christbaumschmuck 2022 im skandinavischem Design

Handgefertigter Christbaumschmuck aus Dänemark für skandinavisches Flair. © Amazon

Dänische Christbaumanhänger bestellen

Die dänische Firma En Gry & Sif stellt handgearbeitete Filzdeko auf Fairtrade-Basis her. Dieses liebevoll von Hand gefertigte Anhänger-Set (ca. 6 cm groß) bringt skandinavischen Weihnachtszauber in Ihr Haus.

Christbaumschmuck 2022: Rentier-Anhänger aus Holz-Metall

Rentier-Anhänger aus Holz und Metall für Tierliebhaber. © Amazon Produktbild

Rentier-Anhänger bestellen

Kuschelfell, rote Nase, dazu Knopfaugen – diese goldigen Rentiere sind der Inbegriff schwedischer Weihnachten! Besonders süß sind diese Christbaumanhänger auch als Anhänger an einem Geschenk oder am Adventskranz.

Christbaumschmuck 2022 aus Holz zum selbst gestalten

Holzanhänger Christbaumschmuck Set © Amazon

Anhänger-Bastelset bestellen

Gemeinsam mit Freunden, zusammen mit Mama und Papa oder am besten die ganze Familie: Aus diesem Bastel-Set lassen sich 80 verschiedene Christbaumanhänger selbst gestalten. Malen, kleben, schneiden ... Alles ist erlaubt, was gefällt.

Christbaumschmuck 2022: Nostalgie pur neu entdeckt

6-teiliges Set Nussknacker Holzanhänger © Amazon

Nussknacker-Figurenset bestellen

Diese handbemalten Weihnachtsanhänger gehören seit fast 100 Jahren zur Christbaumtradition in vielen Familien. Wer nicht das Glück hat, solche Schätze vererbt bekommen zu haben, kann sie jetzt in der Neuauflage nach historischem Vorbild wieder kaufen.