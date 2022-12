Weihnachtsgeschenke für Fitnessbegeisterte mit satten Rabatten

Von: Nina Dudek

Begeisterung unter dem Weihnachtsbaum mit diesen tollen Geschenkidenn für Sportliche und alle, die es werden wollen. © MilanMarkovic/PantherMedia

Yoga, Fitness, Fußball, Radfahren oder Wandern? Sicher kennen Sie einen lieben Menschen, der sportlich ist –und sich über ein Geschenk für sein Hobby freut. Diese Ideen sind im Angebot

Sie sind auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk, das unter dem Christbaum richtig gut ankommt? Über Geschenke für Fitness- und Sportbegeisterte freuen sich nicht nur Menschen, die sowieso am liebsten aktiv sind – sondern auch all jene, die bereits zu Weihnachten mit guten Vorsätzen für das nächste Jahr liebäugeln.

Mit diesen Geschenkideen für Sport- und Fitnessbegeisterte sorgen Sie auf alle Fälle für leuchtende Augen am Weihnachtsabend. Und gleichzeitig auch dafür, dass der Beschenkte Fitnessziele vielleicht ein bisschen leichter erreicht oder im nächsten Jahr noch enthusiastischer und bestens ausgerüstet seinem Lieblingshobby nachgehen kann.

204 € Rabatt – Sport-Geschenk für Schlechtwetter-Muffel

Kraft und Ausdauer bei jedem Wetter © Christopeit Sport®

Das Fahrradergometer trainiert zwar Herz und Kreislauf, dafür aber fast nur die Beinmuskulatur – und benötigt ziemlich viel Platz. Da ist ein Rudergerät die perfekte Lösung! Wer Cardio- mit Ganzkörpertraining verbinden möchte – und das wetterunabhängig und platzsparend – ist mit dem klappbaren Rudergerät „Cambridge II Black Editio“ des Markenherstellers Christopeit Sport® gut beraten.

Nur 194,95 € statt 399,00 € bei baur

✔️ Benutzergewicht max. 120 kg

✔️4 Widerstandseinstellung in Stufen

✔️Nach Gebrauch palatzsparend hochklappbar

✔️LCD Display

41 % Rabatt – Yoga-Set mit „Special Effect“

Die GOLDEN® Yogamatte ist rutschfest aus Kautschuk © Otto

Dieses Set ist ideal für Einsteiger, denn die Matte hat einen genialen Anti-Rutsch-Effekt: Zu Beginn der Übung sprühen Sie etwas Wasser auf die Mattenoberfläche aus federndem Naturkautschuk, um mehr Griff zu erhalten. Je mehr Sie schwitzen, desto mehr Griff bietet die Matte. Sie ist außerdem 10 % größer als eine normale Yogamatte, 100 % ökologisch abbaubar und einfach zu reinigen.

Nur 35,14 € statt 60,00 € bei OTTO

20 % Rabatt – GARMIN Forerunner 245 für ambitionierte Ausdauersportler

GARMIN Forerunner 245 © Garmin

GARMIN gehört zu den Platzhirschen unter den Fitnessuhr-Herstellern. Die Forerunner 245 ist das ideale Modell für ambitionierte Läufer: Persönliche Trainingspläne und Garmin Coach für persönliche Ziele von 5 Kilometer bis zum Halbmarathon, PhysioCheck misst Herzfrequenz am Handgelenk und Trainingseffekte, per Laufanalyse kann die Technik verfeinert und ökonomischer werden. Auch für andere Ausdauersportarten wie Radfahren, Schwimmen, Squash uvm.

Für 199,99 € statt 249,99 € bei MediaMarkt

Lesefutter für Fußballfans: Spiegel Bestseller „Inside FC Bayern“

Inside FC Bayern als Buch oder für Kindle © riva Verlag

„Christian Falk ist Journalist. Er ist Fußball-Reporter. Er ist, was den FC Bayern und die Nationalmannschaft betrifft, ein Insider. Die goldene Generation um Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm und Lukas Podolski hat er so nah wie kaum ein anderer begleitet. Von ihren ersten Schritten als Profis bis hin zum Weltmeistertitel in Rio – und darüber hinaus.“

Bei Amazon für 22 € (gebundenes Buch)

Für 18,99 € für Kindle

40 % Rabatt – Skitouren-Rucksack Lowe Alpine Halcyon 35+5

Skitouren-Rucksack Lowe Alpine Halcyon 35+5 © Lowe

Ergonomischer, schlanker Tourenrucksack aus robustem und wetterfestem Material mit Platz für Seil bis zu Eisgeräten und Skiern. Das ausgefeilte Tragesystem ermöglicht einen angenehmen und sicheren Transport auch in steilem und schwierigem Gelände. Kann für kürzere, minimalistische Touren „abgespeckt“ werden. Auch super zum Wandern oder Biken geeignet!

Nur 83,97 € statt 139,95 € bei bergfreunde.de

45 % Rabatt – Heizsocken zum Radfahren, Skifahren, Rodeln, Reiten ...

Beheizbare Socken Sportsocken © Otto

Über diese genialen Socken freut sich jeder, der auch bei Minusgraden gerne seinem Sport im Freien nachgeht. Drei verschiedene Temperatureinstellungen, bis zu 10 Stunden warme Füße. Einfach mit Lithium-Batterien zu betreiben.

Nur 50,99 € statt 92,99 € bei OTTO

29 % Rabatt – Massagepistole

Massage Pistole mit LCD Touchscreen © Amazon

Der große Massagepistolen-Vergleich zeigt: Jedes Modell hat seine Vorzüge. Dieses Modell wird zur effektiven Tiefengewebsmassage mit 10 verschiedenen Massageköpfen und 30 einstellbaren Geschwindigkeitsstufen geliefert. Massagepistolen sind eine tolle Alternative zur Faszienrolle und lockern Muskeln und Gewebe nach sportlicher Anstrengung.

Nur 49,99 € statt 69,99 € bei Amazon