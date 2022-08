Italienische Sommerweine aus den schönsten Urlaubsregionen – jetzt mit 55 Prozent Rabatt

Sichern Sie sich jetzt das Weinpaket „Italienische Sommerweine“ und 2 hochwertige Zwiesel Weingläser für 39,90 € statt 89,46 €. © Hawesko

Zusammen mit Hawesko präsentieren wir Ihnen einen einzigartigen Weindeal: Sparen Sie über 50 % auf 8 Weine und 2 hochwertige Weingläser von Zwiesel.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Der Süden Europas überzeugt nicht nur durch schöne Strände und sonniges Wetter. Auch gutes Essen und herausragende Weine sprechen für die südlichen Länder. So mancher Weinliebhaber hat die italienischen Weine schon lange für sich entdeckt. Holen Sie sich das Bella-Italia-Feeling nach Hause und kaufen Sie jetzt das Weinpaket „Italienische Sommerweine aus den schönsten Urlaubsregionen“ zum Vorteilspreis. In diesem Paket erwarten Sie 2 x 4 Sommerweine plus zwei hochwertige Zwiesel Weingläser. Nicht verpassen, sofort bestellen und ganze 55 Prozent sparen!

Kommen Sie mit auf eine Weinreise durch Italiens köstlichste Regionen. Los geht es in Venetien. Hier erfrischt Sie der beliebte Pinot Grigio von Cinolo. Doch noch ist die Reise nicht zu Ende! Mit dem Lago Venti Frizzante vom Gardasee bleibt es weiterhin prickelnd. Er begleitet Sie bis in den Süden, wo der saftige Mezzocento Rosato aus Apulien auf Sie wartet und der Rosé vom Top-Weingut Feudo Arancio aus Sizilien letztendlich das roséfarbene Finale einläutet. Wenn das kein Sommerurlaub für den Gaumen ist!

Im Weinpaket enthalten sind 4 x 2 Flaschen sowie ein 2er-Set Zwiesel Kristallglas Gläser Pure:

Produkt Normalpreis Lago Venti Garda Frizzante Collezione Oro 9,90 € Mezzocento Primitivo Rosato Vigne vecchie 10,90 € Cinolo Pinot Grigio 6,99 € Feudo Arancio Rosato 6,99 € Zwiesel Glas 2er-Set Glas Pure Serie 19,90 €

Unser Partner: HAWESKO

Das Hanseatische Wein & Sekt Kontor ist Deutschlands Nummer Eins im Versand hochwertiger Weine, Champagner und Spirituosen. Fundierte Beratung durch Weinfachleute, ein besonderes Gespür für Qualität und Innovationen sowie ein erstklassiges Preis-Leistungsverhältnis der Produkte machen HAWESKO zum Marktführer in Deutschland. Mit über 4.000 Produkten finden sowohl Weinentdecker als auch Kenner für jeden Anlass den richtigen Wein.