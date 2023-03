Welche Apple AirPods gibt es? Alle Kopfhörer-Modelle in der Übersicht

Von: Philipp Mosthaf

Mit den AirPods der ersten und zweiten Generation (im Bild), den AirPods Pro sowie den AirPods Max hat Apple bereits vier Bluetooth-Kopfhörer auf den Markt gebracht. © Karolis Kavolelis / Imago

Die AirPods sind die Kopfhörer von Apple. Mit den AirPods Pro und AirPods Max gibt es mittlerweile verschiedene Modelle, die wir hier alle vorstellen.

Man sieht sie beinahe an jeder Ecke: AirPods sind längst nicht mehr nur Kopfhörer, sondern ein modisches Accessoire. Ob in der Stadt, in der Bahn oder beim Sport – immer mehr Menschen tragen In-Ear-Kopfhörer. Wer auf der Suche nach neuen Kopfhörern ist, der kommt an den Modellen von Apple nicht vorbei.

Mit den Apple AirPods kam das erste Modell schon vor mehreren Jahren auf den Markt, mittlerweile gibt es die AirPods in der dritten Generation. Der absolute Bestseller sind die Apple AirPods Pro, die mit aktivem Noise Cancelling ausgestattet sind. Mit den Apple AirPods Max hat der US-Hersteller aus Cupertino auch eine Over-Ear-Variante im Sortiment.

Bei so viel Auswahl verliert man schnell den Überblick. In unserem großen Vergleich stellen wir daher alle AirPods-Modelle von Apple vor. Sie besitzen kein iPhone? Lesen Sie hier, wie Sie die AirPods mit Android-Geräten verbinden.

Inhaltsverzeichnis

Apple AirPods Pro 2. Generation

Apple AirPods Pro 2. Generation © Apple

Die vielleicht größte Neuerung der AirPods Pro 2 ist das Touch-Bedienfeld . Damit können Sie direkt an den Kopfhörern per Finger-Bewegungen die Lautstärke anpassen.

. Damit können Sie direkt an den Kopfhörern per Finger-Bewegungen die Lautstärke anpassen. Ein weiteres wichtiges Feature ist das 3D-Audio für dynamischeren Klang.

für dynamischeren Klang. Die AirPods Pro 2 überzeugen durch ein starkes Active Noise Cancelling (ANC). Diese Funktion sorgt dafür, dass Außengeräusche effektiv unterdrückt werden. Wer von seiner Umgebung etwas mitbekommen möchte, kann in den Transparenzmodus schalten.

überzeugen durch ein starkes Active Noise Cancelling (ANC). Diese Funktion sorgt dafür, dass Außengeräusche effektiv unterdrückt werden. Wer von seiner Umgebung etwas mitbekommen möchte, kann in den Transparenzmodus schalten. Dank des neuen H2-Chip haben die AirPods Pro 2 ein besseres Active Noise Cancelling, besseren Sound sowie diverse Verbesserungen in Bezug auf die Software-Funktionen.

haben die AirPods Pro 2 ein besseres Active Noise Cancelling, besseren Sound sowie diverse Verbesserungen in Bezug auf die Software-Funktionen. Auch die Akku-Laufzeit ist besser als beim Vorgängermodell – mit Ladecase hält die Batterie rund sechs Stunden länger.

als beim Vorgängermodell – mit Ladecase hält die Batterie rund sechs Stunden länger. Die AirPods Pro 2 verfügen über Silikonaufsätze , sodass die Passform individualisierbar ist. So können Sie die AirPods Pro bequem auch beim Sport getragen, ohne dass sie herausfallen.

, sodass die Passform individualisierbar ist. So können Sie die AirPods Pro bequem auch beim Sport getragen, ohne dass sie herausfallen. Apropos Sport: Apples In-Ear-Kopfhörer sind mit einer IPX4-Schutzklasse ausgestattet und somit optimal gegen Schweiß und Spritzwasser geschützt .

. Zum Vorgängermodell gibt es optisch kaum Unterschiede. Lediglich die Mikrofone und Sensoren sind etwas anders positioniert.

Apple AirPods Pro 1. Generation

Apple AirPods Pro 1. Generation © Apple

Die AirPods Pro haben ebenfalls das Active Noise Cancelling (ANC).

haben ebenfalls das Active Noise Cancelling (ANC). Auch die Silikonaufsätze sind bei der 1. Generation vorhanden.

sind bei der 1. Generation vorhanden. Schweiß- und Wasserschutz ist ebenfalls gewährleistet.

ist ebenfalls gewährleistet. Die Akkulaufzeit liegt bei rund 24 Stunden mit Ladecase.

Apple AirPods 3. Generation

Apple AirPods 3. Generation © Apple

Die AirPods 3 verfügen über 3D-Audio , wie das Pro-Modell.

, das Pro-Modell. Auch der Schweiß- und Wasserschutz ist in der 3. Generation vorhanden, was bei den Vorgängern nicht der Fall ist.

ist in der 3. Generation vorhanden, was bei den Vorgängern nicht der Fall ist. Die Akkulaufzeit liegt bei etwa 30 Stunden.

liegt bei etwa 30 Stunden. Ein Nachteil gegenüber den AirPods Pro ist, dass das Noise Cancelling fehlt.

Apple AirPods 2. Generation

Apple AirPods 2. Generation © Karolis Kavolelis / Imago

Die Apple AirPods der 2. Generation sind optisch nahezu identisch zum Vorgängermodell. Das Ladecase hat ebenfalls eine LED-Leuchte auf, die den aktuellen Akkustand anzeigt, allerdings an der Innenseite des Gehäuses.

sind optisch nahezu identisch zum Vorgängermodell. Das Ladecase hat ebenfalls eine LED-Leuchte auf, die den aktuellen Akkustand anzeigt, allerdings an der Innenseite des Gehäuses. Dank Bluetooth 5.0 verbinden sich die AirPods 2 schneller mit anderen Geräten, als die 1. Generation der Kopfhörer.

verbinden sich die AirPods 2 schneller mit anderen Geräten, als die 1. Generation der Kopfhörer. Neu ist das kabellose Ladecase , welches sich über Qi-kompatible Ladematten ohne direkten Kabelanschluss aufladen kann.

, welches sich über Qi-kompatible Ladematten ohne direkten Kabelanschluss aufladen kann. Die Siri-Sprachaktivierung ist ebenfalls eine Neuerung. Beim Vorgänger funktioniert dies nur per Fingertipp.

Apple AirPods 1. Generation

Apple AirPods 1. Generation © Karolis Kavolelis/Imago

Die Apple AirPods der 1. Generation sind i n Sachen Technik den Nachfolger-Modellen natürlich etwas hinterher. Optisch gibt es zu den AirPods der zweiten Generation keine Unterschiede.

n Sachen Technik den Nachfolger-Modellen natürlich etwas hinterher. Optisch gibt es zu den AirPods der zweiten Generation keine Unterschiede. Während die AirPods Pro und die AirPods der nachfolgenden Generationen mit neueren Chips gesteuert werden, ist die erste Generation noch mit dem W1 ausgestattet.

ausgestattet. Optische Sensoren erkennen, ob die AirPods im Ohr sind. Sobald Sie die In-Ear-Kopfhörer aus dem Ladecase nehmen, schalten sie sich sofort ein und verbinden sich mit Ihrer Apple Watch, iPhone, iMac oder iPad.

erkennen, ob die AirPods im Ohr sind. Sobald Sie die In-Ear-Kopfhörer aus dem Ladecase nehmen, schalten sie sich sofort ein und verbinden sich mit Ihrer Apple Watch, iPhone, iMac oder iPad. Die AirPods der 1. Generation besitzen noch ein kabelgebundenes Ladecase, das per USB-Lightning-Kabel geladen werden muss.

Apple AirPods Max

Apple AirPods Max © Apple

Die AirPods Max sind die ersten und bislang einzigen Over-Ear-Kopfhörer aus dem Hause Apple. Diese Kopfhörer sind für alle Apple-Jünger interessant, die die Klangqualität und Funktionen der AirPods Pro als Over-Ear-Variante wollen.

sind die ersten und bislang einzigen Over-Ear-Kopfhörer aus dem Hause Apple. Diese Kopfhörer sind für alle Apple-Jünger interessant, die die Klangqualität und Funktionen der AirPods Pro als Over-Ear-Variante wollen. Die AirPods Max sind mit aktiver Geräuschunterdrückung , einem speziellen dynamischen Treiber für Hi-Fi-Audio und Surround-Sound ausgestattet. Dank ANC verfügen die Kopfhörer auch über den Transparenzmodus, mit dem Sie bequem mit Ihrer Umgebung in Kontakt treten können.

, einem speziellen dynamischen Treiber für Hi-Fi-Audio und Surround-Sound ausgestattet. Dank ANC verfügen die Kopfhörer auch über den Transparenzmodus, mit dem Sie bequem mit Ihrer Umgebung in Kontakt treten können. Die Modelle sind in verschiedenen Farben erhältlich, während die In-Ear-Varianten nur in Weiß verfügbar sind.

Doch diese qualitativ erstklassigen Kopfhörer haben auch ihren Preis und sind deutlich teurer als die kleinen Stöpsel.

Apple AirPods-Modelle: Vergleichstabelle

AirPods Pro 2 AirPods Pro AirPods 3 AirPods 2 AirPods AirPods Max Silikonaufsätze ✔️ ✔️ ❌ ❌ ❌ ❌ ANC ✔️ ✔️ ❌ ❌ ❌ ✔️ Apple-Chip H2 H1 H1 H1 W1 H1 Steuerung Touch Touch Druck Tippen Tippen - Siri-Steuerung Sprachaktivierung Per Doppeltipp Sprachaktivierung Sprachaktivierung Per Doppeltipp Sprachaktivierung Akkulaufzeit Bis zu 6 Stunden Bis zu 5 Stunden Bis zu 6 Stunden Bis zu 5 Stunden Bis zu 5 Stunden Bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit mit Ladecase Bis zu 30 Stunden Bis zu 24 Stunden Bis zu 30 Stunden Bis zu 24 Stunden Bis zu 24 Stunden -