Welchen Relaxsessel soll ich kaufen? Modelle im Vergleich

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

Ein Relaxsessel lädt zum Entspannen ein – egal, ob beim Fernsehen, Lesen oder Musik hören. © Amazon Produktbild

Mit einem Relaxsessel holen Sie sich ein Stück Erholung und Entspannung in die eigenen vier Wände. Welche Relaxsessel gut sind, lesen Sie hier.

Sie leiden häufig unter Verspannungen, Muskel- oder Nackenschmerzen oder haben mit Wasser in den Beinen zu kämpfen? Nach der Arbeit fühlen Sie sich oftmals ausgelaugt, haben keinen ergonomischen Bürostuhl* und sind „reif für die Insel“? Kurz in den Urlaub fahren am Feierabend wird schwierig – aber mit dem passenden Relaxsessel holen Sie sich ein Stück Erholung ganz einfach nach Hause. Um den optimalen Sessel zum Relaxen zu finden, der fortan das tägliche Wohlbefinden unterstützt, haben wir uns einige Modelle genauer angesehen, die Sie begeistern werden.

Inhaltsverzeichnis

Welchen Relaxsessel soll ich kaufen? Die große Vergleichstabelle

MCombo HOMCOM Robas Lund vidaXL WOLTU Raburg JAN Gewicht 50 kg 21 kg 32 kg 26,75 kg 16,35 kg 48,45 kg Maße 92 x 92 x 109 cm 80 x 86 x 99 cm 91 x 90 x 104 cm 67 x 86 x 100 cm 49 x 44 x 99 cm 92 x 70 x 110 cm Mit Hocker ❌ ✔️ ✔️ ❌ ✔️ ❌ Drehbar ❌ ✔️ ✔️ ✔️ ❌ ❌ Material Kunstleder, Schaumstoff, Metall Holz, PU, Schaumstoff Formholz, Leder Polyester, Sperrholz, Eisen Cordsamt, Schaumstoff, Metall Mikrofaser Elektrisch ✔️ ❌ ❌ ✔️ ❌ ✔️ Farben Braun, Creme, Grau, Schwarz Schwarz, Braun Braun, Creme, Schlamm, Schwarz Große Farbpalette Cremeweiß, Dunkelgrau, Grün, Hellgrau Cognac, Nougat, Schiefer, Quarz-Grau, Erdnuss-Braun Bewertung 4,4 ⭐ 3,9 ⭐ 4,4 ⭐ 3,7 ⭐ 4,3 ⭐ 4,5 ⭐ Preis 389,99 € ab 219,90 € ab 579,99 € ab 154,99 € 184,99 € 719,90 €

Relaxsessel im Vergleich: MCombo – elektrischer Sessel mit Anti-Kippel-Funktion

MCombo elektrischer Relaxsessel © Amazon Produktbild

MCombo Relaxsessel: jetzt 389,99 €

Dieser elektrische Hightech-Sessel macht per Fernbedienung genau, was Sie wollen und was Sie benötigen, um zu entspannen. Er bringt Sie vom Sitzen zum Liegen, wurde mit einer verstellbaren Fußstütze und Rückenlehne ausgestattet und einer Menge weiterer Features, die keine Wünsche mehr offen lassen: Er punktet mit integrierter Heizfunktion, praktischen Seitentaschen, einem Getränkehalter, punktuell wählbarer Vibrationsmassage, Timer-Funktion und einer innovativen Anti-Kippel-Funktion für noch mehr Sicherheit. Auf diesem Relaxsessel können Sie bestens entspannen, schlafen, lesen oder Fernsehschauen – einfach genial!

Relaxsessel im Vergleich: HOMCOM – drehbarer Sessel in modernem Design

HOMCOM Relaxsessel © Amazon Produktbild

HOMCOM Relaxsessel: jetzt ab 219,90 €

Eleganter Sessel mit Hocker, der zum Entspannen einlädt und optisch ein absoluter Hingucker ist. Ob für das Wohnzimmer, das Schlafgemach oder das Büro: Dieser Sessel macht überall eine gute Figur und sorgt für die nötige Entspannung. Im Lieferumfang ist zudem ein Hocker in den Maßen 47 x 42 x 45 Zentimeter enthalten, der einer Belastung von 100 Kilogramm standhält. Der bis zu 120 Kilogramm belastbare Relaxsessel bietet maximale Flexibilität: Seine Rückenlehne kann nach Bedarf bis zu 145 Grad geneigt, der gesamte Sessel um 360 Grad gedreht werden. Die Rundum-Polsterung mit Schaumstoff macht den Relaxsessel besonders bequem – ein Traum für jeden, der sich nach Entspannung sehnt und die Beine hochlegen will!

Relaxsessel im Vergleich: Robas Lund – ergonomischer Sessel aus Echtleder

Robas Lund Relaxsessel © Amazon Produktbild

Robas Lund Relaxsessel: jetzt ab 579,99 €

Gemütlicher Sessel mit 360-Grad-Drehfunktion und Hocker aus echtem Leder. Komfortabel, ergonomisch und aus hochwertigen Materialien gefertigt: Dieser hübsche Sessel samt Hocker überzeugt optisch ebenso wie funktional. Der Drehteller mit einem Durchmesser von 61 Zentimetern sorgt für einen sicheren Stand. Die Rückenlehne ist bis zu 135 Grad verstellbar (durch Körperdruck). Für maximalen Liegekomfort sorgt die Polsterung. Der ergonomische Sessel ist bis zu 130 Kilogramm belastbar und in mehreren Farben erhältlich – darunter ist bestimmt das Modell, das ideal in Ihren Wohnraum passt.

Relaxsessel im Vergleich: vidaXL – Massagesessel mit Heizfunktion

vidaXL Relaxsessel © Amazon Produktbild

vidaXL Relaxsessel: jetzt ab 154,99 €

Bequemer Massagesessel inklusive Heizfunktion und einer maximalen Belastbarkeit von 110 Kilogramm. Robuster Relaxsessel aus Polyester, Sperrholz und Eisen, der mit Schaumstoff gepolstert wurde und eine Abmessung von 67 x 86 x 100 Zentimetern aufweist. Der elektrische Sessel verfügt über fünf unterschiedliche Massagefunktionen, die über den USB-Anschluss (im Lieferumfang enthalten) zu wählen sind sowie über eine integrierte Heizfunktion per Knopfdruck. Die verstellbare Fuß- und Rückenlehne machen das Wellness-Erlebnis in Ihrem Zuhause perfekt. Zu guter Letzt gibt es den Massagesessel zum Entspannen in vielen unterschiedlichen Farben.

Relaxsessel im Vergleich: WOLTU – der schlichte Relaxsessel in zeitlosem Design

WOLTU Relaxsessel © Amazon Produktbild

WOLTU Relaxsessel: jetzt 184,99 €

Komfortabler Sessel mit passendem Hocker, die je einem Gewicht von 100 Kilogramm standhalten. Das zeitlos schöne Set gibt es in mehreren Farben. Der warme und angenehme Bezug aus Cordsamt sowie die komfortable Schaumstoffpolsterung machen diesen Sessel zu Ihrer ganz persönlichen Wohlfühloase. Der stabile Relaxsessel punktet mit verstellbaren Füßen und kommt in Begleitung eines Hockers (56 x 36,5 x 38,5 Zentimeter), auf dem Sie Ihre Füße ablegen und entspannen können. Sei es zum Fernsehschauen, zum Lesen, Telefonieren oder Träumen – dieses moderne Set ist nicht nur funktional, sondern auch optisch ein Highlight in Ihrem Zuhause.

Relaxsessel im Vergleich: Raburg JAN – Fernsehsessel mit elektrischer Aufstehhilfe

Raburg Fernsehsessel JAN © Amazon Produktbild

Raburg JAN Relaxsessel: jetzt 719,90 €

Elektrischer Sessel mit Relax- und Liegefunktion, der in mehreren Farbausführungen erhältlich ist. Dieser Sessel wird inklusive Fernbedienung geliefert, die maximalen Komfort bietet. Zwei integrierte, leistungsstarke Motoren sorgen für die perfekte Position des Sessels (180 Grad). Er ist mit maximal 120 Kilogramm belastbar und wurde mit pflegeleichter Soft-Touch-Mikrofaser überzogen. Die weiche Polsterung aus einem Mix aus Formschaum und Taschenfederkern bietet besten Liegekomfort. Das Möbelstück mit einer Liegefläche von 180 Zentimetern eignet sich ideal für Personen mit einer Körpergröße von 150 bis 195 Zentimetern. Zudem besticht das Produkt mit einer Aufstehhilfe und einer seitlichen Tasche zum Aufbewahren von Fernbedienung, Zeitschrift und Co.

Sie hören Musik beim Entspannen? Wir haben Kopfhörer mit Noise Cancelling im Test: die besten Over-Ear-Modelle 2022.

Wo sollte ich einen Relaxsessel aufstellen?

Am besten platzieren Sie den Relaxsessel dort, wo Sie gerne und häufig sitzen und entspannen können. Das hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und auch etwas von dem vorhandenen Platzangebot ab. Ein solcher Sessel kann im Wintergarten mit einer tollen Aussicht ins Grüne ebenso aufgestellt werden wie im Wohnzimmer zum Fernsehschauen, im Schlafzimmer zum Lesen oder im Büro für die nötige Entspannung in den Pausen. Bedenken Sie hierbei, dass Sie eventuell eine Steckdose in der Nähe des Sessels benötigen, falls Sie zu einem der elektrischen Modelle mit Fernbedienung greifen.

Welche Extrafunktionen können Relaxsessel haben?

Relaxsessel gibt es in vielen unterschiedlichen Ausführungen. Sie sind inklusive eines Hockers für die Beine erhältlich, verfügen über separat zu verstellende Fuß- und Rückenlehnen, kommen motorisiert mit elektrischer Fernbedienung und diversen Massagefunktionen. Einige Modelle sind mit modernen Features wie Seitentaschen, Aufstehhilfe, Getränkehalter, Drehfunktion und vielem mehr ausgestattet.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

(pm) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.