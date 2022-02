Werkzeugkoffer von kwb: Starkes Schnäppchen bei Amazon – jetzt 50% reduziert

Heimwerker-Set

Von Ömer Kayali schließen

Der 129-teilige Werkzeugkoffer von kwb überzeugt durch sein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis. Jetzt erhalten Sie ihn sogar noch günstiger.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Ein einfacher Werkzeugkoffer verfügt in der Regel über die nötigsten Werkzeuge*: Ein Hammer, ein Schraubenzieher mit mehreren Bits, eine Zange sowie Schraubenschlüssel zählen zur Standardausrüstung. Wer kein Profi ist und nur hin und wieder am Werkeln ist, dem dürfte das in den meisten Fällen ausreichen. Es kommt jedoch oft vor, dass ein bestimmtes Werkzeug fehlt, welches die Arbeit stark erleichtern würde. In diesen Situationen wünscht man sich dann doch ein etwas umfangreicheres Werkzeug-Set. Ein solches muss aber nicht teuer sein. In Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis zählt der 129-teilige Werkzeugkoffer von kwb zu den beliebtesten Modellen. Dieses bekommen Sie momentan sogar nochmal günstiger – bei Amazon ist er derzeit um die Hälfte des eigentlichen Preises reduziert.

kwb Werkzeugkoffer 50% reduziert – jetzt nur 84,90€

+ kwb Werkzeugkoffer © Amazon Produktbild

kwb Werkzeugkoffer für 84,90€ statt 169,99€ – zum Angebot

129-teiliger Werkzeugkoffer von kwb aus Aluminium

Preis : 84,90€ statt 169,99€

: 84,90€ statt Rabatt : 50%

: 50% Maße des Werkzeugkoffers : 43 x 38 x 15 cm

: 43 x 38 x 15 cm beinhaltet unter anderem Hammer, diverse Schraubenschlüssel, Schraubendreher, verschiedene Zangen, Wasserwaage und mehr

inklusive 30-teiligem Bit-Set

Testurteil zum Werkzeugkoffer von kwb

Unseren Erfahrungen mit dem KWB Werkzeugkoffer nach, bietet der 129-teilige Werkzeugkoffer zwar kein Profiwerkzeug, jedoch ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Wer eine gut ausgestattete, transportable Lösung oder eine Grundausstattung an Werkzeugen für den heimischen Bedarf benötigt, bekommt hiermit alles, was gebraucht wird. Daher sprechen wir für diesen Werkzeugkoffer unsere Kaufempfehlung aus.

