Wie funktionieren Apple AirTags?

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

Mit Apple AirTags können Sie verlorene oder gestohlene Gegenstände wiederfinden. Hier erfahren Sie, wie die kleinen Funksender funktionieren. © Amazon Produktbild

Apple AirTags sind kleine Helfer, um verlorene Gegenstände wiederzufinden. Wie AirTags funktionieren und wie Sie die Funksender mit Gegenständen verbinden, lesen Sie hier.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.



Mit Apple AirTags finden Sie verlorene Gegenstände wie Ihr Gepäck ganz einfach und schnell wieder. Die kleinen Funksender sind sehr nützlich – dazu noch preiswert. Dabei funktionieren die AirTags nicht nur mit Apple-Produkten wie den Apple AirPods Pro. Nein, die kleinen Helfer können an allen Gegenständen befestigt werden, die nicht verloren gehen dürfen. Geht ein Gegenstand samt AirTag dennoch einmal verloren, so können Sie diesen mithilfe der iPhone-App „Wo ist?“ aufspüren. In diesem Artikel erfahren Sie, wie die Apple AirTags funktionieren und welche iPhones kompatibel sind.

Apple AirTags und Anhänger jetzt reduziert

1x Apple AirTag für 33,90 €

4er-Pack Apple AirTags für 112,30 €

Apple AirTag Anhänger in Weiß. © Amazon Produktbild

Die Apple AirTags Anhänger gibt es aktuell bei Amazon zu stark reduzierten Preisen. Sparen Sie auf die Anhänger in verschiedenen Farben bis zu 37 Prozent.

Apple AirTags Anhänger ab 24,40 €

Wie funktionieren Apple AirTags?

AirTags sind kleine Funksender mit einer geringen Funkreichweite von nur wenigen Metern. Dennoch klappt das Orten von Gegenständen weltweit . Hierzu nutzt Apple einen Großteil der Millionen iPhones und iPads, um verlorene AirTags wiederzufinden. So wird der jeweilige Besitzer über den Standort des Apple AirTags aufgeklärt.

. Hierzu nutzt Apple einen Großteil der Millionen iPhones und iPads, um verlorene AirTags wiederzufinden. So wird der jeweilige Besitzer über den Standort des Apple AirTags aufgeklärt. Die AirTags sind kreisförmig und haben die Größe einer 2-Euro-Münze . So passen die Sender problemlos in jede Geldbörse. Für die Befestigung am Schlüsselbund oder an der Handtasche benötigen Sie einen Anhänger, denn die AirTags sind ohne Öse ausgestattet.

. So passen die Sender problemlos in jede Geldbörse. Für die Befestigung am Schlüsselbund oder an der Handtasche benötigen Sie einen Anhänger, denn die AirTags sind ohne Öse ausgestattet. Für die AirTags benötigen Sie ein iPhone oder iPad, auf denen mindestens die Version 14.5 (iOS/iPadOS) läuft.

läuft. Apple AirTags sind sehr schnell eingerichtet! Einfach die Schutzfolie aus dem Funksender ziehen und schon bekommt das Gerät Kontakt zur Knopfzelle. Bringen Sie den AirTag dann einfach in die Nähe Ihres iPhones oder iPads, nach wenigen Augenblicken wird der AirTag von Ihrem Gerät entdeckt. Nun erscheint eine Meldung auf dem Display und Sie werden durch die Einrichtung geführt.

Einfach die Schutzfolie aus dem Funksender ziehen und schon bekommt das Gerät Kontakt zur Knopfzelle. Bringen Sie den AirTag dann einfach in die Nähe Ihres iPhones oder iPads, nach wenigen Augenblicken wird der AirTag von Ihrem Gerät entdeckt. Nun erscheint eine Meldung auf dem Display und Sie werden durch die Einrichtung geführt. Nach der erfolgreichen Einrichtung können Sie nun den AirTag orten. Dafür öffnen Sie einfach die „Wo ist?“-App und wechseln in die Rubrik „Objekte“ . Tippen Sie das gesuchte AirTag an und die App zeigt Ihnen den letzten Standort.

. Tippen Sie das gesuchte AirTag an und die App zeigt Ihnen den letzten Standort. Die Apple AirTags werden mit einer Knopfzelle CR2032 versorgt. Laut Apple hält diese Batterie bis zu ein Jahr. In wenigen Sekunden und ohne Werkzeug lässt sich die Knopfzelle austauschen.

versorgt. Laut Apple hält diese Batterie bis zu ein Jahr. In wenigen Sekunden und ohne Werkzeug lässt sich die Knopfzelle austauschen. Neben der Funktechnik verfügen die AirTags auch über einen kleinen Lautsprecher , sodass sie sich auch akustisch bemerkbar machen können.

, sodass sie sich auch akustisch bemerkbar machen können. Die Apple AirTags sind aktuell im Single- oder 4er-Paket erhältlich.

Verpassen Sie keine Deals, Vergleiche und Empfehlungen! Mit unserem Newsletter gehen ihnen keine Deals und Produktempfehlungen mehr durch die Finger. Zudem erfahren Sie immer von den neuesten Trends. Melden Sie sich hier an!