Cool bleiben im Eiswasser – So geht gesundes Eisbaden

Von: Melanie Staudacher

Möglicherweise kennen Sie Eisbaden bisher nur vom Neujahrsbaden aus den Nachrichten. Die Mutprobe zum Start des neuen Jahres ist in Skandinavien, Kanada, dem Vereinigten Königreich und an der Nord- und Ostsee bereits Tradition. Egal, ob im Meer, im See oder in einer Tonne mit Eiswasser: Das Erlebnis im eiskalten Wasser zu sein, ist unvergleichlich.

Was ist Eisbaden – Und was macht es so besonders?

Beim Eisbaden geht es darum, in extrem kaltem Wasser zu baden oder zu schwimmen. – Zitat Yvonne „Was ist für dich das Besondere am Eisbaden?“

Wie gesund ist ein Eisbad?

Beim Eisbaden wachsen Sie über sich hinaus und gehen an Ihre mentalen Grenzen. Schließlich vollziehen Sie den wortwörtlichen Sprung ins kalte Wasser. Sie werden unglaublich stolz sein, wenn Sie es geschafft haben. Auch Ihr Körper wird sich freuen. Das Eisbaden bietet viele gesundheitliche Vorteile. Eisbaden

fördert die Durchblutung,

reduziert Entzündungen,

stärkt das Immunsystem,

steigert die Endorphinproduktion,

regt den Stoffwechseln an,

verbessert Ihre mentale Widerstandsfähigkeit

und lässt Sie frisch aussehen.

Wie kalt muss das Wasser für Eisbaden sein?

Bei den Weltmeisterschaften 20XX an denen Yvonne teilgenommen hat, war das Wasser XX Grad kalt.

Wie lang darf man Eisbaden?

Wann wird Eisbaden gefährlich?