Wie sinnvoll ist eine Radlerhose?

Service

Die einen schwören darauf, die anderen sind skeptisch: Bringen Radhosen etwas? Hier verraten wir Ihnen, welche Vorteile die einzelnen Modelle haben, für wen sie geeignet sind und worauf Sie beim Kauf von Radhosen achten sollten.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Was ist eigentlich eine Radlerhose?

Radhosen sitzen eng am Körper und werden direkt auf der Haut getragen. Dies verhindert Wundscheuern selbst bei langer Belastung, Reibung und Schwitzen. Ein gepolsterter Einsatz, der für Damen und Herren unterschiedlich geformt ist, sorgt dabei für weiches Sitzen auf dem Fahrradsattel: Gerade auf ausgedehnten Radtouren mit dem E-Bike eine feine Sache!

Radlerhosen für Damen und Herren gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen von kurzen, engen Radhosen für Damen über lässig weit geschnittene Mountainbike-Radhosen für Herren bis hin zu langen, warm gefütterten Modellen für den Winter. Die passende Regenausrüstung fürs Fahrrad finden Sie hier.

+ Wer bequem im Sattel sitzen möchte, sollte statt Shorts lieber eine Radhose tragen. © gstockstudio/PantherMedia

Der Klassiker: enge Radhosen ohne Träger

Diese „Tights“ genannten Modelle sind die wohl am häufigsten verkaufte Radhose. Kein Wunder, denn ihre eng am Körper liegende Passform ist angenehm zu tragen und wird gerade bei Profis für ihren minimalen Windwiderstand geschätzt. Die knapp über den Knien endenden Beine schützen die inneren Oberschenkel vor Wundreiben am Sattel und bieten sogar einen gewissen UV-Schutz auf der „Sonnenterrasse“ Oberschenkel.

Sinnvoll für: alle, die länger als eine halbe Stunde am Stück in die Pedale treten oder 10 km und mehr am Stück mit dem Fahrrad bewältigen.

Blickdichte Damenradhose von Persit mit Taschen

+ Blickdichte Damenradhose von Persit mit Taschen © Persit Activewear

Damenradhose von Persit – zum Angebot

Material Blickdicht aus 75% Polyester, 25% Elasthan Extras High Waist, pusht den Po, 2 Eingrifftaschen, 1 Innertasche Größen In 6 Größen erhältlich (XS bis XXL) Farben In 12 verschiedenen Farben erhältlich Amazon-Bewertungen 4,5 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ Preis ab 23,99 €

Radlerhose Herren von NOOYME

+ Radlerhose Herren von NOOYME © IZUKU-DE

Radlerhose Herren – zum Angebot

Material 80% Polyamid und 20% Spandex: atmungsaktiv, antibakteriell und schnelltrockend Extras Eingearbeitete Silikonelemente für sicheren Halt Größen In 6 Größen erhältlich (S bis 3XL) Farben In 7 verschiedenen Farben erhältlich Amazon-Bewertungen 4,3 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ Preis Ab 19,99 € (statt 22,99 €)

Bester Halt: Bib Radhosen

Gerade bei Männern beliebt: sogenannte „Bib‘s“, also Radhosen mit Trägern. Diese gibt es in der kurzen, dreiviertel und langen Variante, beide sitzen auch ohne einengenden Hosenbund optimal und rutschen nicht.

Sinnvoll für: Radfans mit etwas kräftigerer Statur, die eine bequeme Radhose mit gutem Sitz suchen.

GORE WEAR Kurze Trägerhose für Herren

+ GORE WEAR Kurze Trägerhose für Herren © GORE Bikewear

Bib-Trägerhose Herren – zum Angebot

Material GORE Selected Fabrics Stoffe: Rascher Feuchtigkeitstransport und extrem atmungsaktiv Extras Sitzpolster für Rennradfahrer mit winddichtem Vorderbereich Größen In 5 Größen erhältlich (S bis XXL) Farben In 4 verschiedenen Farben erhältlich Amazon-Bewertungen 4,5 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ Preis Ab 68,90 €

SUNDRIED Womens Gepolsterte Bib Shorts

+ SUNDRIED Womens Gepolsterte Bib Shorts © Amazon UK

Bib-Shorts für Damen – zum Angebot

Material Atmungsaktives Mischgewebe bleibt Stunden trocken und bequem Extras Sundried Premium-Gel-Pad bietet höchsten Sitzomfort Größen In 5 Größen erhältlich (XS bis XXL) Farben In schwarz erhältlich Amazon-Bewertungen 4,3 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ Preis Ab 20,05 €

2 in 1: MTB Shorts

Vor allem bei Mountainbikefans und Enduro-Enthusiasten sind diese weiter geschnittenen Radhosen ein Klassiker. MTB Radhosen bestehen aus einer klassischen, eng anliegenden Rad-Tight und einer dazu passenden Überhose. Beide können für besseren Halt meist über Klettverschluss oder Einknöpfung verbunden werden.

Sinnvoll für: Biker, die im Gelände und auch abseits der Straßen unterwegs sind. Denn neben dem lässigen Style bieten die bis zum Knie reichenden Radshorts Schutz gegen Äste oder Dornen im Gelände und Stauraum in Beintaschen.

VAUDE Men‘s Qimsa MTB-Shorts

+ VAUDE Men‘s Qimsa MTB-Shorts © VAUDE

MTB-Shorts Herren – zum Angebot

Material 100% Polyamid Extras Radhose + Innenhose, Bund hinten höher geschnitten Größen In 7 Größen erhältlich (XS bis 3XL) Farben In 8 verschiedenen Farben erhältlich Amazon-Bewertungen 4,7 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ Preis Ab 75,15 €

Gonso MTB-Shorts Mira für Damen

+ Gonso MTB-Shorts Mira für Damen © Gonso

Damen MTB-Shorts – zum Angebot

Material 90% Polyamid, 10% Elasthan Extras Einknöpfbare Radunterhose mit relax Gel-Sitzpolster Größen In 11 Größen erhältlich (34 bis 54) Farben In 8 verschiedenen Farben erhältlich Amazon-Bewertungen 4,6 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ Preis Ab 51,99 €

Unsichtbar: Radunterhosen

Diese Spezialmodelle sind so etwas wie eine Mischung aus klassischer Tight und 2-in-1-MTB-Shorts. Vom Aufbau ähneln sie den normalen Radhosen und liegen eng am Körper, allerdings sind die Beine wesentlich kürzer. So können Radunterhosen ebenso wie die Innenhosen einer MTB-Radhose unter anderen Kleidungsstücken getragen werden.



Sinnvoll für: Radfans, die nicht im typischen Raddress unterwegs sein möchten. Beispielsweise beim Bike & Hike unter der Wanderhose zu tragen oder auch auf der Radtour zum See unter dem Sommerkleid. Apropos Sommer: Erfahren Sie hier, was beim Radfahren bei Hitze wichtig ist.

BALEAF Fahrradunterhose Herren

+ BALEAF Fahrradunterhose Herren © BALEAF

Fahrradunterhose Herren – zum Angebot

Material 90% Polyester, 10% Elasthan Extras Flachnähte für scheuerfreien Sitz Größen In 5 Größen erhältlich (34 bis 54) Farben In 4 verschiedenen Farben erhältlich Amazon-Bewertungen 4,3 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ Preis Ab 17,99 €

INBIKE Radunterhose Damen

+ INBIKE Radunterhose Damen © INBIKE

Radunterhose Damen – zum Angebot

Material 88% Polyester, 12% Elasthan Extras 3D-Schaumpolsterung mit 3D-GEL und Schwamm gegen Hüft- und Druckschmerzen Größen In 5 Größen erhältlich (S bis XXL) Farben In türkis erhältlich Amazon-Bewertungen 4 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ Preis Ab 17,99 €

Wärmend: Thermo-Radhosen

Getreu dem Motto „es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung“ sind Thermo-Radhosen ideale Begleiter für den Winter. Es gibt sie in der engen Tight-Variante oder etwas weiter geschnitten in der MTB-Variante. Viele Hersteller verwenden dabei winddichtes, wasserabweisendes, aber atmungsaktives Softshellmaterial. Innen sind Thermo-Radhosen oft weich und kuschelig mit Fleece bestückt.



Sinnvoll für: Unerschrockene, die auch bei Minusgraden in die Pedale treten.

Winter Radhose für Herren von Souke Sports

+ Winter Radhose für Herren von Souke Sports © Souke Sports

Winter-Fahrradhose Herren – zum Angebot

Material Zweischicht-Verbundwerkstoff mit hervorragender Windbeständigkeit, Wollfutter für lang anhaltende Wärme und Atmungsaktivität Extras Strapazierfähige Hightech-Nähte, reflektierende Elemente, 2 Netztaschen, 1 Reißverschlusstasche Größen In 7 Größen erhältlich (S bis 4XL) Farben In 4 verschiedenen Farben erhältlich Amazon-Bewertungen 4,6 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ Preis Ab 42,99 €

Die Spezialisten: Radhosen mit Protektoren

Wer mit einem Bike im Gelände ans Limit geht, benötigt besonderen Schutz. Gerade im Downhill- und Endurobereich gehören diese speziell verstärkten Radhosen zum Standardequipment. Gerade verletzungsanfällige Bereiche wie Oberschenkel und Hüfte sind bei diesen Radhosenmodellen durch flexible, aber stabile Kunststoffverstärkungen zusätzlich gepolstert.



Sinnvoll für: Pros und Amateure, die im Gelände Grenzen ausloten und vermehrt Stürzen ausgesetzt sind.

Leatt Impact Unisex Radhose mit Protektoren

+ Leatt Impact Unisex Radhose mit Protektoren © Leatt

Protektorenhose Unisex – zum Angebot

Material Compression MoistureCool Material mit Flatlock-Naht und Mesh-Belüftung Extras Zertifizierter 3DF-Hüftgelenkschutz, Steißbein-/Rückgratpolsterung abnehmbar Größen In 5 Größen erhältlich (S bis XXL) Farben In schwarz-rot erhältlich Amazon-Bewertungen 4,3 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ Preis Ab 100,66 €

Was ist bei einer Radhose wichtig?

Wer eine Radhose kaufen möchte, steht vor einer riesigen Auswahl - und vor ebenso vielen Fragen.

Damit die Entscheidung für die passende Radhose leichter fällt, hier ein paar nützliche Tipps, worauf beim Kauf zu achten ist.

Das Polster: Generell lässt sich sagen, je härter der Sattel, desto dünner das Polster der Radhose. Bei einem weich gepolsterten Sattel also lieber eine weniger gepolsterte Radhose wählen, um noch sicheren Kontakt zum Sattel zu haben.

Generell lässt sich sagen, je härter der Sattel, desto dünner das Polster der Radhose. Bei einem weich gepolsterten Sattel also lieber eine weniger gepolsterte Radhose wählen, um noch sicheren Kontakt zum Sattel zu haben. Das Material: Empfehlenswert sind Radhosen mit Sitzpolster aus antibakteriellem Material. Das ist besonders hygienisch - vor allem, wenn die Radhose oft und lange getragen wird. Die Radhose selbst sollte aus atmungsaktivem Gewebe gefertigt sein. Funktionsmaterialien verhindern Schwitzen und damit auch Wundreiben.

Empfehlenswert sind Radhosen mit Sitzpolster aus antibakteriellem Material. Das ist besonders hygienisch - vor allem, wenn die Radhose oft und lange getragen wird. Die Radhose selbst sollte aus atmungsaktivem Gewebe gefertigt sein. Funktionsmaterialien verhindern Schwitzen und damit auch Wundreiben. Die Verarbeitung: Nähte sind bei Radhosen der wunde Punkt. Das Sitzpolster sollte keine Nähte aufweisen. Dichte Stiche mit doppeltem Faden sorgen dabei für Langlebigkeit. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, entscheidet sich gleich für eine Seamless Radhose ganz ohne Nähte.

Nähte sind bei Radhosen der wunde Punkt. Das Sitzpolster sollte keine Nähte aufweisen. Dichte Stiche mit doppeltem Faden sorgen dabei für Langlebigkeit. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, entscheidet sich gleich für eine Seamless Radhose ganz ohne Nähte. Passform: Hier heißt es „Probieren geht über Studieren“! Gerade weil Radhosen direkt auf der Haut getragen werden, sollten sie unbedingt anprobiert werden. Ob Sie sich dabei in einer Radhose mit Trägern, einer sogenannten Bib-Hose, wohler fühlen oder in einer trägerlosen Shorts, ist meist Geschmackssache.

Insider-Tipp Beim Anprobieren einer Radhose unbedingt auch die „Radposition“ erproben! Denn gerade in leicht vornübergebeugter Haltung kann der Hosenbund unangenehm kneifen.

Was bringt eine Radhose?

Im Idealfall sitzt eine Radhose wie eine zweite Haut und verhindert Druckschmerzen am Gesäß und Wundscheuern. Atmungsaktive Materialien sind angenehm zu tragen, verhindern Schwitzen und trocknen schnell. Anatomisch speziell auf die Bedürfnisse von Frauen und Männern zugeschnittene Sitzpolster machen selbst lange Strecken im Sattel zum Vergnügen. Antibakterielle Polster sind hygienisch, neutralisieren Geruch und liegen angenehm auf der Haut. Sinnvoll ist eine Radhose auf jeden

Für alle Modelle gilt aber: Fahrradhosen sind auch nur dann sinnvoll, wenn man sie direkt auf der Haut trägt. Auf die häufig gestellte Frage, was man unter der Radhose trägt, gibt es also nur eine Antwort: nichts! Denn normale Unterwäsche würde alle positiven Effekte einer Radhose zunichtemachen.