Wischroboter iRobot Braava Jet m6 um 16 % günstiger für nur 468,99 €.

Von: Nina Dudek

Wischroboter iRobot Braava Jet m6 16 % günstiger für nur 468,99 €. © Amazon

Wischroboter als Sommerschnäppchen: Bei Amazon gibt es 16 % Rabatt auf den Wischroboter Braava Jet m6 mit Präzisions-Sprühstrahl, Sprachsteuerung und intelligenter Raumerkennung.

Der Braava jet m6 Wischroboter mit WLAN-Verbindung wischt so, wie Sie es auch würden: Denn er denkt mit! Mit einem intelligenten Raumplan kann der Braava jet m6 zwischen Sofa und Arbeitszimmer unterscheiden. Dank intelligenter Software erstellen Sie so Reinigungszonen, um die stark frequentierten Bereiche häufig zu putzen – während bestimmte Stellen wie zum Beispiel die Futternäpfe Ihrer Vierbeiner umfahren werden. Derzeit sparen Sie über 90 Euro und sichern sich den Braava jet m6 für nur 468,99 Euro statt 559,98 Euro als Sommerschnäppchen bei Amazon. In Kombination mit einem Saugroboter eine Lösung für alle, die keine Lust auf Bodenputzen haben.

Mit speziellen Trockenkehr- und Nasswischtüchern wischt der Braava jet m6 Wischroboter zuverlässig alle Hartholz-, Fliesen- und Steinböden. Steuerbar ganz unkompliziert per Befehl an Ihren Sprachassistenten (alle Alexa-fähigen Geräten und Google Assistant) oder über die inkludierte iRobot Home-App.

Zu Beginn war ich skeptisch. Aber jetzt möchte ich den Wischroboter nicht mehr missen. Wenn man ihn jeden Tag, bzw. jeden 2. Tag seine Arbeit machen lässt dann braucht man wirklich keinen Lappen mehr in die Hand nehmen.

Saugroboter Braava Jet m6: Was macht ihn besonders?

Präzisions-Sprühstrahl: Löst Schmutz und klebrige Verunreinigungen, ohne Möbel, Teppiche oder Wände zu bespritzen Smart Maps-Steuerung: Für eine gründliche, effiziente Reinigung lernt der Braava Jet m6 den Grundriss Ihres Zuhauses kennen Intelligenter Raumplan: Kann zwischen Küche und Sofa unterscheiden und Reinigungszonen erstellen Intelligentes Aufladen: Lädt nur so lange auf, wie es für den Reinigungsvorgang nötig ist Set-Preis: mit 2 Stück waschbaren Wischtüchern (wiederverwendbar) Aktuelle Preisersparnis: 90,99 € (468,99 € statt 559,98 €) Amazon-Bewertungen: 4 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Tipp: Sauberes Dreamteam mit Roomba Saugroboter

Mithilfe der Imprint-Koppelungstechnik lässt sich der Braava jet m6 mit dem Saugroboter Roomba j7 verbinden. So wird automatisch in perfekter Abfolge erst gesaugt und dann gewischt – und das mit nur einem einzigen Sprachbefehl oder mit der iRobot Home-App.