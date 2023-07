Elektronik von Jumper zu Spottpreisen auf Amazon – Wie gut sind die Billig-Laptops und -Tablets?

Von: Melanie Staudacher

Die Produkte der Marke Jumper Tech scheinen solide Leistung zu sehr günstigen Preisen zu bieten. © Canva/Amazon

Immer wieder sind Tablets und Laptops der Marke Jumper auf Amazon zu absoluten Schleuderpreisen zu haben. Welcher Hersteller steckt hinter den Billig-Produkten? Und was können sie?

Ein Tablet für 159 Euro statt 533 Euro , ein Notebook für 549 Euro statt 1.899 Euro und jetzt erneut ein Laptop für 289 statt 966 Euro : Die Marke Jumper Tech überrascht bei Amazon immer wieder mit wahnsinnig hohen Rabatten auf Elektronik-Artikel. Über die Marke selbst ist jedoch kaum etwas bekannt. Auch im Jumper-Store bei Amazon finden sich weder Informationen über den Hersteller, noch ein Link zur Webseite.

Auch in den Suchmaschinen finden sich kaum Infos über Jumper. Dabei müsste sich die Marke gar nicht verstecken, die Rezensionen der Amazon-Kunden können sich nämlich durchaus sehen lassen. Was steckt tatsächlich hinter der Marke Jumper und was können ihre Produkte, die regelmäßig auf Amazon verscherbelt werden?

Was ist Jumper für eine Marke?

Jumper ist ein chinesisches Unternehmen, das 1997 in Shenzhen gegründet wurde und sich auf Laptops, Mini-PCs und Tablets spezialisiert hat. In China ist der Hersteller dank der geringen Preise beliebt, in Europa kennt man die Marke allerdings kaum. Das könnte daran liegen, dass Jumper am hiesigen Marketing spart: Die Webseite ist nur schwer zu finden und der Facebook- und Instagram Account wurden zuletzt im Jahr 2020 bespielt.

78 % Rabatt: Jumper EZpad M11 Pro

Ein Tablet mit einer 13 Megapixel Kamera, einem 10,5 Zoll Display und acht Gigabyte RAM für nur 159,99 Euro statt 719,96 Euro – Klingt gut, oder? Das Gaming Tablet Jumper EZpad M11 Pro verspricht all das.*

Jumper EZpad M11 Pro © Amazon/Canva

Gesamtbewertung auf Amazon ⭐ 4,5 von 5 Sterne Speicher 8 GB RAM, 128 GB ROM Display-Größe ‎10,51 Zoll Kamera 13 MP Display-Auflösung 1.920 x 1.200 Pixel Maße und Gewicht ‎28,4 x 19,7 x 5,7 cm; 990 g Konnektivität 4G/LTE, 5G/2.4G WiFi, Bluetooth

*Diese Angaben entstammen der Amazon-Produktebeschreibung

Erfahrungen mit dem Tablet von Jumper

Diese Erfahrungen haben Amazon-Käufer bisher damit gemacht:

5 ⭐: „(...) Es [Das Tablet] besteht aus einem sehr hochwertigen Aluminium-Gehäuse und fühlt sich sehr wertig an. (...) Ob es jetzt wirklich ein Gaming Tablet ist, kann ich nicht beurteilen, da ich es nur für die alltägliche Arbeit oder abends auf der Couch nutze. Auf jeden Fall tut es seine Dienste und reicht völlig aus. Für ein paar Videos schauen oder etwas googeln und bisschen shoppen, alles gar kein Problem.“ – verifizierter Kauf über Amazon, 18. Juni 2023 aus Deutschland

4 ⭐: „Nichts zu sagen, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Etwas hoher Batterieverbrauch ...“ – verifizierter Kauf über Amazon, 19. Juli 2023 aus Italien

1 ⭐: „Leider konnte mich das Gerät in Sachen Leistung, Performance und Optik nicht überzeugen. Qualität unzureichend.“ – verifizierter Kauf über Amazon, 23. Juli 2023 aus Deutschland

70 % Rabatt: Jumper ‎EZbook S5

Auch die technischen Daten des Jumper Laptops scheinen vielversprechend.* Das EZbook S5 kostet bei Amazon nur 289,99 Euro statt dem 966,99 Euro .

Jumper ‎EZbook S5 © Canva/Amazon

Gesamtbewertung auf Amazon ⭐ 4,6 von 5 Sterne Speicher 8 GB RAM, 128 GB ROM Display-Größe 14 Zoll Kamera 0,3 MP Display-Auflösung 1.920 x 1.080 Pixel Maße und Gewicht 33,23 x 21,95 x 1,55 cm; 1,24 kg Konnektivität 5G/2.4G WiFi, Bluetooth

*Diese Angaben entstammen der Jumper-Produktbeschreibung

Ein weiteres Jumper Tablet ist bei Amazon drastisch reduziert. Sie bezahlen für das Jumper M10S nur 146,99 € statt 599,99 € .

Erfahrungen mit dem Laptop von Jumper

So haben bisherige Amazon-Käufer den Laptop bewertet:

5 ⭐: „Es [Das Notebook] ist leicht und praktisch. Fühlt sich aber stark und robust an. Mir gefällt die Tatsache, dass es schön und schlank ist, nur ein bisschen dicker als ein ordentlicher Kugelschreiber. Ich habe so etwas noch nie eingerichtet, absoluter Neuling! Aber es war so einfach zu machen. Es ging Schritt für Schritt. Ich habe es sogar mit meinem Handy verbunden. Etwas, von dem ich nicht einmal wusste, dass es existiert. Für den Preis, den ich bezahlt habe, könnte ich nicht glücklicher sein“ – verifizierter Kauf über Amazon, 26. April 2023 aus Großbritannien

4 ⭐: „Ich habe diesen Laptop hauptsächlich als neuen Arbeitslaptop gekauft und ich liebe ihn, da er alles schnell erledigt. Ich würde ihn jedem empfehlen, auch einem kleinen Kind, um bei den Arbeiten für die Schule zu helfen.“ – verifizierter Kauf über Amazon, 15. März 2023 aus Großbritannien

1 ⭐: „Eine Menge Müll und ich werde es zurückschicken! Ich hatte ihn [den Laptop] nur einen Monat und die Lautsprecher sind ausgefallen.“ – verifizierter Kauf über Amazon, 24. März 2023 aus Großbritannien

Für wen lohnen sich die Produkte von Jumper?

Den Produktbewertungen auf Amazon zufolge bieten die Laptops und Tablets von Jumper eine solide Leistung. Während es deutlich teurere 14 Zoll Laptops anderer Marken als den von Jumper für rund 970 Euro UVP gibt, sollten Sie beim Kauf ein paar Punkte beachten.

Zum einen stimmen die Produktinformationen auf Amazon nicht zu 100 Prozent mit denen auf der Webseite von Jumper überein. So steht bei Amazon, der Jumper ‎EZbook S5 haben 12 GB RAM. Auf der Hersteller-Seite sind es jedoch nur 8 GB RAM. Hier sollten Sie unbedingt aufpassen.

Zum anderen verwendet Jumper bei seinen Produkten zum Teil sehr alte Prozessoren. So werkelt im Jumper ‎EZbook S5 laut Hersteller ein Intel Apollo Lake Prozessor. Dieser erschien im Jahr 2016 und wird häufig in günstigen Laptops verbaut. Die meisten modernen Laptops haben allerdings jüngere und somit leistungsstärkere Prozessoren. Zu den beliebtesten Herstellern gehören AMD und Intel.

Außerdem haben die Laptops von Jumper keine gängige QWERTZ-Tastatur, sondern eine QWERTY-Tastatur. Das bedeutet, dass die Buchstaben auf der Tastatur etwas anders angeordnet sind. Das Z und das Y sind vertauscht. Wo auf deutschen Tastaturen das Ö, Ä und Ü sind, sind auf der chinesischen Tastatur das Komma, Anführungszeichen und Klammern. Die Umlaute müssen Sie mittels Tastenkombination eingeben.

Produkte von Jumper lohnen sich also für alle, die sich an möglichen Abweichungen von der Amazon-Produktseite nicht stören und gewillt sind, mit einer neuen ungewohnten Tastatur zu arbeiten. Zudem eignen sich die Tablets, Laptops und Mini-PCs von Jumper für Personen, die das Gerät nur für den alltäglichen Bedarf nutzen und keine anspruchsvollen Aufgaben erledigen möchten, wie das Bearbeiten von Bildern und Videos.

Fazit

Wer sich an den genannten Punkten nicht stört und einen soliden Laptop für alltägliche Aufgabe oder ein Tablet zur Unterhaltung sucht, kann guten Gewissens ein Jumper-Produkt via Amazon bestellen. Wer allerdings mehr Leistung will, sollte zu einem Laptop oder Tablet mit neuerem Prozessor greifen. Gerade im Angebot sind zum Beispiel das Apple MacBook Pro für nur 1.999 € bei eBay oder das HP ZBook Firefly für nur 1.199 €.