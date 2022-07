Xiaomi 11 Lite 5G NE – leistungsstarkes Smartphone jetzt 30 % reduziert

Von: Philipp Mosthaf

Das Xiaomi 11 Lite 5G NE ist mit 8 GB RAM, 128 GB Speicherplatz und einem AMOLED-Display ausgestattet. Nun gibt es das Smartphone stark reduziert.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Eine gute Performance, genügend Speicher und ein scharfes Display – das Xiaomi 11 Lite 5G NE vereint alle wichtigen Eigenschaften, die ein leistungsstarkes Smartphone benötigt. Doch das Xiaomi-Smartphone – „NE“ steht hier für „New Edition“ überzeugt auch durch ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis und gehört damit zu den günstigen und besten Mittelklasse-Smartphones. Nun gibt es das 5G-Modell nochmal stark reduziert. Aktuell können Sie bei Amazon satte 30 Prozent sparen. So werden nur knapp 280,- Euro für das 🛒 Xiaomi 11 Lite 5G NE fällig.

Das Xiaomi 11 Lite 5G NE ist eines der schicksten Smartphones in seiner Preisklasse. Es ähnelt stark dem Xiaomi Mi 11 Lite 5G und kommt in neuen Farben und einem anderen Prozessor. Im Alltag flutscht die Bedienung, aber es bleibt der Makel, dass der Vorgänger in allen Benchmarks etwas besser abschneidet. So bleibt das ebenso schlanke Mi 11 Lite 5G der schärfste Konkurrent des NE.