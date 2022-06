Xiaomi 11T 5G: High-End-Smartphone jetzt 200 Euro reduziert

Von: Philipp Mosthaf

Das Xiaomi 11T Pro 5G Smartphone ist in Grau, Weiß und Hellblau erhältlich. © Xiaomi

Das Xiaomi 11T 5G zählt zu den Top-Smartphones auf dem Markt und überzeugt mit 8 GB RAM, 256 GB Speicher sowie einer 108-MP-Kamera. Jetzt 33 % reduziert.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.



Ein Smartphone mit vielen Funktionen, starker Ausstattung und das auch noch zu einem vernünftigen Preis – kaum vorstellbar, denkt man nur an die iPhones und Galaxys der beiden Weltmarktführer Apple und Samsung. Doch Xiaomi liefert mit dem 11T 5G ein High-End-Smartphone zu einem schier unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Modell überzeugt durch viel Power, ein ultrascharfes Display, eine starke Kamera sowie einer Schnellladefunktion mit unglaublichen 67 Watt. Das alles gibt es zu einem Preis, der sich sehen lassen kann: Bei Amazon erhalten Sie aktuell 33 %. So kostet das Xiaomi 11T 5G „schlappe“ 399,90 Euro. Ein absoluter Spitzenpreis für dieses Top-Smartphone. Hier erfahren Sie alles zum Gerät.

Im Vorverkauf konnte man das Xiaomi 11T für 400 € ergattern und dafür ist das Gerät einfach eine Wucht. Die modernen Empfangsstandards und die gute Hauptkamera sind die klaren Highlights am Gerät. Bei Verarbeitung, Display, Leistung und Akkulaufzeit kann das Xiaomi 11T ebenfalls abliefern.

Xiaomi 11T 5G: die technischen Daten

Arbeitsspeicher RAM 8 GB Speicherplatz 256 GB Prozessor MediaTek Dimensity 1200 Ultra (6 nm, 3,0 GHz) Displaygröße 6,67 Zoll / 19,94 cm Display AdaptiveSync AMOLED-Display Aktualisierungsrate 120 Hz Kamera Triple-Kamera mit 108MP+8MP+5MP Akkukapazität 5.000 mAh Schnellladefunktion? ✔️ 5G? ✔️ Abmessungen 16,37 x 7,64 x 0,78 cm Gewicht 203 g Zubehör Kopfhörer Bewertung 4,4 von 5 ⭐

Xiaomi 11T 5G: Wie gut ist das Smartphone wirklich?

Vorteile:

🟢 Schnelles Laden mit 67 Watt

🟢 Scharfes OLED-Display mit 120 Hz

🟢 Starke Akkukapazität

🟢 Gutes Tempo

🟢 Umfangreiche Videofunktionen

🟢 Lange Updates

🟢 Gute Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos

🟢 Schickes Design

🔴 Kein 3,5mm-Kopfhöreranschluss

🔴 Keine Speichererweiterung

🔴 Kein OIS für die Hauptkamera

🔴 Durchschnittliche Ultraweitwinkelkamera

🔴 Nicht wasserdicht

🔴 Nicht kabelllos ladbar

🔴 Rutschige Rückseite