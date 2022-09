Xiaomi 11T Pro: Top-Smartphone mit 120-Watt-Ladegerät

Das Xiaomi 11T Pro 5G ist das neueste Flaggschiff-Smartphone des chinesischen Herstellers. In Sachen Aufladen kann kein anderes Modell dem 11T Pro das Wasser reichen.

High-End-Smartphone

Von Philipp Mosthaf schließen

Das High-End-Smartphone Xiaomi 11T Pro verfügt über ein hohes Tempo, ein starkes OLED-Display sowie ein 120-Watt-Ladegerät.

Das Xiaomi 11T Pro ähnelt optisch seinem Vorgänger Xiaomi Mi 10T Pro, doch in Sachen Leistung und Ausstattung stößt Xiaomi in neue Sphären vor. Das neue High-End-Smartphone gibt es jetzt bei Amazon für 649,90 Euro. Damit verspricht das Xiaomi 11T Pro ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Folgenden stellen wir das neue Smartphone vor und verraten Ihnen, was es kann.

Auf den ersten Blick ähnelt das Xiaomi 11T Pro seinem Vorgänger, doch der Eindruck trügt. Bei der Prozessor-Power spielt das 11T Pro ganz vorn mit, beim Ladespeed prescht es allen davon. Prima: Das OLED-Display passt nun auch zum Oberklasse-Anspruch.

Xiaomi 11T Pro: ab 5. Oktober erhältlich

+ Xiaomi 11T Pro mit 5G. © Xiaomi

Superschnell dank Qualcomm Snapdragon 888. Der führende 5nm-Prozessor mit Dual 5G sorgt für höchste Ansprüche. Hinzu kommen 8 GB Arbeitsspeicher sowie 128 GB Speicherplatz . Auch weitere Versionen mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher sind erhältlich.

sorgt für höchste Ansprüche. Hinzu kommen . Auch weitere Versionen mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher sind erhältlich. AMOLED-Display mit 6,67 Zoll (16,94 cm) und eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Das Display besteht aus Corning Gorilla Glass Victus und ist so widerstandsfähig wie nie zuvor.

und eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Das Display besteht aus Corning Gorilla Glass Victus und ist so widerstandsfähig wie nie zuvor. Ultrastarke Triple-Kamera mit 108 Megapixel mit Ultraweitwinkel- und Telemakro-Objektiv. Mit Cinemagic bietet das Xiaomi 11T Pro das ultimative Kinoerlebnis und unterstützt Sie in der Bild- und Videoerstellung.

mit Ultraweitwinkel- und Telemakro-Objektiv. Mit bietet das Xiaomi 11T Pro das ultimative Kinoerlebnis und unterstützt Sie in der Bild- und Videoerstellung. Langlebiger Akku mit 5.000 mAh. Mit dem 120W Xiaomi HyperCharge ist das Xiaomi 11T Pro in nur 17 Minuten aufgeladen.

ist das Xiaomi 11T Pro in nur 17 Minuten aufgeladen. Das Xiaomi 11T Pro wird mit Kopfhörer geliefert und ist in den Farben Grau und Weiß erhältlich.

