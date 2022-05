Xiaomi Redmi Note 11 günstig wie nie – Preiskracher bei eBay!

Von: Philipp Mosthaf

Das Redmi Note 11 ist ein schickes Smartphone mit OLED-Display und 90 HZ Bildwiederholrate. Aktuell gibt es das Xiaomi-Smartphone bei eBay so günstig wie nie.

Viel Speicherplatz, eine gute Kamera, schnell und am besten noch ein scharfes Display – wer nach einem High-End-Smartphone sucht, der muss oft tief in die Tasche greifen. Nicht so beim Xiaomi Redmi Note 11. Das schicke Smartphone überzeugt durch ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis und bringt alles mit, was ein Top-Smartphone in der heutigen Zeit braucht. Damit zählt das Xiaomi Redmi Note 11 sicherlich zu den beliebtesten Smartphones im niedrigen Preissegment. Aktuell gibt es bei eBay das Redmi Note 11 sogar noch günstiger. Sie bezahlen nur 185,- €. Das ist ein Rabatt von 20 % gegenüber der UVP von 231 Euro.

Das Redmi Note 11 hat wie sein Vorgänger Redmi Note 10 einen tollen OLED-Bildschirm. Leider hat es Xiaomi versäumt, beim Tempo und bei der Fotoqualität nachzulegen. Sehr gute Nachrichten gibt es dafür aus der Ausdauer- und Haptik-Abteilung.

Xiaomi Redmi Note 11: der Preiskracher im Detail

Speicher 128 GB RAM 4 GB Prozessor Snapdragon 680 Octa Core Bildschirmauflösung Full HD+ (2400 x 1080 px) Display AMOLED DotDisplay Displaygröße 6,43 Zoll / 16,33 cm Bildwiederholrate 90 Hz Kamera Quad-Kamera mit KI (50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP) Frontkamera 13 MP Akkukapazität 5000 mAh / 22 Std. Videowiedergabe Unterstützt Schnelllade-Funktion ✔️ mit 33 W Artikelmaße H x B x T 15,99 x 7,39 x 8,1 cm Gewicht 179 g 5G ❌ NFC ✔️

Xiaomi Redmi Note 11: Top-Smartphone in minimalistischem Design

Das Xiaomi Redmi Note 11 ist bei eBay in der Farbe Graphite Gray für unschlagbare 185 Euro erhältlich. Das chinesische Tech-Unternehmen hat beim Design auf pure Ästhetik und Minimalismus gesetzt. So besitzt das Smartphone einen äußerst flachen Rahmen.

Überragend ist vor allen Dingen das AMOLED DotDisplay mit einer Bildwiederholrate von 90 Hz. So werden auch Mobile Games zum echten Spielerlebnis. Das FHD+-Display bietet das maximale Farbspektrum DCI-P3 sowie mit 1.000 Nit die maximale Helligkeit. Apropos Helligkeit: Die Tageslichtanzeige des Redmi Note 11 sorgt dafür, dass Inhalte auf dem Display auch bei Sonnenlicht gut lesbar sind. Der innovative Lesemodus 3.0 schont zudem die Augen. Mit einem Kontrastverhältnis von 4.500.000:1 liefert das Xiaomi-Smartphone extrem scharfe Bilder.

